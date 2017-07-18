Квартиры главы Нижнего Новгорода могут стоить должности прокурору области

Нижний Новгород, , 14:11 — REGNUM Отставка главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина может повлечь за собой еще одну. Как сообщает КоммерсантЪ, своего поста может лишиться прокурор Нижегородской области Олег Понасенко.

По данным издания, Понасенко уже ушел в отпуск, предварительно подав рапорт об увольнении. Среди причин такого решения называется проверка Генеральной прокуратуры РФ, по результатам которой эффективность некоторых направлений работы нижегородской прокуратуры якобы была поставлена под сомнение.

В частности, называется недостаточная работа по выявлению коррупции, а именно результаты проверки зарубежной недвижимости экс-супруги бывшего главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина, у которой нашлись две квартиры в Майами, купленные в 2013—2014 годах за сумму, в разы превышавшую официально задекларированные доходы супругов. Еще до своего назначения главой города господин Карнилин развелся с женой, в ходе скандала сообщив, что квартиры оставил ей, поэтому они не подлежали декларации как его имущество.

Прокуратура Нижегородской области, проведя проверку по этому поводу, никаких нарушений антикоррупционного законодательства не нашла. К тому времени Иван Карнилин уже подал в добровольную отставку, к чем его также склоняли в администрации президента в Приволжском федеральном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2017 года городская дума Нижнего Новгорода приняла добровольную отставку главы города Ивана Карнилина. Озвученная самим же Карнилиным официальная версия его отставки — достижение пенсионного возраста.

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В свою очередь полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что за 2015−2016 годы и I квартал 2017 года по основаниям, связанным с нарушениями антикоррупционного законодательства, уволено около 323 государственных и муниципальных служащих. Сложили полномочия досрочно 228 депутатов региональных законодательных собраний и муниципальных депутатов.

«Карнилин — один из них», — заявил Бабич.

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Широкую огласку информация о возможных нарушениях закона Карнилиным получила осенью 2016 года. Тогда Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел т. н. расследование, в ходе которого нашлись две квартиры в Майами, якобы, принадлежащие главе Нижнего Новгорода. Сам Карнилин тогда заявил, что квартиры принадлежат его бывшей жене и куплены они уже после того, как супруги развелись.

Проведенная прокуратурой Нижегородской области проверка в отношении главы Нижнего Новгорода полностью подтвердила его слова.