Суд ввел наблюдение в отношении подрядчика метро в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 21:21 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области признал иск о признании ООО «Нижегородское Строительное управление-620» несостоятельным (банкротом) обоснованным и ввел процедуру наблюдения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

С иском обратилось ООО «Ника», правопреемником которого стало ООО «Корд». Компания пыталась взыскать 449,8 тыс. рублей задолженности по договору аренды техники с экипажем №1 от 05.01.2016 года, а также 11,996 тыс. рублей расходов по государственной пошлине.

В качестве третьих лиц в деле участвуют семь компаний: ООО «Спецстроймаш», ООО «Корд», ООО «Атлас», ООО «ПромКранСтрой», ООО ДСК «Техстрой», ООО «Автотехника», ООО «Юридическая компания «Леонакс» ООО ДСК «Техстрой».

В качестве иных лиц указаны УФНС России по Нижегородской области, Управление Росреестра, Ассоциация ВАУ «Достояние», ИФНС России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода, отделение ПФР России по Нижегородской области, Союз АУ «СРО «Северная столица».

Наблюдение вводится на семь месяцев, заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 23 мая 2019 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, компания выступала подрядчиком продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, в рамках которого в июне 2018 года была сдана новая станция «Стрелка». Проект обошелся более чем в 11,6 млрд рублей, из которых бюджет РФ выделил свыше 6,2 млрд рублей.

ООО «Нижегородское «Строительное управление-620» создано 21 апреля 2015 году, в том же году с ним был заключен контракт на строительство нижегородского метрополитена. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, гендиректор с августа 2018 года — Виталий Медвецкий, единственный участник — ООО «Строительно-монтажное управление №6» (Москва). Последнее принадлежит Владиславу Костенко и Юлии Дзюба, и создано в 2014 году. Доля московской компании в нижегородском ООО до конца ноября 2018 года находится в залоге у банка «Пересвет».

За 2017−2018 годы нижегородского подрядчика пытались обанкротить несколько раз. Только в Арбитражном суде Нижегородской области четыре дела с подобным требованием, но в некоторых из них по несколько заявителей.