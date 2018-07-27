Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин останется под арестом до ноября

Нижний Новгород, , 17:18 — REGNUM Бывший мэр Нижнего Новгорода и бывший вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин останется в СИЗО до 1 ноября. Соответствующее решение принял Нижегородский районный суд, сообщили в пресс-службе суда.

Следствие обосновало ходатайство о продлении расследования до 15 месяцев объемом материалов уголовного дела, которое составило 71 том.

«Обстоятельства, которые учитывал суд при избрании в отношении Олега Сорокина меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились», — подчеркнули в суде.

При этом защитники Сорокина предлагали выпустить бывшего чиновника под залог в размере 50 млн рублей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сорокин был задержан 19 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По предварительным данным, еще на посту главы Нижнего Новгорода Сорокин лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, на аукционе, проведенном в 2012 году Мингосимуществом области 14 участков достались на правах аренды одной из компаний. При этом участие этой компании в аукционе проводилось в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний», участником которого с размером доли в уставном капитале 60% являлась супруга обвиняемого. Итоги аукциона пыталась обжаловать другая компания. Однако злоумышленник предложил своему знакомому оказать услугу по оплате собственными деньгами в сумме $1 млн (эквивалент 30 720 000 рублей) незаконного вознаграждения генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки.

Позднее Сорокину предъявили обвинение в похищении человека, но защита утверждает, что это было лишь следственным экспериментом.

В нижегородском парламенте после ареста Сорокина заявляли, что не собираются досрочно лишать депутата полномочий до окончания расследования. Однако бывший вице-спикер сам подал заявление о досрочном прекращении полномочий вслед за сыном — депутатом Никитой Сорокиным.

В апреле еще один бывший глава Нижнего Новгорода Олег Кондрашов попал под следствие. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

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