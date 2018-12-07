Владимир Путин назначил врио губернатора Сахалина

Москва, , 19:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Валерий Лимаренко родился 19 октября 1960 г. в г. Харькове Украинской ССР (ныне — Украина) в семье военного летчика.

В 1983 г. окончил Харьковский авиационный институт (ныне — Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт») по специальности «жидкостные реактивные двигатели», получив квалификацию инженера-механика двигателей летательных аппаратов.

Доктор экономических наук;

В 2000 г. в Институте региональных экономических исследований защитил диссертацию «Формирование и развитие муниципальной системы управления ипотечным жилищным кредитованием в условиях переходной экономики»;

В 1983—1996 гг. — работал в Федеральном ядерном центре в Сарове (РФЯЦ-НИИЭФ) на должностях инженера-конструктора, начальника группы, ведущего инженера-исследователя, ведущего экономиста;

В 1996—2001 гг. — депутат городской думы г. Сарова, первый заместитель председателя гордумы по экономике и финансам. Возглавлял международный научно-учебный центр «Экономика регионального развития» при Саровском физико-техническом институте (ныне — СарФТИ Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»);

С 2001 по 2003 г. — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области;

В 2003—2005 гг. — главный федеральный инспектор по Нижегородской области;

С августа 2005 г. по май 2007 г. — заместитель губернатора Нижегородской области, заместитель председателя правительства по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям;

В 2007 г. Валерий Лимаренко был назначен директором АО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (АО НИАЭП) — первой инжиниринговой компании «Росатома» по строительству и комплектации АЭС;

На базе НИАЭП Валерию Лимаренко удалось создать инжиниринговый дивизион Росатома, успешно проектирующий и сооружающий энергоблоки АЭС в стране и за рубежом (Китае, Индии, Иране, Белоруссии, Бангладеш и других);

Сегодня компания «НИАЭП — ASE» реализует более 20 проектов по строительству атомных станций.

Валерий Лимаренко награжден орденами Почета и Александра Невского.

Автор более 25 научных работ, в том числе трех монографий.

Женат, имеет трех сыновей.