«Варяга» в областном правительстве заменят на известного нижегородца?

Нижний Новгород, , 05:03 — REGNUM Занимающий пост исполняющего обязанности заместителя губернатора, зампредседателя правительства Нижегородской области с 1 февраля 2018 года Никита Никитин может покинуть команду губернатора Глеба Никитина. Об этом на своей странице в соцсетях, как о возможном событии, сообщает нижегородский политобозреватель Андрей Вовк.

«Говорят, заместитель губернатора Нижегородской области Никита Никитин покидает правительство. Он был назначен 1 февраля, и курировал «силовой» блок. В принципе, москвич Н. Никитин изначально выбивался из команды молодых технократов, было ожидаемо, что он здесь на время. Опять же говорят, что кандидатура нового зама уже утверждена. Это будет известный нижегородец, и его назначение в правительство многих удивит», — отмечает эксперт.

Напомним, Никита Никитин до назначения в Нижний Новгород работал лавой управления государственных целевых программ и внутреннего туризма Федерального агентства по туризму. Свой пост в столице страны он занимал с 2015 года. Помимо этого, он был замглавы Федеральной таможенной службы (в 2010 году) и работал в аппарате Совета безопасности РФ (с 2012 года).

Напомним, формирование команды нижегородского губернатора продолжается до сих пор. В декабре новым главой правительственного аппарата, министром регионального правительства стал Игорь Зотов, ранее возглавлявший представительство правительства региона в Москве.

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