Минус «тёмная лошадка», плюс два обитателя СИЗО: нижегородская неделя

Алёна Скобеева, , 13:37 — REGNUM

В Нижегородской области прошлая неделя прошла под знаком старта предвыборной гонки за губернаторское кресло. Центризбирком региона зарегистрировал пятерых из шести кандидатов на это место. Один из них — врио губернатора Глеб Никитин, назначенный Владимиром Путиным в сентябре 2017 года, а вот выдвиженец партии «Национальный курс» отказался от участия в гонке.

В стратегию социально-экономического развития региона, рассчитанную на срок до 2035 года, за время обсуждений поступило множество предложений — и более 600 из них планируют включить в итоговый вариант документа. После десяти отраслевых стратегических сессий проект стратегии передадут на обсуждение депутатам. И. о замгубернатора Дмитрий Сватковский отметил, что «предложения должна будет реализовать команда губернатора Глеба Никитина» и «для осуществления амбициозных планов нужен мощный и перспективный кадровый резерв».

Данный резерв продолжает формироваться через проект «Команда правительства». На следующий этап отбора министра культуры области в рамках проекта прошли 11 человек. Один из представителей отборочной комиссии заявила, что «все не могут быть министрами, но претенденты на этот пост смогут пригодиться в других проектах».

Но не все гладко в регионе. Нижегородская область вошла в топ-5 аутсайдеров по размеру госдолга. Между тем с начала года долговая нагрузка субъекта федерации уменьшилась на 7%. А тем временем совет по земельным отношениям при правительстве региона одобрил три заявки от потенциальных инвесторов.

Недоразумение, связанное с подарками чиновникам, произошло в Нижнем Новгороде. Местные СМИ сочли поправки увеличением стоимости возможных подарков, на что мэр города заявил — «это ложь».

Почти неделю в области сотни добровольцев и представителей различных служб ищут 13-летнюю школьницу, которая уехала кататься на велосипеде и пропала.

Судостроительному заводу в Городце грозит банкротством налоговая служба. Завод является градообразующим для города, на сегодня владельцы пытаются найти мирное решение, не доводя до несостоятельности.

Появились сведения, что далеко не все работники, задействованные на строительстве стадиона «Нижний Новгород» к мундиалю, получили заработную плату. Есть информация, что почти сотня строителей так и не увидела заработанное за четыре месяца.

Братья-депутаты Глушковы, проходящие фигурантами уголовному дела и объявленные в международный розыск, были задержаны в Грузии.

Губернаторская гонка

Центризбирком Нижегородской области на прошлой неделе зарегистрировал пятерых из шести заявившихся кандидатов на предстоящие выборы губернатора, которые пройдут 9 сентября 2018 года.

«Кандидат на должность губернатора Нижегородской области Роман Овсянников подал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры. Члены ИКНО единогласно приняли решение и одобрили данное постановление», — сообщили в областной избирательной комиссии по шестому кандидату, выдвинутому партией «Национальный курс».

Таким образом, участвовать в выборах губернатора будут врио губернатора Глеб Никитин, депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов, замспикера областного парламента, представляющий КПРФ, Владислав Егоров, депутат Заксобрания, представитель «Справедливой России» Галина Клочкова и кандидат от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Александр Быков.

Напомним, предыдущие выборы главы региона прошли в 2014 году. Явка тогда составила 54,49%. Победил действующий глава региона — Валерий Шанцев, который набрал 86,93%. А в конце сентября 2017 года указом Владимира Путина его отправили в отставку, на место временно исполняющего обязанности губернатора назначили первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Глеба Никитина. В этой гонке он участвует как победитель праймериз единороссов.

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К слову, в августе 2018 года Глеб Никитин и и. о. заместителя главы региона Игорь Носов вошли в обновлённый резерв управленческих кадров, который находится под патронажем президента.

Напомним, на встрече выпускников программы в апреле 2018 года Владимир Путин отметил роль кадровой политики для развития регионов. В Нижегородской области после этого по инициативе Никитина стартовала программа «Команда правительства».

Кадровая политика

В рамках программы «Команда правительства» в регионе идёт отбор кадров не только для резерва, но и на вакантные места заместителей главы администрации Нижнего Новгорода, и министра культуры.

К одному из последних этапов из 245 кандидатов осталось 11, которые прошли на следующую ступень конкурса на пост министра культуры Нижегородской области. Среди них — индивидуальный предприниматель в сфере массовых мероприятий Роман Беагон, директор «Нижегородконцерта» Александр Бениш, директор Нижегородского государственного цирка Инна Ванькина, замдиректора департамента культуры Нижнего Новгорода Изабелла Дыскина, замминистра культуры Нижегородской области Алла Забегалова, директор школы дизайна MDA (ООО «Стрелка») Александр Казарин, директор Государственного музея А. М. Горького Лариса Моторина, преподаватель НХК имени Л. К. Сивухина, АХИ имени В. С. Попова Александр Орлов, начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Надежда Преподобная, эксперт профессионального сообщества менеджеров культуры Алла Семенышева и генеральный продюсер агентства Art Premium Group Елена Шершакова.

«Следующий этап — assessment center в НИУ — филиале РАНХиГС. На этом этапе никто выбывать не будет, но мы получим полноценную оценку компетенций кандидатов. Далее пройдет еще одно заседание комиссии, на котором участники пройдут очное собеседование. Глебу Никитину в итоге будет представлено от 3 до 5 кандидатов», — отметил управляющий делами правительства и развития кадрового потенциала региона, председатель экспертной комиссии по оценке программ претендентов Андрей Бетин.

Другой член комиссии Анна Гор отметила, что «все не могут быть министрами, но претенденты на этот пост смогут пригодиться в других проектах», так как среди них есть компетентные люди.

Замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин уточнил, что «подход Нижегородской области к выборам министра — инновационный и сбалансированный» и этот опыт планируется «внедрить и в других регионах».

Напомним, пост министра культуры освободился после того, как Сергей Горин в апреле 2018 года покинул этот пост.

Экономическая неделя

В сфере экономики на прошлой неделе среди заметных было несколько событий.

Издание «Новые известия» составило рейтинг регионов России по размеру государственного долга. Нижегородская области попала в топ5 аутсайдеров с показателем 70,5 млрд рублей. Из регионов Приволжского федерального округа её обогнала лишь Татария — 94,2 млрд рублей.

После появления этого рейтинга, минфин региона сделал заявление, что с начала 2018 года госдолг области уменьшился на 7% (5,6 млрд рублей), составив 70,4 млрд рублей.

«В структуре государственного долга 0,4% составляют государственные гарантии, 54,3% — государственные ценные бумаги, 45,3% — бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета», — отметили в министерстве.

Напомним, бюджет области на 2018 год был свёрстан бездефицитным, что также помогло снизить долг региона на 1,5 млрд рублей.

Из приятных новостей можно отметить планы трёх компаний по созданию производств в Нижегородской области.

2 августа прошло первое заседание нового совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. На нём было рассмотрено 16 заявок на реализацию инвестпроектов, из которых шесть касались выделения земли. Три заявки были одобрены — под строительство диагностического центра в Дзержинске, планируемый объем инвестиций в который составит 12 млн рублей, под комплекс по производству товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов в Дзержинске (44 млн рублей) и цех сборки узлов и агрегатов для автомобилей «Газель» в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Последний проект предполагает 6,5 млн рублей инвестиций.

«Мы подходим в новом формате к оценке заявок. К сожалению, у целого ряда контрагентов нет средств на счетах, есть задолженности, убытки. В таком случае мы вынуждены будем отказывать в выделении участков. Отмечу, что будут пересматриваться и решения ранее действовавшего инвестсовета», — отметил министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.

Важным событием в экономической сфере по-прежнему остаётся обсуждение стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, рассчитанной до 2035 года. Подведя предварительные итоги районных стратегических сессий, Глеб Никитин отметил, что их было проведено 38.

«Участие экспертов в обсуждении проекта было очень полезным. Участниками стратегических сессий разработано 1500 предложений и инициатив, более 600 из них будут включены в итоговый вариант Стратегии региона, остальные будут рассмотрены при разработке стратегий развития муниципальных образований», — уточнил глава региона.

По словам и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского, принявшего участие в одной из сессий, «обсуждение Стратегии стало по-настоящему народным».

"Предложения должна будет реализовать команда губернатора Глеба Никитина. Очевидно, что для осуществления амбициозных планов нужен мощный и перспективный кадровый резерв. Не случайно глава региона вместе с обсуждением Стратегии инициировал проект «Команда правительства», который должен стать одним из основополагающих факторов выполнения Стратегии развития», — резюмировал Сватковский.

Пропал ребёнок

Вечером, около 17:00, 1 августа 2018 года 13-летняя школьница в садовом обществе вблизи деревни Горный Борок Нижегородской области поехала кататься на велосипеде и пропала. Вот уже почти неделю девочку ищут добровольцы, родственники и специальные службы.

«Приметы пропавшей: худощавое телосложение, рост 164 см, русые волосы, темные глаза, носит очки. Была одета в белую футболку с рисунком, голубые джинсовые шорты, бело-синие сандалии. При себе имела мобильный телефон», — пишут в сообщениях о поиске Маши Ложкаревой.

Волонтёры осматривают заброшенные здания, лесные массивы, опрашивают местных жителей, расклеивают листовки о поиске. В поиске участвуют кинологи со своими питомцами. Помимо этого, поисковики обращают внимание на любые следы пребывания человека, а также следы копания земли.

На месте работает передвижной пункт Следственного управления СК РФ по Нижегородской области, в поиске участвует вертолёт.

Ранее ребёнок из дома не уходил, конфликтов в семье не было.

Подарочный скандал

На прошлой неделе в нормативный акт Нижнего Новгорода внесли поправки, которые касались учёта на балансе администрации имущества, в том числе полученного муниципальными служащими в дар в рамках служебных командировок, протокольных мероприятий. Ряд нижегородских и федеральных СМИ прочитали данные поправки как увеличение стоимости подарков, которые могут получить городские чиновники, с трёх до 40 тыс. рублей. Вокруг этой ситуации развилась бурная дискуссия в социальных сетях. Шум и возмущения дошли до администрации, и 3 августа в рамках брифинга глава города Владимир Панов опроверг эти сведения.

«Я должен констатировать, что данная новость является ложью. И мне жаль, что журналисты федеральных изданий, которые всегда отличаются большим профессионализмом, допустили столь грубую ошибку, которая бросает тень как на администрацию города, так и на город в целом», — заявил он, напомнив, что получать подарки дороже 3 тыс. рублей госслужащим запрещено: все, что дороже этой суммы, «передается в федеральную или муниципальную собственность».

Панов отметил, что «ни один мэр в России не может ни изменить этот порядок, ни повлиять на него, ни уточнить», а «документ говорит лишь о порядке учета полученных в рамках официальных мероприятий подарков».

Напомним, по данным Росстата, по итогам 2017 года в Нижегородской области численность работников, которые замещали должности государственных гражданских и муниципальных служащих, составляла 8932 человека. Из них муниципальную службу несли 7539 человек. Средняя заработная плата муниципального чиновника была чуть более 38,1 тыс. рублей при средней зарплате в регионе — 30,6 тыс. рублей.

Судостроителям выдали «чёрную метку»

Судостроительный завод в Городце может быть признан банкротом. 30 июля 2018 года в Арбитражный суд Нижегородской области поступил соответствующий иск от налоговой службы, выставившей претензии на 34 369 467,21 рубля.

Завод на сегодня является одним из крупнейших на Верхней и Средней Волге, а также градообразующим для Городца. Он был создан на базе старейшего Городецкого судоремонтно-механического завода, основанного в 1940 году. Численность работников составляет 600 человек. Владельцами ООО «Городецкий судоремонтный завод» числятся ООО «Ока-Волга» и Сергей Миронов, который к тому же единственный участник ООО «Ока-Волга».

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«Завод пытается выйти на мировое соглашение с налоговиками, предложив график реструктуризации задолженности, и параллельно судится с кредиторами, предъявляющими миллионные иски за поставленные газ и электроэнергию», — пишет издание «Коммерсантъ».

В администрации города изданию рассказали, что новость о возможном банкротстве СРЗ неожиданна — «в апреле 2018 года завод выиграл крупный тендер на поставку судопоезда для входящего в объединенную судостроительную корпорацию АО «Центр судоремонта «Звездочка»». Сумма контракта — 508 млн рублей.

«Еще один-два таких контракта — и Городецкий СРЗ мог бы быть обеспечен работой на два-три года. Было бы хорошо, если бы по линии регионального министерства промышленности предприятию было оказано содействие по обеспечению его новыми заказами. Сделать это можно в рамках программы по развитию нижегородского судостроительного кластера, которая сегодня обсуждается на уровне областного правительства», — цитирует источник из мэрии издание.

Напомним, обоснованность претензий налоговой службы к заводу суд рассмотрит 26 сентября 2018 года. Дело к производству было принято 3 августа 2018 года.

Мундиаль прошёл, а скандал остался

Вокруг стадиона «Нижний Новгород» разгорается скандал. Нижегородские СМИ со ссылкой на обратившихся к ним пострадавших сообщили, что сотня строителей, которые были задействованы на возведении спортивного объекта к чемпионату мира по футболу — 2018, не получили оплату за четыре месяца.

Напомним, столица Нижегородской области приняла на специально отстроенном к мундиалю стадионе шесть игр. Возведение стадиона обошлось более 17 млрд рублей.

По словам рабочих, которые приводит издание NewsNN, «руководство компании ООО «АСП» утверждают, что у них нет денег, поскольку их не перечислил генподрядчик АО «Стройтрансгаз»». Работники были наняты в других городах. Позднее ООО опровергло информацию о причастности к невыплате зарплаты строителям стадиона.

«Сотрудники рассказали, что фирма начала задерживать им зарплату на последнем этапе работ, а 29 июня 2018 года руководство выдало им трудовые книжки и расторгло с ними договор. Сотрудники заявлений на увольнение не подписывали», — пишет издание, уточняя, что рабочие направили жалобу правительству Нижегородской области, а те переслали её в прокуратуру.

Напомним, в апреле 2018 года рабочие уже обращались с жалобой на невыплату зарплаты и угрожали начать забастовку. Тогда речь шла о задолженности за три месяца.

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Между тем стадион уже в 2019 году из федеральной собственности планируют передать на баланс области. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства РФ.

Братья-депутаты: задержание в Грузии

Подозреваемых в мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне, неожиданно превратившейся в торговый центр, братьев Глушковых задержали в Грузии.

2 августа был задержан депутат Балахнинского совета Владимир, а 5 августа уже задержали его брата — бывшего депутата Заксобрания, бывшего главу Балахнинского района Александра. Задержание произошло по материалам следственных органов, которые через Генпрокуратуру РФ были переданы в Интерпол.

Напомним, следователи подозревают, что Глушковы в период с 2013 по 2016 года, используя поддельные документы, лишили Балахну автостанции, возведя на её месте торговый центр. Ущерб бюджету составил от 100 млн рублей, по другим данным — около 27 млн рублей. По данному событию было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). В апреле 2018 года суд заочно отправил подозреваемых под арест на два месяца, они также были объявлены в международный розыск, так как их местонахождение было неизвестно. В конце июня 2018 года Александр Глушков сложил свои полномочия областного депутата досрочно. В конце июля появились сведения, что в отношении братьев было возбуждено ещё четыре уголовных дела — по взяткам и легализации имущества, добытого преступным путем.

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В начале августа правоохранительные органы задержали подозреваемых, обнаружив их в Грузии. Решается вопрос об их экстрадиции. Сообщив о задержании, следователи приоткрыли сведения и о новых уголовных делах.

«По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков получил через посредника, в качестве которого выступил его родной брат Владимир Глушков, от директора строительной фирмы взятку в размере 6 миллионов рублей за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области.

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