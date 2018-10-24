Два кресла – 42 претендента: отбор заместителей нижегородского мэра

Нижний Новгород, , 06:35 — REGNUM За первую неделю заочного этапа конкурсного отбора заместителей главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Панова заявки подали 42 претендента. Всего через портал «Команда правительства» предстоит отобрать кандидатов на два кресла. Первый этап, стартовавший 17 октября 2018 года, продлится до 6 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Один заместитель мэра будет курировать культуру, спорт и образование, а второй — социальные коммуникации. В задачи муниципальных служащих будет входить решение профильных вопросов, координация деятельности отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений и предприятий по профилю.

За первые сутки со старта приёма заявок через портал «Команда правительства», на котором проходят отборочные туры, желание участвовать выразили представители 40 регионов России.

Напомним, помимо вакансии двух заместителей главы администрации Нижнего Новгорода проходит конкурс на должность министра экологии и природных ресурсов области, освободившуюся в сентябре 2018 года. Арсений Дряхлов покинул своё кресло, которое занимал с марта 2017 года, в связи с истечением срока служебного контракта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с помощью отборочных туров на портале в регионе был выбран министр культуры. Им стала глава управления госохраны объектов культурного наследия области Надежда Преподобная. Среди её оппонентов была и замминистра культуры Алла Забегалова. Пост министр освободился в апреле 2018 года, когда Сергей Горин ушёл в отставку, став сначала советником главы региона, а потом депутатом думы Нижнего Новгорода.

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