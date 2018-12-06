«Не самое дальновидное решение»: депутат Госдумы об отмене концертов

Нижний Новгород, , 06:00 — REGNUM Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Курдюмов считает запрет концертов ряда исполнителей, в том числе использующих нецензурную лексику, что произошли в разных городах России в последние месяцы, не самым дальновидным решением. Он добавил, что это делает рекламу запрещаемым группам. А общественный совет УФАС по Нижегородской области, рассмотрев жалобы родителей на песни скандальных артистов, рекомендовал организаторам концертов, в случаях, когда «репертуар исполнителя содержит произведения, изобилующие обсценной лексикой», маркировать концертную афишу возрастным ограничением «18+», чтобы дети даже случайно на такие мероприятия попасть не могли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в ряде российских городов, в том числе в Нижнем Новгороде, Вологде, с подачи родительского сообщества, усмотревшего в словах песен деструктивное влияние на детей, а также нецензурную лексику, с конца октября 2018 года началась борьба за отмену концертов десятка исполнителей. В столице Нижегородской области, которая проявила наибольшую активность в этом вопросе, в октябре-ноябре были отменены сразу пять концертов. В своём обращении к детскому омбудсмену региона Маргарите Ушаковой родители указали, что в текстах песен ряда коллективов усматривается пропаганда «алкоголя, наркомании, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата», а также они «растормаживают сферу половых влечений, в том числе описывая сцены различных половых извращений, изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью, выражают ненависть к семейным и государственным устоям». Нижегородские родители были шокированы содержанием песен, несущих, на их взгляд, деструктивный характер.

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В начале декабря экспертный совет по применению законодательства о рекламе УФАС по Нижегородской области, рассмотрев жалобу родителей, решил направить организаторам концертов рекомендации. Им рекоменовано при размещении рекламы не забывать про пометку «18+».

"Если репертуар исполнителя содержит произведения, изобилующие обсценной лексикой, концертную афишу должно маркировать возрастное ограничение «18+», чтобы дети даже случайно на такие мероприятия попасть не могли», — отметил глава совета, замглавы УФАС по области Сергей Смирнов, напомнив также об административной ответственности за нарушение закона.

Депутат Госдумы РФ (фракция ЛДПР) Александр Курдюмов на своей странице в соцсетях отметил, что запрет концертов не дальновидное решение.

«Отмена концертов ряда исполнителей по стране, на мой взгляд — не самое дальновидное решение. Таким образом мы делаем рекламу этим группам. Те, кто никогда их не слышал, специально придут посмотреть на то, за что же их запретили. Поэтому концерты всё равно будут проводится, но только уже подпольно в каких-нибудь закрытых клубах либо в формате советских квартирников», — резюмировал он.