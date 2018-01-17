Ожидаемый результат: единым главой Нижнего Новгорода стал Панов

Нижний Новгород, , 12:35 — REGNUM Депутаты городской думы Нижнего Новгорода утвердили на пост главы города Владимира Панова. Кандидатуру Панова поддержал 41 парламентарий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе заседания думы кандидаты представили доклады о том, как они видят проблемы Нижнего Новгорода и перспективы их решения. Согласно регламенту, доклад должен длиться 30 минут. Панову не хватило отведенного времени, и он предложил депутатам ознакомиться с текстом выступления в электронном виде.

Кандидата, выдвинутого группой депутатов, главу администрации Шахуньи Романа Кошелева, поддержали двое парламентариев.

Панова поддержали фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, также кандидата от главы области поддержал независимый депутат гордумы Евгений Лазарев.

Отметим, что еще до проведения голосования по кандидатурам Панов сообщил журналистам, что утром подал заявление о сложении полномочий депутата Государственной думы РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Нижний Новгород осуществляет завершающую фазу перехода к единоглавой модели управления. 12 декабря предыдущая глава города Елизавета Солонченко анонсировала свой досрочный уход.

20 декабря на заседании гордумы депутаты большинством голосов поддержали досрочную отставку Солонченко. В тот же день она была назначена исполняющим полномочия председателя гордумы до его избрания.

С 22 декабря по 9 января принимались заявки от кандидатов для дальнейшего участия в конкурсе на пост главы Нижнего Новгорода. Всего в конкурсе намеревались принять участие четверо кандидатов.

Фракция ЛДПР в гордуме выдвинула кандидатуру руководителя фракции в областном заксобрании Владислава Атмахова; группа депутатов городского парламента выдвинула главу администрации Шахуньи Романа Кошелева; врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин выдвинул депутата Госдумы РФ Владимира Панова; в качестве самовыдвиженца в конкурсе принимал участие начальник межрегионального отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» Сергей Ромашов. Последний кандидат на следующий день после окончания приема документов отозвал свое заявление.

В итоге конкурсная комиссия, которую возглавила Солонченко, остановила свой выбор на Панове и Кошелеве.

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