ГАЗ — с Никитиным, болезнь — из Чувашии: нижегородская неделя

Алёна Скобеева, , 08:03 — REGNUM

Прошедшая неделя принесла Нижегородской области два новых назначения: бывший городской прокурор ушел на пост заместителя областного прокурора, а администрацию скандально известного Балахнинского района возглавил Алексей Левкович, активный участник Общероссийского народного фронта. Эксперты уже назвали второе назначение показательной «чистой заменой власти», чья репутация была подпорчена оскандалившимся экс-главой Александром Глушковым — фигурантом уголовного дела.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин со второй попытки вошёл в совет директоров ПАО «ГАЗ», обойдя по числу голосов даже президента группы. В этот раз бывшего губернатора Валерия Шанцева, обошедшего Никитина на переизбрании совета директоров в июне, на старте не было.

Выборы губернатора области, намеченные на 9 сентября 2018 года, предлагают совместить с голосованием по проекту стратегии развития региона. Заодно и явку избирателей повысят, ведь стратегия касается всех сфер жизни региона вплоть до 2035 года. К слову, Глеб Никитин пообещал, что «предложения предпринимателей обязательно найдут отражение» в документе.

Судьбу очередной группы долгостроев, куда вложили средства дольщики, рассмотрели на заседании рабочей группы и решили, что нужно «контролировать действия застройщика и на тех долгостроях, которые не признаны проблемными объектами».

Нижегородский минфин подсчитал, сколько региону потребуется денег на реализацию национальных проектов. Сумма впечатляет. Предварительные расходы только на 2019 год — 88 млрд рублей.

Совместно с Российским экспортным центром регион запустит пилотную программу по выводу областных предприятий на экспортные рынки. Для участия в проекте отберут 30 компаний.

В Нижнем Новгороде начали инвентаризацию заброшенных социальных объектов. В итоге оказалось, что «в них селятся асоциальные личности, залезают дети, которые могут получить травмы», а один из детсадов «находится совсем в удручающем состоянии».

Подозреваемый в убийстве журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова, чей труп с травмами нашли утром 24 июля на улице Нижнего Новгорода, задержан. Им оказался знакомый погибшего — 28-летний блогер. Следователи полагают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью.

Птичий грипп разгулялся по Нижегородской области. Новый очаг заболевания был обнаружен в том же Павлове. Ещё в середине июля министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов на совещании заявил, что болезнь «завозится» из Чувашии, откуда еженедельно привозят птицу на продажу в Краснооктябрьский район.

Со второй попытки

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, назначенный на эту должность Владимиром Путиным в конце сентября 2017 года, наконец-то попал в совет директоров крупнейшего автомобилестроительного холдинга — ПАО «ГАЗ». Правда, со второй попытки, но она оказалась настолько удачной, что по числу голосов он опередил даже президента компании Вадима Сорокина.

Напомним, собрание акционеров компании, на нижегородском заводе которой в декабре 2017 года сделал заявление о своём предстоящем участии в выборах президента РФ Владимир Путин, прошло в конце июня. Тогда в списке кандидатов были и бывший губернатор, отправленный в отставку Валерий Шанцев, и действующий — Глеб Никитин. Но последний не просто не прошел в состав совета, а существенно проиграл Шанцеву.

В свете предстоящих выборов губернатора, в которых участвует как кандидат от единороссов и Глеб Никитин, подобный расклад был шокирующим. Удивились тогда многие, а его конкурент по предстоящей губернаторской гонке Александр Курдюмов даже публично поинтересовался, «за какие заслуги он получил такой пост на ГАЗе?», имея в виду Валерия Шанцева. А спустя меньше месяца появилось сообщение, что ПАО «ГАЗ» 8 августа проводит внеочередное собрание, где переизберут совет директоров. И в списке кандидатов не было не только Шанцева, но и ещё двух прошедших в совет представителей компании. В целом список претендентов сократили с 15 до 12, выбрать нужно было девятерых. Шансы Никитина повысили, и 8 августа он не просто прошёл в совет директоров, но и увеличил относительно июньских итогов число голосов, отданных за него, во много раз — с 269 774 до 18 101 529 голосов. И при том, что за президента компании Вадима Сорокина отдали 14 612 734 голоса.

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Это не все события в преддверии выборов. Вероятно, чтобы повысить явку 9 сентября, Глеб Никитин на отраслевой стратсессии на тему «Инвестиции и предпринимательство» предложил провести голосование по проекту стратегии социально-экономического развития региона именно в единый день выборов.

«Следующий этап — необходимо выяснить отношение максимального числа жителей Нижегородской области к этому документу. Голосование в поддержку стратегии будет проходить одновременно с выборами губернатора Нижегородской области 9 сентября 2018 года», — отметил Глеб Никитин, также пообещав, что «предложения предпринимателей обязательно найдут отражение в Стратегии».

Напомним, прошлый раз в Нижегородской области губернатора выбирали 14 сентября 2014 года. Явка составила 54,49%. Победу одержал действующий губернатор Валерий Шанцев, набрав 86,93%. Второе место по числу голосов получил лидер отделения партии «Справедливая Россия», депутат Заксобрания Александр Бочкарев, который на сегодня проходит фигурантом уголовного дела, — 5,65%.

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Скандальной Балахне — нового главу

В Балахнинском районе, получившем свою скандальную известность уголовным делом, возбуждённым в отношении братьев Глушковых, сменился глава.

Новым руководителем администрации, пусть и в статусе и. о, стал Алексей Левкович. Он занял место Павла Коженкова, ушедшего в отставку, которую 8 августа на внеочередном заседании Земского собрания приняли 19 присутствовавших депутатов единогласно.

«Моё решение продиктовано исключительно интересами района, поэтому прошу это решение поддержать. Всем депутатам, которые со мной работали, — большое спасибо, и извините, что до конца не смог быть с вами. К сожалению, обстоятельства так складывались. Желаю и вам, и исполнительной власти успехов в работе. Самое главное — в первую очередь руководствуйтесь интересами жителей Балахнинского района», — заявил Коженков.

Коженков возглавил администрацию в феврале 2017 года после сложившего полномочия главы района Александра Глушкова, избранного тогда депутатом Заксобрания региона. Депутатский мандат Глушков сдал досрочно летом 2018 года, уже после возбуждения уголовного дела.

Левкович с 9 августа был утверждён временно исполняющим полномочия главы. До этого, 23 июля он был назначен Павлом Коженковым и.о. первого заместителя главы администрации района, а в администрации работал с мая 2013 года.

Обращаясь к депутатам, Левкович отметил, что надеется на сотрудничество и «пришёл сюда, чтобы выстроить финансово-хозяйственную политику» и работать совместно.

«Член штаба нижегородского ОНФ Алексей Левкович сегодня официально избран главой МСУ Балахнинского района. И в данном случае важна именно его принадлежность к ОНФ — организации, которая изначально позиционировалась как некая общественно контролирующая и антикоррупционная. В Балахне, пропитанной преступным духом Глушковых, нужна была не просто замена власти, а показательно чистая замена власти. И в данном случае ОНФ стал своеобразным знаком качества этой чистоты», — писали в соцсетях в день назначения Левковича.

Напомним, один из братьев Глушковых — Александр был ранее главой района, и именно в этот период, по мнению следствия, и произошло событие, лёгшее в основу уголовного дела. Второй брат — депутат Балахнинского совета Владимир также стал фигурантом этого дела. Следствие подозревает их в мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне. Вместо автостанции на участке появился торговый центр. В отношении братьев, причинивших, по разным данным, ущерб бюджету от 27 до 100 млн рублей, было возбуждено уголовное дело. Суд в качестве меры пресечения выбрал арест, но ещё до этого братья скрылись. Их позднее объявили в розыск, и в начале августа оба брата были задержаны в Грузии.

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Кадровая чехарда

В Нижегородской области продолжается формирование руководящего состава региональной прокуратуры.

Напомним, в начале июля 2018 года указом главы государства Владимира Путина на должность нижегородского областного прокурора назначили бывшего главу ведомства Пермского края Вадима Антипова. Место прокурора области пустовало с августа 2017 года. После того как ушел Олег Понасенко. Всё это время должность занимали временно исполняющие обязанности.

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В конце июля 2018 года первый заместитель областного прокурора Евгений Денисов был назначен на аналогичную должность в Тверской области. Из последней на его место пришёл Александр Семенов, занимавший в Твери аналогичный пост.

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На прошедшей неделе формирование верхушки нижегородской прокуратуры продолжилось. Прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко, работавший на своем посту с августа 2013 года, был назначен на должность заместителя прокурора Нижегородской области. Назначение было оформлено приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Исполнять обязанности городского прокурора будет Татьяна Воронина — замруководителя прокуратуры.

На официальном сайте областного ведомства уточняется, что Гальченко родился в 1976 году в Иваново и там же начал свой трудовой путь в органах прокуратуры. Он отработал следователем, старшим следователем, зампрокурора и прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, а с августа 2013 года был направлен руководить прокуратурой Нижнего Новгорода.

Бюджет и пилотный проект

В сфере экономики на прошлой неделе было два важных события — минфин региона подсчитал, сколько средств нужно области для реализации национальных проектов, и был анонсирован запуск пилотной программы по выводу региональных предприятий на экспортные рынки.

Пилотная программа будет реализована совместно с Российским экспортным центром. По словам и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, объём экспорта область за первое полугодие 2018 года увеличила почти в 1,5 раза, что является хорошей тенденцией.

«Для Нижегородской области очень важно увеличение объемов экспорта, потому что это позволит нашим предприятиям получить дополнительные доходы, что даст возможность повышать зарплаты сотрудникам, увеличивать поступления в бюджет, развивать производство. Мы договорились с РЭЦ о расширении сотрудничества. Нижегородская область станет пилотным, первым в России регионом, который вместе с РЭЦ запустит программу поддержки региональных экспортеров, в том числе за счет поддержки модернизации производственных мощностей для выпуска экспортоориентированной продукции», — заявил Люлин и добавил, что речь идёт как о расширении поставок за пределы страны, так и о выводе на внешний рынок новых продуктов.

На сегодня основной объём экспорта региону обеспечивает сфера металлургии, автомобилестроительной, электронной и нефтехимической отраслей. Проектом планируется расширить ассортимент, привлекая не только крупный, но и малый, средний бизнес. За 1−2 месяца будет отобрано около 30 региональных предприятий, имеющих потенциал и желание работать на экспорт.

Одновременно с этим в регионе подсчитывают предстоящие расходы, в частности на реализацию национальных проектов.

По словам министра финансов региона Ольги Сулимы, на 2019 год общая стоимость реализации национальных проектов региону предварительно обойдётся в 88 млрд рублей. При этом доля софинансирования из федерального бюджета для области будет 96%, а бюджет области добавит 4%.

«Конечно, есть субъекты РФ, чья доля софинансирования равна 99%. Но наш уровень — один из самых высоких в ПФО, больше только в Республике Чувашия — 98%», — отметила министр.

Напомним, ранее Глеб Никитин заявил, что область по нацпроекту «Экология» будет претендовать на 14, 5 млрд рублей поддержки.

Застройщиков — под надзор

В Нижегородской области продолжает работу спецгруппа межведомственной комиссии по защите прав дольщиков. В этот раз на повестке заседания были не только те долгострои, где есть пострадавшие, но и стройки, где компании по разным причинам надолго задерживают сроки сдачи. На контроле группы сегодня — ЖК «Земляника» в Кстово, застройщиком которой выступает ООО «Алаком», и ЖК «Созвездие» в том же городе (застройщик — ООО «Вектор»), а также долгострой в Арзамасе на улице 50 лет ВЛКСМ, 1/1 (застройщик — ЖСПК «Базис»).

Например, ЖК «Земляника» должны были сдать в конце декабря 2016 года, но позже срок сдвинули на конец декабря 2018 года. При этом готовность объекта, по данным областных властей, всего 40%. Проблема здесь в финансировании, так как в отношении участка, где ведётся стройка, судебным приставом наложены ограничения на регистрацию. Средства в объект вложили 114 дольщиков. На совещании представитель инициативной группы рассказала, что часть дольщиков уже пытается через суды вернуть вложенные средства.

«Необходимо контролировать действия застройщика и на тех долгостроях, которые не признаны проблемными объектами. Первоочередная задача, поставленная перед нами главой региона Глебом Никитиным, — помогать пострадавшим дольщикам решить их проблему. Долгое время у дольщиков не было площадки для диалога с властью. Сегодня мы предоставляем ее в рамках рабочей группы, стараемся учесть мнение и ситуацию каждого человека. Стандартного решения здесь нет. Но если финансовая модель позволяет достроить объект и восстановить законные права участников долевого строительства на их квартиры, правительство Нижегородской области использует для этого все имеющиеся рычаги», — заявил советник главы Нижегородской области Сергей Морозов.

Он также уточнил, что в комиссию поступает много жалоб по нецелевому использованию средств дольщиков, и в таких случаях будут привлекать правоохранительные органы.

Напомним, по официальным данным, в реестре обманутых дольщиков около 500 человек, но сами долевые участники считают, что эту цифру нужно умножать минимум на шесть.

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Заросшие детсады, брошенные здания

В Нижнем Новгороде областные власти начали инвентаризацию заброшенных социальных объектов. Соответствующее поручение дал глава региона. Данный вопрос стал актуален в связи с тем, что в ряде районов есть нехватка мест в детских садах. Первое заседание рабочей группы прошло 7 августа.

Обследовать будут детсады, школы и училища, задача группы — выявить виновных в ненадлежащем содержании и решить дальнейшую судьбу объектов. Первыми были обследованы три объекта — бывшее здание школы на улице Невзоровых, 29, бывший детсад на улице Звездинка и еще одна бывшая школа на улице Шаляпина, 25а.

«Главу региона очень беспокоит проблема ветхих заброшенных строений: в них селятся асоциальные личности, залезают дети, которые могут получить травмы. Собственник здания по ул. Невзоровых с 2015 года не предпринимает попыток получить финансирование на проектирование, реконструкцию дома. Мы обяжем его активизировать работу по реконструкции и снести пристрой. Детсад на ул. Звездинка находится в совсем удручающем состоянии. Собственник, вероятно, забыл, что обязан содержать здание в надлежащем состоянии: оно заброшенное, заросшее. Либо он приводит дом в порядок, либо мы меняем собственника», — заявил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Бывшая школа на Шаляпина между тем безвозмездно отойдёт в пользование Нижегородской епархии. Уже разработана проектно-сметная документация.

Жителям города предложили передавать в министерство сведения о брошенных зданиях.

Убийцу журналиста нашли?

Подозреваемого в убийстве журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова, чьё тело было обнаружено 23 июля 2018 года в районе Казанской набережной в Нижнем Новгороде, задержали. 28-летний знакомый Дениса был задержан 9 августа 2018 года.

«По версии следствия, 22 июля 2018 года в утреннее время подозреваемый беспричинно нанес удар кирпичом по голове своему знакомому, после чего скрылся с места преступления. В настоящее время следователи СК работают с подозреваемым. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи полагают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, который, по данным СМИ, является блогером и был знаком с убитым.

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Птичий грипп: из Чувашии в Нижний

Следом за рядом других регионов Приволжского федерального округа в Нижегородской области начал распространяться птичий грипп. 9 августа 2018 года управление Россельхознадора по региону сообщило о том, что 8 августа «на территории г. Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области в личном подсобном хозяйстве обнаружен новый очаг гриппа птиц». В ведомстве уточнили, что птица в очаге и в границах неблагополучного пункта уничтожена.

В регионе на 8 августа под нож были пущены и кремированы 249 голов птицы, на местности проведена вынужденная дезинфекция. В конце недели был совершён повторный обход подворий, чтобы выявить сокрытую птицу.

«В случае падежа домашней птицы жителям Нижегородской области необходимо обращаться по телефонам горячей линии Управления: (831) 269−21−64 (круглосуточно), т/ф (831) 435−51−59 (рабочие дни)», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее птичий грипп был обнаружен в другом личном подворье города Павлово, в нём содержалось порядка 40 голов птиц.

«По основной версии заболевание возникло вследствие незаконного ввоза домашней птицы со стихийного рынка, расположенного в Республике Чувашия», — отмечает пресс-служба ведомства.

В середине июля карантин по птичьему гриппу был введен в Уразовском сельском поселении Краснооктябрьского района. В селах Уразовка и Овечий Овраг на частном подворье были обнаружены очаги вируса.

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Тогда же, в середине июля, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов на заседании комитета по агропромышленному комплексу заявил, что «АЧС и птичий грипп зашли в область и не уходят», и «это касается только личных подсобных хозяйств, на предприятиях пока все хорошо».

По словам министра, болезнь «завозится» из Чувашии, откуда еженедельно привозят птицу на продажу в Краснооктябрьский район.

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