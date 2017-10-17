Мень попытался обнадежить нижегородских дольщиков

Нижний Новгород, , 21:58 — REGNUM Минстрой РФ через АИЖК намерен передать федеральные земли в собственность Нижегородской области. Как заявил глава ведомства Михаил Мень во время визита в Нижний Новгород, это должно ускорить решение проблем обманутых дольщиков.

По словам министра, на сегодня в рамках действующего законодательства создан и активно работает государственный компенсационный фонд поддержки участников долевого строительства.

«Мы готовы помогать, в том числе земельными ресурсами, чтобы регионы могли их использовать для решения проблем дольщиков», — заявил Мень по итогам расширенного совещания по вопросам развития строительной отрасли, которое прошло в Нижнем Новгороде 17 октября.

В совещании приняли участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, представители Минстроя РФ и органов исполнительной власти 14 субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках придуманной в Минстрое РФ схемы дольщики должны будут объединиться в НКО, которая выберет нового подрядчика для достройки их домов.

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В частности, такую схему действий Минстрой РФ предлагает нижегородским дольщикам, пострадавшим при строительстве ЖК «Новинки Смарт Сити» (застройщик — «Квартстрой»).

В настоящее время на рассмотрении АИЖК и Минстроя РФ находится заявление о передаче правительству Нижегородской области полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности. После принятия соответствующего решения правительство Нижегородской области должно будет провести торги по продаже этих земельных участков, а вырученные средства направить на достройку домов.

НКО из обманутых дольщиков будет передан земельный участок и объект незавершенного строительства и которая возьмет на себя функции по выбору нового подрядчика для достройки домов.

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Предложенный властями вариант достройки не устраивает дольщиков. Они считают, что им предлагают построить жилье за свой счет, создав НКО.

«В Минстрое говорят, что государство поможет, но когда — неизвестно, бюджет на 2018 год расписан, а достанется ли нам что-то в 2019 году — вопрос», — говорят дольщики.

С начала года дольщики «Квартстоя» провели уже несколько митингов в Нижнем Новгороде, требуя от властей реальной помощи при решении их проблемы.