Жильё для обманутых дольщиков: на ЖК «Новинки Smart City» дали 2,2 млрд

Нижний Новгород, , 08:45 — REGNUM

На достройку долгостроя ЖК «Новинки Smart City» в Богородском районе Нижегородской области, где жилья ожидают свыше 1,8 тыс. обманутых дольщиков, оформлена кредитная линия на 2,22 млрд рублей. Кредит предоставило ПАО «Сбербанк». Информация о заключении генерального соглашения появилась на сайте госзакупок, второй стороной сделки выступает акционерное общество «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Открытие невозобновляемой кредитной линии произошло в форме генерального соглашения на общую сумму 2,22 млрд рублей, в рамках которого заключаются два отдельных договора об открытии невозобновляемых кредитных линий: на сумму 295 млн рублей и на 1,925 млрд рублей. У кредитов целевое назначение — «для финансирования затрат по проекту достройки многоквартирных жилых домов ЖК «Новинки Smart Citi», расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки».

Напомним, 16 марта 2018 года ООО «Квартстрой Центр» было признано банкротом и не выполнило свои обязательства перед дольщиками жилого комплекса.

«Согласно последней представленной в министерство строительства отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, за первый квартал 2017 года в рамках строительства жилых домов № 1 — 34 ООО «Квартстрой Центр» заключило 206 договоров участия в долевом строительстве, общая сумма неисполненных обязательств по которым составляет 2 633 280 000 руб., из 34 планируемых к строительству жилых домов начаты строительством и находятся в разной степени готовности 25, ни один из них в эксплуатацию не введен», — отмечалось в материалах суда на момент банкротства застройщика.

Позднее областные власти 137 дольщикам ЖК, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказали материальную помощь. По заявлениям главы области, решение проблем ЖК — «это вопрос получения жилья для более 1800 обманутых дольщиков».

В сентябре 2018 года на совещании губернатор Глеб Никитин заявил «о создании регионального оператора для достройки домов ЖК «Новинки Smart City», а в октябре стало известно, что нижегородское правительство предложило ПАО «Сбербанк» выступить финансовым партнером для достройки домов ЖК «Новинки Smart City».

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3 декабря 2018 года на собрании кредиторов было принято решение согласиться с предложением министерства строительства Нижегородской области «об урегулировании обязательства застройщика путем возмездной передачи его имущества и обязательств АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству»» при условии принятия новым застройщиком обязательств по договорам должника.

По данным нижегородского стройнадзора, в регионе 21 объект незавершенного долевого строительства из 51 жилого дома. Количество дольщиков по этим объектам — свыше 3 тыс. человек.