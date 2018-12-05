Главной темой прошедшей недели в Нижегородской области стал визит министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, с которым обсуждалась ситуация по ликвидации трёх объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске — одном из самых экологически загрязненных городов мира. Наследство губернатору Глебу Никитину досталось проблемное, а «цена» трудностей — 3 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль Нижний Новгород

«Не самый желанный «подарок» на первый новый год в кресле губернатора», — отметили эксперты, добавляя, что наблюдается срыв сроков работ.

При этом если жители и эксперты критикуют темпы ликвидации, а в судах прошло рассмотрение дела о возврате части федеральной субсидии за неисполнение годовых показателей, то Дмитрий Кобылкин отметил, что «ликвидация объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области идет хорошими темпами», а Глеб Никитин и вовсе не сомневается, «что к 2020 году работа будет завершена». Хотя оно и неудивительно, ведь Нижегородская область в 2019 году претендует на существенную сумму под нацпроект «Экология» — 13,2 млрд рублей, а сейчас расписаться в недоработках — значит поставить под сомнение и заявку на бюджетные миллиарды. Ходят слухи, что выводы по подрядчику будут делать в январе, «и тогда могут быть приняты жесткие меры».

Многострадальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов снова в повестке региона — и снова получил «неуд» за работу. На этот раз от губернатора Глеба Никитина, который напомнил, что в конце 2017 года исполнение плана составило всего 23%, «за три года был процент и того меньше, катастрофическая ситуация», и вот сейчас год подошёл к концу, а план выполнен всего на 56%.

Kremlin.ru ВРИО главы Нижегородской области Глеб Никитин

При этом долг по платежам за капремонт в регионе — почти 2,9 млрд рублей, на которые уже набежало около 400 млн рублей пени.

«Я вас слушаю, и уши заворачиваются в трубочку, — обратился губернатор к главе фонда Геннадию Дурдаеву, вопрошая, как за оставшиеся 25 дней декабря тот собирается до 90% собираемость взносов повышать. — Этим нужно было заниматься давно. Я вам «неуд» ставлю за такую работу. Где меры по повышению собираемости?»

При этом на жалобы Дурдаева по работе с недобросовестными подрядчиками Глеб Никитин резко заявил, что хорошо понимает, что «работа предстоит сложная», но «видимо, у других работа — это курорт?» и «только в фонде капремонта — каторга».

"Вы эту риторику просто бросьте», — сказал Геннадию Дурдаеву губернатор и поручил принять меры, причём срочные.

В областную программу капремонта включены 23 тысячи 967 многоквартирных домов, где живут около двух миллионов жителей. Вот только отставание планов не красит фонд в глазах горожан.

«Куда же мои денежки тратят, стараются? А дом все с гнилыми трубами», — вопрошают горожане.

Досталось и губернатору за его «неуд». Ему намекнули, что «двойку ставят в школе», а с такой должности, как глава фонда капремонта, «за двойку пинками гнать надо».

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов начал встречаться с жителями районов по второму кругу. На встрече с автозаводчанами было всё: ругань, нецензурные выражения и шутки. Выступление одной пенсионерки было весьма эмоциональным: «Я уже дважды писала обращения, но администрация просто приходит и разводит руками. В квартире холодно. Окна плохие, дует, стены в инее! Внук уже астму заработал. Я нищенствую шесть лет, денег на ремонт нет, плачу, как за дворец!«

Публичные слушания по низконапорному гидроузлу, призванному помочь восстановить судоходство на Волге, не состоялись — главный докладчик не явился на них. Позднее было сообщено, что произошло недопонимание с мэрией. Слушания, вероятнее всего, переназначат.

В новом году нижегородцев ждёт повышение тарифов, для дольщиков ЖК «Новинки Smart Sity» появился свет в конце тоннеля — выделен многомиллиардный кредит на достройку проблемных домов, а в отношении подрядчика станции метро «Стрелка» ввели наблюдение — как первый этап процедуры банкротства.

Пока губернатор из четырёх человек пытается выбрать министра экологии и природных ресурсов, в правительстве области опустело одно кресло и готовится освободиться другое. Оба вице-губернатора — «варяги» и работают меньше года. Никита Никитин, курировавший силовой блок, уже покинул ряды команды губернатора-однофамильца, указав в качестве причины некие семейные обстоятельства, а вот куратора от медицины, соцполитики и образования Сергея Шевченко пока только прочат в отставку. Толчком к ней мог послужить скандал, уже стоивший поста заместителю министра здравоохранения Ольге Ермиловой, которая вместо того, чтобы принять посетителей по проблемным вопросам, организовала им вызов полиции и психиатрической скорой.

Кресло Никиты Никитина негласно прочат депутату городской думы Дмитрию Краснову. Эксперты напоминают, что Дмитрий Краснов — нижегородец, генеральный директор Торгово-промышленной палаты области и попал в думу из Заксобрания по списку «Единой России», а также был претендентом на пост главы города на выборах в 2015 году, но проиграл в голосовании Ивану Карнилину. Последний, к слову, покинул пост на фоне скандала с найденными у его семьи квартирами в Майами.

Из ярких назначений недели стоит отметить новый пост Валерия Лимаренко. Руководитель группы компаний ASE (инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом») Валерий Лимаренко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области с 7 декабря. Родом он из Нижнего Новгорода, в разные годы Лимаренко был депутатом думы Сарова, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, главным федеральным инспектором по Нижегородской области, а также вице-губернатором. Эксперты пишут, что «Лимаренко был вариантом на нижегородчину, теперь погубернаторствует на Сахалине», добавляют, что рассматривали его и на пост главы Кировской области.

«Ждём оттока многих нижегородцев за ним следом», — добавляют нижегородские обозреватели.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Валериея Лимаренко

В активную стадию перешли судебные слушания по уголовному делу бывшего главы администрации Нижнего Новгорода, бывшего замспикера Заксобрания Олега Сорокина. Судья, об отводе которой неудачно требовала защита, удалила половину сочувствующих Сорокину за аплодисменты, а арестованный год назад экс-чиновник рассказал, что в СИЗО кормят «лучше, чем в армии в 1985 году», когда он служил срочную в ПВО, а на вопрос, жалеет ли, что пошел из бизнеса в политику, отметил, что «правила в ней изменились», став гораздо более жесткими и «угловатыми», без диалога. Сорокин даже допустил некоторый реверанс в адрес бывшего губернатора Валерия Шанцева: «Валерий Павлинович на всем протяжении своей карьеры никогда ни на кого не наступал — ни на бизнес, ни по политическим мотивам», и добавил, что тот «мог ругаться, высказывать свое мнение… Но за решетку-то никого не бросали».

Многострадальная Балахна снова в медиаповестке региона — в суд ушло обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя главы города, которому грозит до десяти лет лишения свободы за то, что разрешил изуродовать автостанцию. Следствие считает, что он знал о том, что после реконструкции автостанция станет торговым центром. Всего по делу проходят два бывших заместителя главы администрации и два брата-депутата Глушковых, которые на сегодня ждут экстрадиции из СИЗО Грузии, а также еще ряд лиц. Горожане, обсуждая данное дело, рекомендовали «прошерстить уголовно-правовой гребенкой взаимоотношения власти и местных предпринимателей за тот период», авось и ещё чего бы нашлось.

Родители и чиновники Нижнего Новгорода взялись за молодёжное сообщество, сделав заход со стороны музыкальных пристрастий подростков, правда, не придумав ничего лучше, как массово запрещать концерты артистов, которые, на их взгляд, пропагандируют деструктивные моменты — алкоголь, наркотики, девиантное поведение. Да, видимо, далеки нижегородские активисты от восточной мудрости, гласящей, что нужно лечить не последствия болезни, а саму болезнь. В соцсетях у детей зреет протест, а запрещённые группы набирают очки и получают бесплатный пиар в результате. И кто кого и, главное, от чего в итоге защитил?

Самый грязный город

Главной темой недели в Нижегородской области стал визит министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, который посетил объекты накопленного экологического ущерба — полигон «Игумново», шламонакопитель «Белое море» и свалку промышленных отходов «Черная дыра».

Напомним, «Игумново» на сегодня — самый крупный объект такого рода в регионе, он занимает 41,7 га, которые необходимо рекультивировать. Подрядчику нужно укрепить склоны полигона, очистить фильтрат на локальных очистных сооружениях, укрыть полигон гидроизоляционными материалами, уложить сверху холма биополотно и организовать экологический мониторинг на территории.

В «Чёрной дыре» общий объем жидких, пастообразных и затвердевших отходов составляет 71 500 куб. метров, а шламонакопитель «Белое море» состоит из неорганических и органических веществ, здесь необходимо рекультивировать 71,5 га. В настоящее время на объекте идет засыпка и уплотнение шламонакопителя для выравнивания поверхности и устройство технологических слоев.

Prylarer Полигон ТБО

Представители подрядчика (ООО «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии») заверяют, что все работы по объектам «Белое море» и «Игумново» завершат во втором квартале 2019 года, а по объекту «Черная дыра» — в третьем квартале 2019 года. В апреле 2018 года из резервного фонда правительства РФ на эти цели было одобрено выделение 3,3 млрд рублей. Между тем 50 млн рублей выделенных ранее субсидий на объекты властям региона придётся вернуть. Проверка показала, что «плановые значения показателей результативности по каждому объекту накопленного экологического ущерба на территории г. о. г. Дзержинск (неорганизованная свалка «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море», полигон твердых бытовых отходов «Игумново») не достигнуты, что является нарушением требований пункта 4.3.3 Соглашения» о выделении федеральной субсидии.

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«Тем временем самый сложный месяц для чиновников наступил — подводятся итоги исполнения бюджета за 2018 год. Нижегородскому губернатору Глебу Никитину в этом смысле не позавидуешь. Наследство ему от предшественников досталось проблемное. У области в этом году могут быть трудности с важной экологической программой на 3 млрд рублей — не самый желанный «подарок» на первый новый год в кресле губернатора, — пишет телеграм-канал «Нижегородский олень», напоминая, что «Дзержинск, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, официально признается одним из самых экологически загрязненных городов мира». Получивший неофициальный статус «столицы химической промышленности» город на протяжении длительного количества времени еще с советских времен находится на грани экологической катастрофы».

Между тем Дмитрий Кобылкин отметил, что «ликвидация объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области идет хорошими темпами».

"Россия пока лишь внедряет этот опыт, но если раньше эта работа казалась неприподъемной, то теперь мы видим ее реальность», — заявил министр, уточнив, что регион стал первопроходцем в рекультивации таких объектов накопленного экологического ущерба.

Губернатор Глеб Никитин в свою очередь добавил, что после визита министра «нашли общие решения рабочих вопросов, которые неизбежно возникают при реализации крупных, а тем более уникальных проектов».

"Уже сегодня налицо конкретный результат, и я не сомневаюсь, что к 2020 году работа будет завершена», — подытожил он.

Напомним, Нижегородская область в 2019 году претендует на существенную сумму под нацпроект «Экология» — 13,2 млрд рублей. Ходят слухи, что выводы по подрядчику объектов эковреда будут делать в январе, «и тогда могут быть приняты жесткие меры». Ведь на кону бюджетные миллиарды.

«Неуд» за капремонт

Смена директора Фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области полгода назад не помогла решить главные проблемы — повысить темпы работ, поднять собираемость взносов с собственников и договориться с недобросовестными подрядчиками.

На правительственном заседании 6 декабря 2018 гендиректор фонда Геннадий Дурдаев доложил о том, что исполнение программы составляет 56%. И это при том, что в его задачи ставилась цифра хотя бы 80%.

«Напомню, какая была ситуация. 23% исполнения в конце прошлого года. По моим воспоминаниям, за три года был процент и того меньше, катастрофическая ситуация. Конечно, пройти путь с 23 по 56% — это неплохой результат. Другое дело, что мы ставили перед собой более амбициозные задачи. Нужно к этим планам вернуться и их неукоснительно соблюдать», — заявил Глеб Никитин.

Ремонт

Напомним, долги по платежам за капремонт в регионе также на сегодня колоссальны — почти 2,9 млрд рублей, на которые уже набежало около 400 млн рублей пени. Губернатор заявил Дурдаеву, что из-за неплательщиков не должны испытывать трудности добросовестные жители.

«Я вас слушаю, и уши заворачиваются в трубочку. Осталось 25 дней до конца года и как вы до 90% собираемость повысить?.. Этим нужно было заниматься давно. Я вам «неуд» ставлю за такую работу. Где меры по повышению собираемости?.. Даю вам три дня до понедельника, чтобы, во-первых, сформировать показатели по собираемости на конец декабря, а, во-вторых, по объему работ и освоенных средств в части выполнения программы 2014−2107 года и проанализировать, как они соотносятся с показателями марта 2018 года», — жёстко уточнил губернатор, а после жалоб главы фонда на недобросовестных подрядчиков и вовсе одёрнул того: «Мы хорошо понимаем, что работа предстоит сложная, видимо, у других работа — это курорт?.. Только в фонде капремонта — каторга. Вы эту риторику просто бросьте».

До конца декабря фонд должен обнародовать в общем доступе сведения о том, сколько средств получено от собственников и какие работы запланированы.

«Важно, чтобы люди видели исполнение программы 2014−2017 годов, 2018 года, а программа 2019 года должна реализовываться без отставаний», — резюмировал Никитин.

Напомним, что в региональную программу ремонта входят 23 тысячи 967 многоквартирных домов, где проживают порядка двух миллионов жителей.

«Куда же мои денежки тратят, стараются? А дом все с гнилыми трубами», «Двойку ставят в школе. А с такой должности за двойку пинками гнать надо», — пишут горожане в соцсетях.

Встречи Панова

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов продолжил практику встреч с жителями различных районов столицы региона. По второму кругу, спустя девять месяцев после первой встречи с жителями Автозаводского района, состоялась вторая. Поговаривают, что в этот раз на встрече было всё: ругань, нецензурные выражения и шутки.

«Людей по-прежнему больше всего волнуют вопросы по ветхому жилью, работе общественного транспорта, благоустройству дворов, школам и больницам. Радует, что по многим направлениям удалось добиться прогресса», — написал сам Панов на своей личной странице в соцсетях, добавив, что «жители приходят с вопросами, которые для них тяжело решить», а на встречи приводят всю администрацию, приглашают ДУКи, ресурсоснабжающие организации, и «по сути, в одном месте собраны все специалисты, которые могут максимально быстро и оперативно ответить на тот или иной вопрос».

Gorduma.nnov.ru Панов Владимир Александрович

Встреча в этот раз не обошлась без неожиданностей.

Пожилая жительница микрорайона подошла к сцене и не дожидаясь микрофона начала эмоционально кричать, делясь наболевшим, пару раз перейдя на ненормативную лексику.

«Я уже дважды писала обращения, но администрация просто приходит и разводит руками. В квартире холодно. Окна плохие, дует, стены в инее! Внук уже астму заработал. Я нищенствую шесть лет, денег на ремонт нет, плачу, как за дворец!» — рассказала пенсионерка, чьей проблемой Панов пообещал заняться отдельно.

На встречи с градоначальником приходят многие, но сам формат этих встреч всё ещё не у всех вызывает положительную реакцию.

«Печально, что наш мэр города вместо системной работы занимается дешевой показухой, встречаясь под камерами с бабушками и решая точечные проблемы». «Когда была встреча с жителями Нижегородского района, люди задавали вопрос про точечную застройку, про то, что к домам уже подъехать невозможно. Что случись: ни пожарная, ни скорая не проедут, и всё равно строят дом на доме, а с экрана телевизора про комфортную среду рассказывают. Ну и что? По итогам встречи нам пришла очередная отписка из администрации». «Мэр ни разу не заезжал к жителям ветхого фонда, он вообще не представляет, в каких условиях живут люди», — отмечают горожане.

Гидроузел: слушания сорваны

Главным экономическим событием недели должны были стать публичные слушания по низконапорному гидроузлу, призванному выступить альтернативой 68-метровой отметке Чебоксарского водохранилища, и который, по мнению инициаторов, позволит возобновить судоходство на Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород. Но, увы, они не состоялись.

«Публичные слушания по проекту низконапорного гидроузла на Волге не состоялись. Не пришел докладчик, объяснили собравшимся. Выяснилось, что городская администрация и исполнители проекта просто не договорились, кто должен отвечать перед жителями», — — пишет издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Позднее выяснилось, что представители застройщика гидроузла («Администрация Волжского бассейна») и проектировщика (ООО «Техтрансстрой», Самара) все-таки приезжали на слушания и очень удивились, что являются главными докладчиками.

«Вчера мы приезжаем на эти публичные слушания и пытаемся зарегистрироваться. Администрация Сормовского района нам объявляет, что мы являемся основными докладчиками. И мы встаем в ступор, потому что мы — не субъекты 131-ФЗ. Мы никоим образом не представляем Нижний Новгород и его администрацию», — уточнила юрист «Техтрансстроя» Юлия Баландина изданию.

LostArtilleryMan Чебоксарская ГЭС на Волге

Именно на этих публичных слушаниях должны были обсудить смену зон на территории строительства гидроузла — на зону водозаборных, иных технических и инженерных сооружений.

Заказчик и проектировщик считают, что произошло недоразумение. Они планируют обсудить ситуацию с мэрией и назначить новые слушания.

Напомним, в 2019 году в Нижегородской области планируют начать строительство низконапорного гидроузла. Власти заявили, что это альтернатива повышению уровня Чебоксарского водохранилища до 68-метровой отметки, против которого они многие годы выступают. Предварительная стоимость проекта — свыше 40 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за непроектной отметки Чебоксарского водохранилища — 63 метра вместо 68, на участке лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Гидроэнергетики и власти Чувашии настаивают на необходимости поднять отметку до 68 метров, мотивируя тем, что альтернатива «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени». Нижегородские власти против, аргументируя тем, что есть риск затопления территорий. В частности, по их словам, есть риск для объекта культурного наследия — Макарьевского монастыря. А также возможно затопление жилой застройки.

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Акценты экономики

Важный вопрос — решение проблем тысячи обманутых дольщиков ЖК «Новинки Smart Sity» также поднимали на этой неделе. На сегодня идёт работа по подключению к теплу четырёх домов ЖК, находящихся в высокой степени готовности.

Ранее областные власти обсудили с руководством ПАО «Сбербанк» и Волго-Вятского банка Сбербанка России модель финансирования долевого жилищного строительства. Банку было предложено выступить финансовым партнером для достройки домов ЖК. На сегодня заключено генеральное соглашение, подписано два кредитных договора на общую сумму 2,2 млрд рублей В декабре 2018 года ожидается первый бюджетный транш в размере 162 млн рублей.

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А тем временем не всё гладко у подрядчика станции метро «Стрелка». Суд ввел за ООО «Нижегородское Строительное управление-620» наблюдение, которое продлится до мая 2019 года. Известно, что в отношении нижегородской компании возбуждено 751 исполнительное производство на сумму 244,6 млн рублей.

Нижегородметропроект Станция «Стрелка»

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И ещё одна неприятная новость сферы экономики — в новом году нижегородцев ждёт повышение тарифов на мусор.

«Получен ответ на запрос о размерах тарифов, заявленных региональными операторами для утверждения Региональной службой по тарифам. Размер тарифа может составить от 628 рублей 22 копеек за кубометр до 1 538 рублей за кубометр в зависимости от регионального оператора, обслуживающего территорию», — пишет нижегородское отделение КПРФ на официальном сайте, уточняя, что «фактически власть отдала на откуп регоператоров тариф, возложив на них не предусмотренные законом затраты (например, обустройство мусорных площадок)».

Отставки и назначения

Пока Глеб Никитин подбирает себе из четырёх оставшихся претендентов министра экологии и природных ресурсов, ряды нижегородского правительства редеют.

Курировавший силовой блок «варяг» Никита Никитин, пришедший на пост в феврале 2018 года, покинул пост и. о. замгубернатора «по семейным обстоятельствам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, однофамилец губернатора до назначения в Нижний Новгород работал главой управления государственных целевых программ и внутреннего туризма Федерального агентства по туризму. Свой пост в столице страны он занимал с 2015 года. Помимо этого, он был замглавы Федеральной таможенной службы (в 2010 году) и работал в аппарате Совета безопасности РФ (с 2012 года).

Ходят слухи, что на его место придёт известный нижегородец. Есть версия, что это замспикера думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов.

«Он — одна из самых вероятных кандидатур на замену ушедшего по семейным обстоятельствам Никиты Никитина, но не единственная. Дмитрий Краснов — нижегородец, генеральный директор Торгово-промышленной палаты области, заместитель председателя думы Нижнего Новгорода. Он попал в думу из Заксобрания по списку «Единой России» и был претендентом на пост главы города на выборах в 2015 году, но проиграл в голосовании Ивану Карнилину», — пишет на своей странице в соцсетях политобозреватель Андрей Вовк.

SteenJepsen Шахматы

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Напомним, с отставкой Карнилина связан скандал — надзорные ведомства обнаружили у его семьи дорогостоящие квартиры в Майами. Иван Карнилин тогда заявил, что это имущество жены, с которой он в разводе.

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Ещё не успело закончиться обсуждение отставки Никитина, как новый слух — возможная отставка, назначенного в январе 2018 года москвича Сергея Шевченко.

«Ещё один заместитель губернатора Нижегородской области в скором времени должен покинуть свой пост. Речь идёт о Сергее Шевченко, который курирует в правительстве здравоохранение, образование и соцполитику. Он, как и Никита Никитин, пришел в регион в начале года. Разговоры об уходе Шевченко ходят уже месяц, а после скандала в минздраве они усилились. Хотя точная причина и дата ухода неизвестны. Возможно, у Шевченко были определённые задачи, которые он выполнил, и теперь на его пост придёт молодой технократ по типу Носова, Харина и Морозова. Уверен, что экспертное сообщество лучше всего примет на этом посту молодую нижегородку. Социалка же. И федеральная тенденция к «женскому кабинету», — сообщил на своей странице в соцсетях политобозреватель Вовк.

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Сергей Шевченко ранее занимал должность проректора Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, а также работал на руководящих постах главного медицинского управления управление делами президента РФ, министерстве здравоохранения России.

Скандал в минздраве региона, который, по мнению экспертов, может стоить карьеры Шевченко и уже стоил поста замминистру здравоохранения Ольге Ермиловой, произошёл в ноябре 2018 года.

Представители стоматологических клиник, у которых появились вопросы к распределению квот по программе обязательного медицинского страхования, пришли внепланово на прием к Ермиловой, но та, вместо того чтобы принять пришедших или хотя бы записать на другую дату, закрылась в кабинете. Её подчинённые с ведома руководителя начали вызывать посетительницам сначала полицию, потом психиатрическую помощь. И забирать в отдел, и госпитализировать адекватных гостей экипажи отказались, конфликт длился несколько часов, но Ермилова так к посетителям и не вышла. Позднее по поручению губернатора в отношении неё начали служебную проверку, результатом которой стало увольнение.

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Обсуждаемым в регионе событием стало назначение нижегородца на высокий пост. Указом Владимира Путина с 7 декабря директор АО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (первая инжиниринговая компания Росатома по строительству и комплектации АЭС) Валерий Лимаренко стал врио губернатора Сахалинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

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Помимо того, что был депутатом думы Сарова, Лимаренко успел отработать министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (с 2001 по 2003 год), главным федеральным инспектором региона — с 2003 по 2005 год, а также вице-губернатором и зампредседателя правительства по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям области.

«Лимаренко сослали на Сахалин. Мог бы и дома послужить в том же качестве — губернатора, но области поделены, а у «Ростеха» свой кандидат», — написала сразу после назначения на своей странице в соцсетях политобозреватель Валентина Бузмакова.

Андрей Вовк добавил, что Валерий Лимаренко «с 2007 года — в структурах Росатома».

"Рассматривался на пост губернатора Кировской и Нижегородской области, а в итоге уехал на Сахалин. Ждём оттока многих нижегородцев за ним следом», — добавляет обозреватель.

Дело Сорокина: а в СИЗО кормят лучше, чем в армии

В суде продолжаются слушания дела экс-мэра Нижнего Новгорода и бывшего вице-спикера Законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина. На прошлой неделе до чтения обвинительного заключения дошли лишь 7 декабря, а до этого нижегородским СМИ удалось узнать некоторые детали по содержанию бывшего чиновника в СИЗО.

Напомним, Олег Сорокин был задержан в середине декабря 2017 года. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следователи считают, что экс-мэр получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе. Олег Сорокин останется в СИЗО до вынесения вердикта суда.

Позднее ему инкриминировали похищение в 2004 году свидетеля Александра Н. под видом оперативного эксперимента. Фигурантами этого эпизода проходят также и бывшие сотрудники угророзыска.

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«Судья Екатерина Кислиденко за аплодисменты сочувствующих Олегу Сорокину людей удалила из зала почти половину слушателей. Защите отказали в ходатайствах об отводе судьи и возврате дела прокурору, а арестованный год назад Олег Сорокин немного рассказал об отсидке и о политике», — пишет газета «Коммерсантъ».

Kakprosto.ru Судебное решение

Говоря о том, как кормят в СИЗО, Олег Сорокин через слуховую прорезь стеклянного бокса отметил, что в тюрьме кормят «лучше, чем в армии в 1985 году», когда он служил срочную в ПВО.

Комментируя вопрос о политике и о том, не жалеет ли он, что пошел из бизнеса в политику, он посетовал, что «правила в ней изменились», став гораздо более жесткими и «угловатыми», без диалога. А раньше, при губернаторе Валерии Шанцеве, по его словам, было проще.

«Я Шанцева уважал всегда, даже в периоды разногласий. Сейчас уже понимаю, что в силу некоторой молодости и азарта я допускал не очень правильные вещи. Но надо отдать должное: Валерий Павлинович на всем протяжении своей карьеры никогда ни на кого не наступал — ни на бизнес, ни по политическим мотивам. Мог ругаться, высказывать свое мнение… Но за решетку-то никого не бросали», — сказал Сорокин.

А слушания тем временем продолжаются…

Балахнинское дело: первый пошёл

Обвинительное заключение первого фигуранта Балахнинского дела, по которому проходят братья Александр и Владимир Глушковы, утверждено и направлено в суд. До десяти лет лишения свободы грозит бывшему заместителю главы администрации Балахны, чьё имя не оглашается. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)

Тюрьма

Следствие полагает, что чиновник в январе 2015 года «издал заведомо незаконное распоряжение о разрешении реконструкции здания автостанции» и в то же время он был осведомлён, что «проект не предусматривает реконструкцию здания автостанции, а разработан для строительства нового двухэтажного здания торгового центра, и повлечет утрату муниципальным образованием автостанции». По разным оценкам, сумма ущерба по делу об исчезновении единственной автостанции в городе оценивается в 27−100 млн рублей.

По делу проходят два бывших заместителя главы администрации, а также бывший глава администрации, бывший депутат Заксобрания Александр Глушков, который в момент событий возглавлял Балахнинский район, и его брат Владимир — депутат балахнинского Земского собрания.

Следствие считает, что, используя поддельные документы, группа лиц, куда входили и братья, смошенничала при реконструкции автостанции в Балахне, превратив её в торговый центр. В начале августа оба брата были задержаны в Грузии, так как судом им была назначена мера пресечения в виде ареста. Сейчас они ждут экстрадиции в Россию.

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«Там бы надо прошерстить уголовно-правовой гребёнкой взаимоотношения власти и местных предпринимателей за тот период», — отмечают жители, обсуждая данное уголовное дело.

Запреты на музыкальные группы

Активность родительского сообщества Нижнего Новгорода в борьбе с артистами и музыкальными группами, в текстах песен которых встречается мат, упоминание алкоголя, наркотиков, раскованного поведения, получила федеральную известность. Их примеру последовали активисты и из других городов.

В конце октября 2018 года с подачи нижегородского сообщества были запрещены концерты пяти групп, а на прошлой неделе ещё один поп-панк коллектив из Санкт-Петербурга заявил о переносе концерта, ссылаясь на «всем известные причины».

"В связи со всем известными причинами, к сожалению, нам приходится перенести концерт на весну. Мы обязательно встретимся! Дату концерта объявим в ближайшее время», — отметили на своей странице в соцсетях представители коллектива.

Отмена концерта этой же группы случилась и в Вологде, где уполномоченной по правам ребёнка в Вологодской области усмотрела в текстах исполнителей пропаганду алкоголя, суицида и однополых отношений, а клубу, где планировалось выступление, и вовсе вынесли «предостережение».

Напомним, нижегородские родители также написали уполномоченному по правам детей в регионе Маргарите Ушаковой обращение, в котором указали, что в текстах песен ряда коллективов усматривается пропаганда «алкоголя, наркомании, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата», а также песни «растормаживают сферу половых влечений, в том числе описывая сцены различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью, выражают ненависть к семейным и государственным устоям».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Только согласные. Цензура

Родители при обсуждении ситуации добавляли, что они против того, чтобы некий «смрад, рекламирующий наркотики, алкоголь, резание вен, и прочее, вещал на детскую публику».

"Когда группа 12+ поёт о подобном, это не просто «отражение реального мира», а программирование неокрепших умов, что в будущем может дать результаты», — отмечали родители в соцсетях.

На прошлой неделе жалобу родителей также рассмотрел экспертный совет по применению законодательства о рекламе Нижегородском УФАС.

«Если репертуар исполнителя содержит произведения, изобилующие обсценной лексикой, концертную афишу должно маркировать возрастное ограничение «18+», чтобы дети даже случайно на такие мероприятия попасть не могли, — пояснил замруководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области Сергей Смирнов. — За несоблюдение закона предусмотрена административная ответственность. Экспертный совет выносит рекомендации для того, чтобы предотвратить нарушение. Это призыв: к репертуару исполнителей и указанным на афише возрастным ограничениям следует относиться ответственно».

В свою очередь депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Александр Курдюмов на своей странице в соцсетях отметил, что отмена концертов ряда исполнителей по стране, на его взгляд, — не самое дальновидное решение.

«Таким образом мы делаем рекламу этим группам. Те, кто никогда их не слышал, специально придут посмотреть на то, за что же их запретили. Поэтому концерты всё равно будут проводиться, но только уже подпольно, в каких-нибудь закрытых клубах либо в формате советских квартирников», — резюмировал он.

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