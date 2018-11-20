Хватит ли федеральной субсидии на закрытие дзержинской «Чёрной дыры»?

Дзержинск, Нижегородская область, , 06:07 — REGNUM Министерству экологии и природных ресурсов Нижегородской области не удалось оспорить предписание управления Федерального казначейства по региону о возврате 50 млн из 500 млн рублей федеральной субсидии, выделенной на ликвидацию трёх объектов накопленного экологического ущерба. Проверка показала, что «плановые значения показателей результативности по каждому объекту накопленного экологического ущерба на территории г.о.г. Дзержинск (неорганизованная свалка «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море», полигон твердых бытовых отходов «Игумново») не достигнуты, что является нарушением требований пункта 4.3.3 Соглашения» о выделении федеральной субсидии. Решение суда, которым подтверждается, что ведомством «правомерно вынесено оспариваемое предписание о необходимости осуществления возврата средств субсидии в федеральный бюджет в сумме 50 000 000 рублей», вступит в силу в течение месяца, но ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ликвидацию шламонакопителя стали активно готовить в 2011 году после посещения региона Дмитрием Медведевым, который в то время был президентом РФ. В январе 2013 году были подписаны документы о выделении региону на ликвидацию свалки межбюджетных трансфертов.

Читайте также: В Нижегородской области Медведеву показали «Белое море» и «Черную дыру»

Средства на ликвидацию всех трёх объектов область получила в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы. В 2017 году на эти цели по приоритетному проекту «Чистая страна» было выделено 500 млн рублей.

Соглашение о субсидии между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительством Нижегородской области было подписано 20 февраля 2017 года. Пункт 4.3.3 соглашения обязывал областные власти «обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия». На ликвидацию «Чёрной дыры» было определено 263,3 млн рублей, шламонакопителя «Белое море» на территории завода «Капролактам» — 90,9 млн рублей, а полигона «Игумново» — 145,8 млн рублей.

В 2017 году по объектам показатели результативности достигнуты не были, это было подтверждено проверкой в конце марта 2018 года.

«Согласно представленному отчету плановые значения показателей результативности по каждому объекту накопленного экологического ущерба на территории г.о.г. Дзержинск (неорганизованная свалка «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море», полигон твердых бытовых отходов «Игумново») не достигнуты, что является нарушением требований пункта 4.3.3 соглашения», — отмечалось в материалах судебного спора.

Управление Федерального казначейства по Нижегородской области 25 апреля 2018 года вынесло предписание о необходимости возврата части субсидии в федеральный бюджет в сумме 50 млн рублей. Минэкологии Нижегородской области попыталось оспорить предписание, утверждая, что не является стороной соглашения, и ссылаясь «на невозможность достижения показателей результативности».

Суд доводы отклонил, так как министерство выступает заказчиком работ, и именно на его счёт поступала федеральная субсидия.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, но может быть обжаловано.

Примечательно, в конце апреля 2018 года, несмотря на выявление нарушений соглашения в марте, было принято решение о выделении из Резервного фонда правительства РФ ещё 3,3 млрд рублей на ликвидацию этих же объектов.

Подрядчик обещает завершить работы по объектам «Белое море» и «Игумново» во втором квартале 2019 года, а по третьей свалке — в третьем квартале 2019 года.