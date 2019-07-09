Симферополь, , 10:54 — REGNUM

Русофобия должна стать максимально убыточной для всех, кто её себе позволяет. Об этом 9 июля на своей странице ВКонтакте 9 июля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, поддержав предложение о расширении экономических санкций против Грузии после оскорбительного выступления местного журналиста в адрес президента РФ Владимира Путина.

«Поддерживаю расширение экономических ограничений в отношении Грузии. Русофобия должна быть максимально убыточной как для конкретных персонажей, так и для государств, которые допускают подобные безобразия. Санкции помогут выработать у русофобских режимов правильные поведенческие рефлексы», — отметил глава Республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире вылил поток нецензурной бранив адрес российского президента Владимира Путина и его родителей. Глава государства Саломе Зурабишвили осудила журналистов, отметив, что разжигание ненависти, оскорбления и провокации, прозвучавшие на телеканале, идут вразрез с традициями Грузии.

Об этом: Президент Грузии осудила скандальное выступление на «Рустави 2»