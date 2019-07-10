Киев, , 15:48 — REGNUM

Вопрос конфликта в Донбассе будет быстро закрыт и решен, поскольку США достигли своей цели. Об этом 10 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Александр Лазарев, комментируя желание президента Владимира Зеленского подключить США к решению конфликта на Донбассе.

«Была незаинтересованность геополитических игроков в решении этого конфликта. Сейчас мы видим заинтересованность геополитических игроков — как с одной, так и с другой стороны — в решении этого конфликта. Этот вопрос будет очень быстро закрыт и решен. Сейчас идет тактическая подготовка, стратегический курс выбран. Сейчас решают тактически, как это будут воплощать. Тут дело тактики», — сказал Лазарев.

Эксперт допускает, что предложенный Владимиром Зеленским формат переговоров на уровне «США-Англия-Франция-Германия-Россия-Украины» даже может состояться.

«Но такой формат будет собирать не Зеленский. Его туда пригласят, если этот формат состоится, потому что участники такого уровня политической игры на международной платформе сами решают, когда и где встречаться… Как и кто будет встречаться — это фасадный уровень политики. В реальной плоскости все решено», — добавил Лазарев.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль даст ответ на предложение Зеленского о проведении в Минске переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе с участием лидеров США, Великобритании, Германии и Франции только после того, как изучит вопрос и поймет, «есть ли перспектива у такой встречи».

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что когда речь идёт о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично.«Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами договоренности», — отметил глава российской дипломатии.

Отметим, что западные партнеры Украины, по крайней мере в публичной плоскости, инициативу Зеленского до сих не прокомментировали. Идею переговоров при участии западных политиков украинский президент озвучил еще 8 июля.