Нижегородский депутат об итогах капремонта: «Без прокуратуры не обойтись»

Нижний Новгород, , 18:02 — REGNUM Поспешный уход со своего поста главы Фонда капремонта многоквартирных домов по Нижегородской области Сергея Протасова случился сразу после того, как президент РФ Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке изучить результаты работы региональных операторов.

«Мы не склонны считать это простым совпадением», — заявил вице-спикер областного Заксобрания, глава нижегородского обкома КПРФ Владислав Егоров.

По его словам, слишком скандальны были показатели работы фонда в 2015 году, когда «количество отремонтированных домов было ничтожным, офис Фонда и его содержание — роскошным, а огромные средства нижегородцев крутились в коммерческих банках».

Депутаты Заксобрания и гордумы от КПРФ намерены провести масштабный мониторинг ведения капитального ремонта многоквартирных домов в Нижегородской области: «Очень хочется ознакомиться с результатами работы фонда за 2016 год, сверив написанное на бумаге с фактическим состоянием объектов вложений. Уже после первого объезда отремонтированного жилья у нас есть основания полагать, что без обращения в прокуратуру нам не обойтись».

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По словам Егорова, капитальный ремонт многоквартирных домов выкачивает из карманов нижегородцев миллиарды рублей: «Платят люди сегодня, а ремонт в их доме будет даже не завтра — обычно через 10—30 лет. Но и те, в чьих домах дорогостоящий капремонт был проведен, не всегда довольны его качеством, сроками и объемами. Компании-подрядчики из удаленных регионов, текущие новые крыши и трубы, подмена остро необходимых видов работ любыми другими, несоответствие проведенного ремонта сметам, некачественные материалы, жалобы жильцов — проблем очень много».

Вся информация, полученная в результате опроса жителей, экспертных оценок, ответов на депутатские запросы, будет проанализирована и сведена в единый отчет. При наличии нарушений все материалы будут отправлены в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов вместо поспешно ушедшего в отставку Сергея Протасова временно возглавит руководитель аппарата регионального министерства строительства Владимир Челомин, ранее занимавший пост главы областного Минстроя.

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К Протасову накопилось множество претензий. Решение о смене руководства фонда «назревало на правительственном уровне уже давно». В итоге Протасова попросили покинуть должность.

Деятельность фонда не раз становилась объектом критики и судебных разбирательств. Так, ФАС РФ заинтересовалась деятельностью фонда при осуществлении программы по замене лифтов в многоквартирных домах. Кроме того, в феврале 2016 года стало известно, что из 1,89 млрд рублей, собранных фондом с граждан и организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, реально на эти цели направлено всего 447 млн рублей. Остальные денежные средства были размещены в банках под нулевые или максимально низкие проценты.

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В ближайшее время группа депутатов Законодательного собрания Нижегородский области городской думы Нижнего Новгорода намерены совершить ряд инспекционных поездок по домам, отремонтированным в рамках региональной программы капремонта. У депутатов есть предположения, что стоимость работ может быть завышена из-за того, что к проведению привлекаются «свои» подрядчики, которым предоставляется возможность подзаработать.

Еще одной причиной для завышения стоимости работ, по мнению депутатов, может быть желание Фонда капремонта документально показать большое освоение средств. При этом сами объемы выполненных работ могут быть невелики.

Также с критикой в адрес работы фонда выступил депутат регионального Заксобрания Сергей Зуденков. По его словам, результаты программы капремонта в Нижегородской области за 2015 и 2016 годы оказались провальными — деятельность оператора остается непрозрачной, заявленные планы по объему годовых работ не выполняются, непонятно, как происходит отбор подрядных организаций.

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