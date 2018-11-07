



Нижний Новгород

Основной темой прошедшей недели в Нижегородской области стало формирование резерва кадров для региональной команды и предстоящие кадровые рокировки на ключевых постах в крупных городах региона.

В резерв управленческих кадров Нижегородской области по результатам отбора с помощью проекта «Команда правительства» вошла лишь одна женщина, а на пост министра экологии претендуют 38 человек. По словам главы региона Глеба Никитина, «при появлении вакансий на руководящие посты резерв управленческих кадров будет рассмотрен в первую очередь», а также «любой желающий может поставить «экологическую задачу» для кандидатов на пост министра экологии».

Политические рокировки ожидаются в двух крупных городах Нижегородской области — Арзамасе и Дзержинске прочат отставку глав администраций. Возглавить Арзамас может руководитель аппарата губернатора Александр Щелоков. Вопрос отставки нынешнего главы Михаила Мухина должен решиться уже 14 ноября. В главное кресло Дзержинска вместо Сергея Попова всю неделю прочили замглавы Нижнего Новгорода 46-летнего Ивана Носкова, который в разные годы до назначения в Нижний Новгород был министром ЖКХ Иркутской области, вице-мэром Иркутска. Эксперты считают, что город перейдёт следом за столицей региона на одноглавую модель — глава города Сергей Попов добровольно сложит полномочия, и при этом автоматически будет прекращён договор с главой администрации городского округа Дзержинск Виктором Нестеровым. А до выборов единого мэра исполняющим обязанности может стать Иван Носков с последующим утверждением в должности.

Не всё спокойно и в Балахнинском районе — здесь городской прокурор потребовал отставки главы администрации Алексея Левковича, назначенного врио в августе 2018 года, а зампрокурора области опротестовал это решение. Эксперты, комментируя событие, высказывают мнение, что «местные элиты, связанные со скандально известными братьями Глушковыми, решили поиграться и отстранили Левковича по надуманному поводу», добавляя, что «на стратегических сессиях во многих городах Нижегородской области главным был запрос на обновление местных элит, уход от клановости».

Комитеты Заксобрания области подали свои замечания на проект бюджета-2019, попросив также «учитывать интересы муниципалитетов и выполнять обещания, данные прежним составом кабинета министров, то есть не бросать начатые при губернаторе Валерии Шанцеве проекты в районах». Первое чтение документа пройдёт 29 ноября, а второе — в декабре, тогда же рассмотрят и предложения.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Экономическая сфера региона была на прошлой неделе богата на события. Эксперты положительно оценили передачу Ростеху — Объединённой авиастроительной компании, в которую входит Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», выпускающий МиГи, и ОАО «170 РЗ СОП» — ремонтного завода средств обеспечения полетов. Политобозреватели отмечают, что, таким образом, на регион «почти равное влияние имеют сразу две крупнейшие госкорпорации — Ростех и Росатом».

Наследие чемпионата мира по футболу-2018 — стадион «Нижний Новгород», в строительство которого было вложено 17,9 млрд рублей, дирекция «предлагает использовать для проведения свадеб, корпоративов и прочих праздников». Это связано с тем, что годовые затраты на эксплуатацию пока содержащейся за госсчет арены превысят 300 млн рублей, и уже сейчас изыскиваются все возможности заработать.

Нижегородские власти приняли делегацию Хорватии. По словам губернатора Глеба Никитина, этот визит «позволит сделать прорыв в торгово-экономической и туристической сфере».

Минэкономразвития РФ рассчитывает завершить работу по согласованию стратегии социально-экономического развития Нижегородской области с органами исполнительной власти правительства РФ в течение ближайшего месяца. Такое заявление сделал замминистра Минэкономразвития РФ Вадим Живулин во время визита в Нижний Новгород.

Нижегородские власти сообщили, что регион получит 2,4 млрд рублей в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства. Это происходит на фоне сообщения о сокращении числа проверок предпринимателей сразу на 22,4%.

В регионе обсуждается возможность снятия залогового обременения с земельного участка в пользу достройки домов ЖК «На Гончарова». Если это произойдёт, то появятся условия для замены застройщика и решения проблемы обманутых дольщиков.

В городе Кстово Нижегородской области сложилась «очень тревожная ситуация вокруг местной автостанции». Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов отметил, что частная компания «не справляется со своими обязанностями: ряд маршрутов отменили, на другие ставят только маломестные ПАЗики, которые не вмещают всех пассажиров и ходят практически как попало, четкого расписания нет», а «люди вынуждены на трассу выходить и ловить их». Кроме этого, «само здание закрыто уже несколько месяцев, т. е людей лишили возможности погреться и сходить в туалет, они вынуждены мерзнуть на улице».

Tenya Автостанция. Кстово

Многострадальный Фонд капремонта Нижегородской области, чаще всего попадающий в медиаповестку региона в связи со скандалами, в этот раз был вынужден оправдываться и уверять, что поднимать минимальный взнос на капремонт не будут. Он должен остаться на уровне 6 рублей 30 копеек за 1 кв. метр общей площади помещения. К слову, в Заксобрании на заседании рабочей группы по вопросам капремонта, прошедшем еще в начале ноября, выяснилось, что план по ремонту жилья в регионе на 2018 год исполнен лишь на 11%, так как «почти все подрядчики, выигравшие тендеры, затягивают сроки работ либо вовсе к ним не приступают».

Областной депутат, лидер справедливороссов Александр Бочкарев может попасть за решётку на десять лет — в суд передано уголовное дело, возбуждённое в отношении него по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствие считает, что народный избранник и его сообщник ввели в заблуждение своего коллегу по партии и «под угрозой исключения из партии, потребовали от него 5 миллионов рублей, которые якобы должны были пойти на избирательную кампанию партии в Ленинском районе Нижнего Новгорода». Претендент в думу не попал, а в отношении депутата началось расследование. Вину по предъявленному обвинению фигуранты не признали, в отношении Александра Бочкарева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

А тем временем коррупция в Нижегородской области пошла в рост — за девять месяцев число преступлений с этим признаком выросло на 21%. Существенная доля при этом приходится на взяточничество. Ущерб от коррупционных преступлений превысил 246 миллионов рублей.

Совершенно дикая история стала достоянием гласности на прошлой неделе — в нижегородских СМИ появилось сообщение, что мать шести детей пытается «продать своего новорожденного ребенка семейной паре из г. Москва» за 400 тыс. рублей. По этому факту была организована доследственная проверка, в результате которой выяснилось, что шестимесячный ребёнок, «которого якобы мать предлагала на усыновление за денежное вознаграждение семейной паре из столицы», находится с матерью. Проверка продолжается.

Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка. 1855

Мэрский «гамбит» по-нижегородски

Одновременно с формированием областной команды во многих стратегических городах региона идут кадровые рокировки. На неделе самыми обсуждаемыми стали события в Балахнинском районе, Арзамасе и Дзержинске, и все они связаны с руководителями.

Напомним, печально известный Балахнинский район, чья репутация была подпорчена оскандалившимся экс-главой Александром Глушковым — фигурантом уголовного дела, получил нового руководителя Алексея Левковича, активного участника Общероссийского народного фронта, в августе 2018 года. Он пришёл на смену Павлу Коженкову, ушедшему в отставку. Коженков принимал Балахну как раз после Глушкова, избранного в 2017 году депутатом Заксобрания региона. Депутатский мандат Глушков сдал досрочно летом 2018 года, уже после возбуждения уголовного дела.

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Назначение Левковича понравилось далеко не всем, и спустя несколько месяцев, а именно 1 ноября, городской прокурор своим представлением «об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции» фактически отстранил его от должности врио главы Балахнинского района.

«Нарушение заключалось в том, что дочь Левковича работает судебным приставом и, предположительно, может заняться делами местного самоуправления», — писали местные СМИ.

На прошлой неделе стало известно, что 9 ноября на внеочередном заседании Земского собрания депутаты рассмотрели протест первого заместителя прокурора Нижегородской области Александра Семенова на представление, из-за которого отправили в отставку Левковича, и его восстановили в должности.

«На стратегических сессиях во многих городах Нижегородской области главным был запрос на обновление местных элит, уход от клановости. Это касается и Дзержинска, и Арзамаса, и особенно Балахны. Именно поэтому на пост главы МСУ Балахнинского района в августе был утвержден член ОНФ Алексей Левкович, — писал в день сессии на своей странице в соцсетях политобозреватель из Нижнего Новгорода Андрей Вовк. — Сегодня на заседании Земского собрания Алексея Левковича восстановили в должности главы МСУ. Очистка местных князьков продолжается».

AlexLoskov Администрация Балахнинского района

Политические рокировки ожидаются в ближайшие дни ещё в двух крупных городах Нижегородской области — Арзамасе и Дзержинске. По последнему вопрос досрочной отставки главы города Дзержинска Сергея Попова должен решиться уже сегодня, 13 ноября 2018 года, на внеочередной сессии местного совета. Вопрос о досрочном сложении полномочий Поповым есть в повестки заседания, так же как утверждение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Дзержинска и решение по самому конкурсу.

«Столицу химии России» и второй по статусу город в регионе Дзержинск возглавит Иван Носков, занимающий ныне должность замглавы Нижнего Новгорода. Кандидатуру А. Хилова, которого ранее готовили на эту должность, решено попридержать. Назначение Носкова пройдет по «нижегородскому сценарию»: сначала уйдут в отставку нынешние главы Сергей Попов и Виктор Нестеров, затем произойдёт смена модели МСУ на одноглавую, а далее депутаты проголосуют за Ивана Носкова как нового единоглавого мэра. Примечательно, что близкий к губернатору Иван Носков воспринимался в администрации Нижнего Новгорода как «смотрящий за Серым домом». Он также назывался «теневым главой города» и основным претендентом на кресло мэра в случае отставки/перевода В. Панова в Москву», — пишет телеграм-канал «Нижегородский олень».

Напомним, 46-летний Иван Носков до назначения в Нижний Новгород был министром ЖКХ Иркутской области, вице-мэром Иркутска.

«Скорее всего, именно Носков и будет выбран новым мэром Дзержинска. И это отличный вариант для моего родного города. А для него это будет новый вызов, так как Дзержинск со своей промышленностью — крайне важный стратегический город для области», — отмечает Андрей Вовк.

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Следующим на очереди — Арзамас. Здесь внеочередная сессия назначена на 14 ноября 2018 года.

«Рассматривается схема, когда Александр Щелоков (руководитель аппарата правительства Нижегородской области) будет утвержден заместителем главы города и уже в этой должности будет исполнять обязанности мэра», — пишет газета «Коммерсантъ» о предстоящей отставке Михаила Мухина.

Arzy Арзамасская дума

Напомним, он стал мэром Арзамаса в мае 2017 года после долгой политической борьбы с группой экс-главы города Татьяны Парусовой.

«Ее сторонники долгое время пытались оспорить итоги депутатского голосования, но сделать этого не смогли. Прежде госпожа Парусова инициировала смену модели МСУ на одноглавую: ее сторонники отправили в отставку главу администрации Игоря Киселева, признав его работу неудовлетворительной», — уточняет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде также в октябре 2017 года перешли на одноглавую модель, выбрав единым мэром депутата Госдумы Владимира Панова.

Осенью того же года Глеб Никитин, еще будучи в статусе врио главы Нижегородской области, заявил о намерении избавить Нижний Новгород от двуглавой модели управления. Он посчитал, что пора взять пример с других крупных городов, вернувшихся к одноглавой модели управления, при которой глава города исполняет еще и функции главы администрации, а выбирают его на конкурсной основе.

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Резерв на портфелях

В Нижегородской области финишировал первый этап отбора претендентов на пост министра экологии, освободившийся после отставки Арсения Дряхлова в сентябре 2018 года, желающих попасть на два вакантных кресла заммэра Нижнего Новгорода и в кадровый резерв областного правительства.

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На пост главы регионального министерства экологии и природных ресурсов пожелали попасть 38 человек, во второй половине ноября конкурсная комиссия подведёт итоги заочного этапа и озвучит имена тех, кто пройдёт дальше.

«Любой желающий может поставить «экологическую задачу» для кандидатов на пост министра экологии. В очном этапе кандидаты на пост министра экологии должны будут найти ответы на поставленные неравнодушными жителями региона задачи в сфере экологии — соответствующий функционал запущен на портале «Команда Правительства», — отметил Глеб Никитин.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

На вакансии замглавы администрации Нижнего Новгорода по направлению «спорт», «культура», «образование» и по социальным коммуникациям поступило 78 заявок.

А вот в кадровый резерв претендовали 453 человека, но из них были отобраны лишь 18, и все нижегородцы, но только одна из них женщина — ЕленаБарышникова (заместитель уполномоченного по правам человека в Нижегородской области). Среди «резервистов» — заместители министров, министр социальной политики региона Андрей Гнеушев, представители бизнеса, руководители областных управлений, главы трёх районов: Владимир Беспалов (глава администрации Городецкого района), Александр Кислицын (глава Краснобаковского района) и Роман Кошелев (глава Шахуньи).

«При появлении вакансий на руководящие посты резерв управленческих кадров будет рассмотрен в первую очередь, — добавил глава региона, отметив, что в итоговом списке много действующих руководителей, три главы муниципалитетов. — Радует, что они не посчитали для себя чем-то неправильным пройти отборочные процедуры. Это путь, который выматывает, но и проверяет на готовность, желание работать на благо региона».

Бюджет: за наследие Шанцева замолвили слово

В комитетах Заксобрания Нижегородской области активно подают поправки в проект бюджета на 2019 год, который был внесён в октябре, а первое чтение пройдёт 29 ноября. Известно, что на 2019−2020 годы его разработали бездефицитным, а на 2021 год и вовсе с профицитом на 1,5 млрд рублей. Доходы и расходы в следующем году составят по 153,4 млрд рублей.

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«Депутаты семи комитетов подали свои замечания, попросив в том числе учитывать интересы муниципалитетов и выполнять обещания, данные прежним составом кабинета министров, то есть не бросать начатые при губернаторе Валерии Шанцеве проекты в районах. В областном правительстве пообещали изучить этот вопрос до второго чтения законопроекта, которое состоится в декабре», — пишет газета «Коммерсантъ».

Kremlin.ru Валерий Шанцев (справа)

По данным заместителя глава областного минфина Андрея Чечерина, в 2019 году региональные доходы вырастут на 11%, на налоговые доходы придётся 133 млрд рублей, из них налог на доходы физлиц — 48,2 млрд рублей.

«Областной бюджет бездефицитный, а если взять ваши расчеты по бюджетам муниципалитетов с учетом модельного планирования, там не хватает 4 млрд. Они получаются дефицитными в ваших расчетах. Честно ли это с вашей стороны: свои доходы и расходы сбалансировали, а муниципалитеты толкаете на кредиты и сокращения расходов?» — поинтересовался депутат Виктор Лунин у замминистра.

На это Чечерин ответил, что модельные бюджеты для муниципалитетов применяются впервые, и постепенно будут «проводить мероприятия, чтобы муниципалы были бездефицитными», но «надо сначала понять размер бедствия».

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Акценты экономики

Положительную реакцию экспертов вызвал переход Объединённой авиастроительной компании (ОАК) в ведение госкорпорации «Ростех».

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"Процесс передачи займёт полтора года. Решение это готовилось ещё с прошлого года, поэтому неожиданным не стало. В будущем ОАК должны объединить с «Вертолётами России», которые также входят в структуру Ростеха, — пишет на своей странице в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк. — Для Нижегородской области передача ОАК в Ростех крайне важна, так как в ОАК с 2016 года входит Нижегородский авиастроительный завод «Сокол», выпускающий МиГи, и ОАО «170 РЗ СОП» — ремонтный завод средств обеспечения полётов. Но я всё-таки не согласен с утверждением многих экспертов, что наш регион полностью отдан под контроль Ростеха. В том-то и уникальность Нижегородской области, что на нас почти равное влияние имеют сразу две крупнейшие госкорпорации — Ростех и Росатом».

Migavia.ru Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

Наследие чемпионата мира по футболу-2018 — стадион «Нижний Новгород», в строительство которого было вложено почти 18 млрд рублей, ищет способы заработать. Ведь ежегодное содержание объекта, которое пока лежит на плечах государства, будет обходиться в 300 млн рублей.

«Дирекция стадиона «Нижний Новгород» предлагает использовать его для проведения свадеб, корпоративов и прочих праздников. Учитывая, что годовые затраты на эксплуатацию содержащейся пока за госсчет арены превысят 300 млн руб., управляющей компании надо учиться зарабатывать не только на нечастых играх российских футбольных клубов. Губернатор Глеб Никитин договаривается о проведении на стадионе кинофестиваля, а московские консультанты разрабатывают для спортивного объекта новый бизнес-план», — пишет газета «Коммерсантъ».

Делегация Хорватии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Хорватии в России Тончи Станичичем посетила Нижний Новгород на прошлой неделе. В составе прибывших — представители торгово-промышленной палаты и туристической ассоциации Хорватии.

«Мы надеемся, что этот визит позволит сделать прорыв в торгово-экономической и туристической сфере. Несмотря на хорошую основу взаимоотношений между нашими странами, у нас достаточно низкий уровень товарооборота — 13 миллионов долларов по 2017 году. И нам нужно делать все, чтобы его увеличить как в экспорте, так и в импорте», — отметил Глеб Никитин.

В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства Нижегородская область получит 2,4 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин в ходе межрегиональной конференции «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП».

«Это позволит запустить и обновить целый ряд проектов, связанных с развитием предпринимательства. Особенно такая работа важна для малого и среднего бизнеса. Это будут как финансовая поддержка бизнеса, так и организационные моменты. Мы сможем помочь людям запустить собственное дело, быстро оформить необходимые документы, а также более широко информировать о мерах поддержки», — подчеркнул губернатор.

Government-nnov.ru Глеб Никитин (в центре)

А заместитель министра экономразвития РФ Вадим Живулин, посетивший регион и принявший участие в форуме, добавил, что объемы финансовой поддержки, о которых идёт речь, «позволят Нижегородской области как минимум крепко держаться на текущих позициях, как максимум — стать одним из регионов, который покажет серьезную динамику по вкладу малого и среднего бизнеса в валовой внутренний продукт и в валовой региональный продукт».

Живулин также уточнил, что главный документ региона, который поможет разным отраслям, — стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года будет согласована в течение ближайшего месяца.

«Вопросы в основном носят уточняющий характер. Думаю, что в течение ближайшего месяца мы завершим работу с федеральными органами власти. После этого обобщим поступившие вопросы, замечания и проведем дополнительные консультации с руководством области», — подчеркнул замминистра.

Есть новости и в сфере долевого строительства проблемных домов, в частности ЖК «На Гончарова», который строило, но так и не достроило ООО «Инвестиционная компания «Квартстрой-НН».

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов встретился с представителями ООО «Экспобанк», которое выдало кредит застройщику под залог участка. На встрече обсуждалась возможность освобождения надела от залогового обременения.

«Если «Экспобанк» примет окончательное положительное решение, то это позволит создать условия для замены застройщика», — отметил Сергей Морозов.

По разным данным, в регионе от 600 до нескольких тысяч обманутых дольщиков, которые пострадали от нарушения обязательств со стороны различных застройщиков.

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Капремонт: ставки не поднимут, но от плана отстали

Снова Фонд капремонта Нижегородской области попал в информационную повестку региона. В этот раз сразу в связи с двумя событиями — отставанием в графике работ, за что уже неоднократно был критикуем областными депутатами, и заявлением по размеру взноса на 2019 год.

Fkrnnov.ru Капремонт

В начале недели в нижегородских СМИ появилось сообщение, что в 2019 году Фонд планирует поднять минимальный размер взноса, взимаемый с собственников помещений в многоквартирных домах, с 6,3 до 8,2 рубля за квадратный метр общей площади.

Позднее областное правительство опровергло эти сведения, уточнив, что размер взноса будет сохранён.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких лет в этой сфере Нижегородской области было не всё гладко. Например, итоги работы за 2015 год, которые продемонстрировал Фонд, вызвали не только вопросы у депутатов, но и желание обратить на них внимание прокуратуры. В итоге в 2018 году Фонд был вынужден «догонять» планы предыдущих периодов, но, как показывает ситуация, так и не догнал.

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В начале ноября в Заксобрании прошло заседание рабочей группы по капремонту, на нём и выяснилось, что «план по ремонту жилья в регионе на 2018 год исполнен лишь на 11%», а «почти все подрядчики, выигравшие тендеры, затягивают сроки работ либо вовсе к ним не приступают».

"Причины такого срыва, то есть жесткого отставания — это поздняя разработка проектно-сметной документации. От подрядчиков мы ее получили только к июлю и, соответственно, поздно проводили торги. Но задачу, поставленную губернатором о выполнении программы 2018 года на 80%, с нас никто не снимал. Сейчас идет массовая приемка работ, у нас чисто физически не хватает людей», — цитирует директора фонда Геннадия Дурдаева газета «Коммерсантъ».

На заседании также выяснилось, что нижегородская мэрия отказалась «брать на себя функции техзаказчика: руководство администрации объяснило региональному оператору, что пока не готово к этому».

"День сурка какой-то!» — возмутился депутат Олег Шавин.

По итогам встречи было решено собрать предложения по изменению регионального законодательства в этой сфере. Каких-то реальных шагов для решения многолетней проблемы предложено не было. А между тем 16 ноября состоятся конкурсные процедуры по выбору новых подрядных организаций на 2019 год.

Jane Gulneva Дом Советов. Нижний Новгород

Кстово: вынуждены мерзнуть на улице

Проблему с транспортными перевозками в Кстово поднял на неделе депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Александр Курдюмов.

Напомним, в городе с численностью населения почти 68 тыс. человек всего одна автостанция, а услуги автоперевозок предоставляет лишь одна частная компания.

«Услуги по перевозке выполняет частная компания, которая, по словам жителей, не справляется со своими обязанностями: ряд маршрутов отменили, на другие ставят только маломестные ПАЗики, которые не вмещают всех пассажиров и ходят практически как попало, четкого расписания нет. Люди вынуждены на трассу выходить и ловить их, — пишет депутат на своей странице в соцсетях. — Кстати, само здание закрыто уже несколько месяцев, т. е людей лишили возможности погреться и сходить в туалет, они вынуждены мерзнуть на улице. Местная власть разводит руками, здание станции передано кстовскому автопредприятию, которое находится на стадии банкротства, и возвращать его конкурсный управляющий не хочет».

В свою очередь народный избранник пообещал попытаться «разобраться в этой ситуации через область», чтобы до наступления холодов обеспечить жителей услугами по перевозке надлежащего качества.

Коррупция растёт, а депутату грозит десять лет

6 ноября стало известно, что уголовное дело областного депутата, лидера справедливороссов Александра Бочкарева на прошлой неделе передали в суд. По вменяемой статье «Мошенничество в особо крупном размере» ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в отношении Бочкарева и его 51-летнего соучастника было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Под домашний арест депутата поместили в ноябре 2017 год, а за несколько недель до этого он перешёл на непостоянную основу в Заксобрании.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Следствие считает, что в июне — августе 2015 года Бочкарев вместе со своим знакомым, который имел доверительные отношения «с гражданином, желающим быть избранным депутатом городской думы города Нижнего Новгорода», сообщили последнему ложные сведения о широких возможностях Бочкарева, которые могут помочь получить мандат.

«Продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, обвиняемые под угрозой исключения из партии потребовали от него 5 миллионов рублей, которые якобы должны были пойти на избирательную кампанию партии в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Вместе с тем обвиняемые заверили потерпевшего, что в случае неполучения им мандата депутата городской думы они вернут ему 4,5 миллиона рублей», — отмечали следователи, уточняя, что деньги частями были переданы, но 13 сентября 2015 года мандат гражданин по муниципальным спискам политической партии не получил.

Именно последний факт и стал поводом для обращения в правоохранительные органы, но спустя два года после событий — в сентябре 2017 года. Следствие считает, что часть суммы, а именно 400 тыс. рублей, были возвращены.

«Вину по предъявленному обвинению фигуранты не признали. В отношении Бочкарева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его соучастника — подписка о невыезде», — резюмируют следователи, уточняя, что санкция по вменяемой статье грозит наказанием до десяти лет лишения свободы.

К слову, еще в феврале 2018 года свидетеля по делу исключили из партии с формулировкой, что он «систематически дискредитирует партию» и клевещет на председателя.

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Немаловажным будет отметить, что в сентябре 2014 года на выборах губернатора области именно лидер отделения партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев получил второе место с 5,65% голосов избирателей, хотя и существенно отстал от лидера — действующего тогда главы Валерия Шанцева, набравшего 86,93%.

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Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

А тем временем в Нижегородской области растёт число коррупционных преступлений. За январь — сентябрь 2018 года их стало больше на 21%. При этом именно на мошенничество приходилось 39% дел, а на втором месте стояло взяточничество — 32%. По данным областной прокуратуры, сумма материального ущерба от преступлений этой категории превысила 246 млн рублей, хотя вырос и процент добровольно погашенного ущерба в сравнении с таким же периодом 2017 года — на 148%, а стоимость имущества, на которое наложен арест, увеличилась на 443,8%.

На начало октября в суд с обвинительным заключением направлено 306 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 181 лицо.

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Скандал с продажей ребёнка

В нижегородских и федеральных СМИ на прошлой неделе появилось сообщение, что жительница Нижнего Новгорода пытается продать своего последнего из шестерых детей бездетной паре из Москвы за 400 тыс. рублей.

«Пара планировала усыновить ребёнка и наткнулись на объявление некой Елены из Нижнего Новгорода. В процессе переговоров выяснилось, что у женщины совсем другое имя и она многодетная мать, которая хочет продать своего сына. Свой поступок она объясняла сложным финансовым положением», — писало издание Newsnn.

По данным издания, пара от сделки отказалась и обратились в правоохранительные органы.

8 ноября следственные органы сделали официальное сообщение, что по данному факту начата доследственная проверка.

«Следователи СК незамедлительно выехали на квартиру, где проживает указанная женщина, и совместно с представителями администрации Советского района г. Н. Новгород, отдела опеки и попечительства, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних произвели обследование жилищных условий. Предварительно, социально-бытовые условия данной семьи, в которой воспитываются шестеро малолетних детей, удовлетворительные. 6-месячный мальчик, которого якобы мать предлагала на усыновление за денежное вознаграждение семейной паре из столицы, находится с матерью», — отмечалось в сообщении.

По этому делу продолжается проверка, оценку сведениям дадут позднее, пока же в отношении всех детей назначены судебно-медицинские экспертизы.