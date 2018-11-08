Нижегородские власти опровергли рост взноса на капремонт в 2019 году

Нижний Новгород, , 00:34 — REGNUM Согласно проекту постановления правительства Нижегородской области планируется сохранить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в 2019 году 6,3 рубля за 1 кв метр. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Отмечается, что в настоящее время сумма взноса для нижегородцев одна из самых в РФ. Так, в Москве взнос составляет до 15 рублей за 1 кв метр, в Свердловской области — 9 рублей, в Кировской — 7,9 рубля.

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) Нижегородской области отчитались о выполнении программы в текущем году.

«В настоящее время мы выполняем краткосрочные программы капитального ремонта домов 2-х периодов: 2014−2016 годов и 2017−2019 годов. За время действия программы в Нижегородской области было отремонтировано 454 фасада, 722 крыши и установлено 797 лифтов. Сегодня капитальный ремонт проводится в 1 011 многоквартирных домах, в которых выполняется 2 319 видов строительно-монтажных работ, а также устанавливают 318 лифтов в 107 многоквартирных домах. С начала года было проведено 168 аукционов на общую сумму 3,493 млрд рублей, столько же договоров мы заключили на проведение ремонта многоквартирных домов на сумму 3,186 млрд рублей», — уточнил генеральный директор фонда Евгений Дурдаев и добавил, что по результатам проведения электронных аукционов экономия составила 307 млн рублей.

Программа капремонта рассчитана до 2043 года, до настоящего времени отремонтировано 1 336 МКД.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в рамках заседания рабочей группы по вопросам капремонта МКД была озвучена инициатива об увеличении объема взноса в течение двух лет до 12 рублей за кв метр или на 90,5% с текущего уровня.

На повышении настаивает областной Фонд капремонта, отмечали в региональном отделении КПРФ. Так, предлагается повысить взнос в 2019 году до 8,2 рубля за кв метр, в 2020 — до 12 рублей. Таким образом, в следующем году взнос может увеличиться на 30,1%, а в 2020 году — еще на 46,3%. Необходимость повысить взнос обяснялась необходимостью увеличивать штат сотрудников фонда на 150 человек. Причем на сентябрьском заседании парламента штатная численность сотрудников организации уже была увеличена на 20 человек.

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