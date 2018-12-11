Скандал с замминистра подтолкнул отставку нижегородского вице-губернатора?

Нижний Новгород, , 05:31 — REGNUM Свой пост в правительстве Нижегородской области может покинуть ещё один заместитель губернатора Глеба Никитина. Отставку в ближайшее время прочат Сергею Шевченко, который отвечает за социальную политику, здравоохранение и образование, и занимает своё кресло лишь с 18 января 2018 года. Усиление слухов связывают со скандалом в минздраве области, после которого лишилась должности заместитель министра Ольга Ермилова. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает политобозреватель из Нижнего Новгорода Андрей Вовк.

«Разговоры об уходе Шевченко ходят уже месяц, а после скандала в минздраве они усилились. Хотя точная причина и дата ухода неизвестны. Возможно, у Шевченко были определённые задачи, которые он выполнил, и теперь на его пост придёт молодой технократ по типу Носова, Харина и Морозова. Уверен, что экспертное сообщество лучше всего примет на этом посту молодую нижегородку. Социалка же. И федеральная тенденция к «женскому кабинету», — отмечает эксперт.

До назначения исполняющим обязанности заместителя губернатора Сергей Шевченко работал проректором Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, а до этого был замначальника главного медицинского управления управление делами президента РФ. В 2002—2003 годах Шевченко был заместителем министра здравоохранения РФ. Родом он из Грозного, имеет учёную степень доктора медицинских наук и учёное звание профессора по кафедре травматологии и ортопедии.

Скандал в минздраве региона, о котором пишет политобозреватель, связан с нежеланием теперь уже бывшего заместителя министра Ольги Ермиловой принимать посетителей — представителей стоматологических клиник, у которых появились вопросы к распределению квот по программе обязательного медицинского страхования. Вместо того, чтобы принять пришедших, Ермилова закрылась в кабинете, а её подчинённые начали вызывать посетительницам сначала полицию, потом психиатрическую помощь. Конфликт длился несколько часов, но Ермилова так к посетителям и не вышла. Позднее по поручению губернатора в отношении неё начали служебную проверку, результатом которой стало увольнение.

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Напомним, также в декабре 2018 года, ссылаясь на некие семейные обстоятельства, пост в нижегородском правительстве покинул Никита Никитин, отработавший в должности замгубернатора около десяти месяцев. Москвич Никитин курировал в Нижнем Новгороде силовой блок. Есть мнение, что его пост займёт известный нижегородец, имя которого пока не сообщалось.

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