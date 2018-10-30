Росприроднадзор атакуют, «городки» браконьеров растут: нижегородский обзор

Алёна Скобеева, , 13:12 — REGNUM

Под знаком рокировок в городской команде, формирования бюджета области на 2019 год, а также ряда происшествий прошла неделя в Нижегородской области.

В администрации Нижнего Новгорода — кадровая «жара». Николай Карнилин — сын бывшего главы администрации Ивана Карнилина, прославившегося обнаруженными в Сан-Франциско квартирами стоимостью 130 млн рублей, был уволен со своего поста руководителя управления объектами мелкорозничной сети города связи с тем, что ранее было «выявлено много замечаний в работе управления» и «из-за непрозрачности и неэффективности».

Также глава города назначил двух новых членов своей команды — выходцев из Сибири, которые будут работать в дорожной сфере. Роман Колосов занял место заместителя мэра, которое раньше было за Александром Герасименко, перешедшим в советники главы администрации. Колосов будет курировать дорожное хозяйство и общественный транспорт. До этого он был главой МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде», отработав в должности меньше двух месяцев. Роман Колосов родом из Омска.

Главой муниципального учреждения, которым ранее руководил Колосов, в статусе исполняющего обязанности назначен полуфиналист федерального конкурса «Лидеры России по СФО» Александр Мякинин, также родом из Сибири. Обоих назначенцев «присмотрели» в базе данных портала «Команда правительства».

Помимо этого, в команду мэра Владимира Панова в качестве пресс-секретаря, который будет «голосом» нижегородской администрации, вошла журналист Бэла Рубинштейн.

Ходят слухи, что кадровые перемены не последние. Отставку прочат главе департамента транспорта и связи Елене Кузнецовой, которая занимает свой пост с марта 2018 года.

Многострадальная Балахна после скандала с братьями Глушковыми, обвиняемыми в мошенничестве в особо крупном размере, снова — в медиаповестке региона. В этот раз прокуратура Нижегородской области сообщила, что из-за долгов организации централизованной системы водоснабжения и водоотведения Балахны перед энергетиками в городе с населением около 50 тыс. человек могла возникнуть ЧС. Прокуратура внесла представление энергетикам, ограничившим подачу услуги «водной» компании, тем самым сняв риск чрезвычайной ситуации.

В сфере школьного питания, которая уже не первый год становится поводом для разбирательств — то по качеству питания, то по его цене, снова не всё ладно. На конкурс по отбору организатора питания в 143 школах, объявленный мэрией, за первые недели не было подано ни одной заявки. Родители и нижегородские СМИ вопрошают, «найдется ли за это время хоть один желающий накормить детей, или условия администрации настолько суровы, что никто не готов взяться за это?» Среди требований к поставщику — ремонт всех пищеблоков.

Приволжский Росприроднадзор заявил о попытке нападения на сотрудников во время проверки полигона промотходов «Борпром» в Борском районе Нижегородской области. На место эксперты выехали по жалобе, но во время осмотра за пределами территории представители компании-оператора «вели себя агрессивно и пытались напасть».

В сфере экономики — несколько новостей. Одни с долей грустной иронии — «среднедушевой доход за год увеличился на целых 7 рублей и составил 30 784,4 рубля», другие, наоборот, дают надежду на решение проблемы, с которой столкнулся Нижний Новгород в прошлом году в снегопады — городские власти предлагают передать уборку города муниципальным компаниям вместо частных. По словам мэра Владимира Панова, «с частными исполнителями всегда есть конфликт интересов, поэтому Нижнему Новгороду нужно свое предприятие по уборке и содержанию города». При этом власти обещают, что на городском бюджете эта инновация не отразится.

Вопросом незаконной застройки водоохранных зон озаботились областные власти. Глеб Никитин заявил, что нужно «усилить работу по борьбе с незаконными постройками, так как это напрямую влияет на экологическую обстановку и туристическую привлекательность региона» и предложил «создать рабочую группу с участием надзорных органов, представителей региона и муниципалитетов». Прокуроры, обследовав более 830 км береговой линии, обнаружили свыше 700 различных незаконных построек. Самое большое их количество находится в Нижнем Новгороде, Павловском и Лысковском районах.

Инновационные технологии запустили в сфере таможенного оформления — в Нижнем Новгороде старт работе первой в России электронной таможни из Москвы дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Важное заседание Заксобрания Нижегородской области состоялось на прошлой неделе. После «нулевых чтений» на рассмотрение депутатам внесён бюджет региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Первое чтение он пройдёт 29 ноября, но уже известно, что «бюджет бездефицитный два года, 2019 и 2020, и на 2021 — бюджет профицитный» на 1,5 млрд рублей. Вот только эксперты не обнаружили в расходных «планах» смету на строительство новых станций метро, которые широко анонсировались последнее время. В свою очередь, министр финансов региона Ольга Сулима заявила журналистам, что адресно-инвестиционная программа пока не утверждена окончательно, на неё «есть общие лимиты» в 4,1 млрд рублей. А между тем на строительство двух новых станций нужно минимум 27 млрд рублей.

Сценарий развития области, по словам главы региона Глеба Никитина, «предполагает прирост инвестиционной активности на 10% в год», а «рост экономики должен составлять не менее 5% прироста ВРП (внутреннего регионального продукта) в год». Для муниципалитетов области использована схема модельных бюджетов — «посчитали, сколько средств необходимо муниципалитетам тратить, сколько у них есть, и увеличили финансовую помощь на 2019 год со стороны областного бюджета в полтора раза». По словам главы региона, «это революционный рост, три года размер финансовой помощи фактически не менялся».

На сессии областного парламента депутаты поддержали увеличение уставного капитала будущего единого оператора по решению проблем обманутых дольщиков, дав шанс получить квартиры покупателям в ЖК «Новинки Smart City». Теперь компания-оператор сможет оформить аккредитацию в Минстрое РФ и достраивать объект. Среди механизмов поиска средств также — использование залогового фонда области, который накануне был увеличен на акции 12 компаний и восемь объектов недвижимости.

Также депутаты поддержали инициативу о продлении программы регионального маткапитала, предусматривающей выделение 100 тыс. рублей многодетным семьям, до конца 2021 года, расширили перечень получателей льгот при уплате взносов на капремонт, приняли в первом чтении изменения в закон «о тишине», уточнив периоды, когда в многоквартирных домах запрещено делать ремонт. В закон «Об обеспечении продовольственной безопасности в Нижегородской области» были приняты поправки, предусматривающие введение мер к производителям пищевых продуктов, уклоняющихся от соблюдения установленных требований к их качеству, в первом чтении был принят закон «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области», направленный на решение проблемы снижения численности занятых в сельскохозяйственном производстве.

Областные депутаты также выступили с инициативой к министру транспорта РФ Евгению Дитриху — включить в состав субсидируемых затрат российских организаций расходы на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции водным транспортом.

В Нижнем Новгороде ситуация с ветхим домом, которому уже исполнился 101 год, вызвала недоумение у горожан. Власти обещают отремонтировать здание только в 2041 году, а жители города в ужасе от «безразличия чиновников», ведь к тому времени дом-пенсионер, где живут люди и в основном пожилые, совсем рассыпется.

Планы властей вырубить деревья в центре Нижнего Новгорода, который итак не может похвастаться «зелёными лёгкими», вызвали протест жителей. Нижегородские издания сообщили, что «в сметном расчете уточняется, что будут выполнены работы по сносу как зелёных, так и сухостойных насаждений». Эта ситуация уже стала поводом для народного творчества с толикой грусти — «не спрошу у ясеня, где моя любимая, т.к. нету ясеня, все деревья спилены».

ЧП на стройке. Стрела строительного крана, работавшего на площадке недалеко от нижегородского детсада №361, упала на пристрой к зданию дошкольного учреждения, где в этот момент находились 100 детей и 20 сотрудников. Никто не пострадал, так как в тот момент в пристрое никого не было. Следователи проводят проверку по данному факту.

Массовое ДТП произошло в Богородском районе Нижегородской области. Позднее стало известно, что погибший виновник аварии, в которой пострадало 14 человек, ранее неоднократно привлекался за нарушения правил дорожного движения.

Агрессия на полигоне отходов

Приволжский Росприроднадзор 22 октября сообщил, что в конце прошлой недели во время выезда инспекторов по жалобе в район полигона промотходов «Борпром» в Борском районе Нижегородской области, представители компании «вели себя агрессивно, предпринимали попытки нападения». Официальное заявление ведомство сделало на своём сайте, отметив, что «представители ГК «Реал-Инвест» пытаются воспрепятствовать деятельности сотрудников Росприроднадзора». Все материалы, в числе которых и видео, департамент Роприроднадзора по ПФО планирует передать в правоохранительные органы. А уже там им дадут должную правовую оценку.

Ранее в ведомство поступила жалоба, в которой указывалось на факты смены предприятием контрольных скважин полигона. Инспекторы выехали на место и там уже осмотрели территорию, прилегающую к полигону, но без захода на объект и без взаимодействия с юридическим лицом. В результате осмотра четырёх наблюдательных скважин, две из них оказались «затампонированы полностью и не функционируют, еще две находятся в рабочем состоянии (забетонированы частично)». Был составлен акт осмотра, в момент написания которого к сотруднику департамента и общественному инспектору подошли исполнительный директор ООО «Борпром» Олег Уланов и генеральный директор Ассоциации Нижегородских предпринимателей в области обращения с отходами, директор по развитию ООО Технопарк «Реал-Инвест» Артем Патрин. ООО входит в состав группы компаний «Реал-Инвест».

"Вели себя агрессивно, предпринимали попытки нападения. Артем Патрин в грубой форме выхватил из рук инспектора Росприроднадзора служебное удостоверение, отказавшись возвращать его владельцу. Произошедшее зафиксировано на видео, отснятом как самими представителями ГК «Реал-Инвест», так и общественным инспектором по охране окружающей среды», — отмечается в официальном сообщении департамента.

Ведомство также отметила, что их практика показывает, что «представители компании болезненно реагируют на каждое из контрольно-надзорных мероприятий Росприроднадзора вблизи своих объектов, проводимых исключительно в рамках действующего законодательства» и ими «предпринимаются попытки уйти от ответственности за счет дискредитации деятельности сотрудников ведомства».

Действия представителя компании, который выхватил служебное удостоверение, департамент посчитал воспрепятствованием законной деятельности должностного лица органа государственного контроля и направил нарушителю «уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, ему грозит штраф».

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Водоохранная застройка

На ситуацию с незаконной застройкой водоохранных зон рек Нижегородской области, а особенно Оки, обратили внимание областные власти. Эту проблему на прошлой неделе не только обсудили на совещании губернатора Нижегородской области с главами муниципалитетов, но и приняли решение создать рабочую группу с участием надзорных органов, представителей региона и муниципалитетов, которая будет системно работать в решении проблемы.

«Необходимо усилить работу по борьбе с незаконными постройками, так как это напрямую влияет на экологическую обстановку и туристическую привлекательность региона. Это должна быть системная работа, к которой в обязательном порядке нужно привлекать и муниципалитеты, где складывается наиболее сложная ситуация», — заявил губернатор Глеб Никитин на совещании.

Нижегородский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов отметил, что при обследовании водоохранных зон крупных водных объектов были обнаружены самовольные постройки и в адрес глав районов направлено 14 представлений о необходимости принять меры по освобождению земель.

Прокуроры обследовали более 830 км, на которых обнаружили свыше 700 различных незаконных построек. Наибольшее их число находится в Нижнем Новгороде, Павловском и Лысковском районах.

«Вдоль берегов рек Оки и Волги существуют скопления самовольных построек — «рыбацкие городки», которые также являются местами концентрации браконьеров. Особое беспокойство вызывает река Ока, на которой наблюдаются «поля подпусков», поскольку она имеет исключительно важное значение для воспроизводства краснокнижного вида — стерляди», — отметил в свою очередь руководитель регионального госохотнадзора Николай Бондаренко.

Напомним, в 2018 году в водоёмы региона для искусственного воспроизводства водных биоресурсов было выпущено 152 тыс. особей молоди стерляди и сазана.

Ситуация с застройкой берегов нижегородских рек еще примечательна тем, что в ряде скандалов участвуют далеко не последние люди области. Например, как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из скандалов, связанным с застройкой берегов Волги, был замешан уже бывший вице-губернатор Нижегородской области Роман Антонов.

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Кто накормит школьников?

Вокруг того, кто же будет кормить горячими обедами учащихся 143 школ Нижнего Новгорода, нарастает интрига. Дело в том, что на конкурс по выбору организатора школьного питания не подано ни одной заявки, а прошла уже половина срока, отведенного на подачу документов.

Напомним, конкурс был объявлен в начале октября 2018 года. По условиям контракта, претенденты должны будут взять обязательства по модернизации оборудования и по выполнению текущего ремонта пищеблока, а цена на закупку продуктов будет согласовываться с мэрией.

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«9 октября мэрией был объявлен открытый конкурс по выбору организатора питания в 143 школах Нижнего Новгорода. С 1 сентября 2018 года прекратились договорные отношения с ЕЦМЗ и «Торговым домом «Народный». По состоянию на сегодняшний день, ни одной заявки для участия в конкурсе не поступило. Прием закончится 12 ноября, рассмотрение запланировано на 16 ноября, — пишет издание Newsnn, и вопрошает. — Найдется ли за это время хоть один желающий накормить детей или условия администрации настолько суровы, что никто не готов взяться за это?»

Кадровый вопрос

Продолжилось формирование команды Владимира Панова. На прошлой неделе произошла одна скандальная отставка и несколько назначений.

Сын бывшего главы администрации Ивана Карнилина, получившего печальную славу обнаруженными в Сан-Франциско квартирами стоимостью 130 млн рублей, последовал за отцом. К слову, те же самые квартиры стоили поста главному прокурору.

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В отличие от отца, ушедшего в отставку добровольно, Николая Карнилина с должности руководителя управления объектами мелкорозничной сети города уволили с формулировкой, что ранее было «выявлено много замечаний в работе управления«

"Из-за непрозрачности и неэффективности, были приняты кадровые решения», — уточнил мэр Владимир Панов на брифинге, комментируя причину увольнения Карнилина.

Напомним, новым главой МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети Нижнего Новгорода» вместо Карнилина назначен Александр Азаренков, ранее работавший начальником Канавинского отдела управления административно-технического и муниципального контроля города. Николай Карнилин занимал свою должность с июня 2016 года, когда главой города был еще Иван Карнилин.

Но одной отставкой дело не ограничилось, были в команде и назначенцы.

Пресс-секретарем Панова, причем с сохранением пресс-службы, назначена журналист Бэла Рубинштейн.

«Бэла Рубинштейн будет официальным лицом, который будет говорить с журналистами от имени администрации города «, — пояснил мэр.

Новый пресс-секретарь работает в журналистике с 1993 года, ранее преподавала курс «Тележурналистика и продюсирование».

Помимо Рубинштейн, в команду мэра пришли и два выходца из Сибири. Уроженец Омска Роман Колосов, работавший главой МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» два месяца до этого, назначен заместителем мэра вместо ушедшего в советники Александра Герасименко. Колосову предстоит курировать дорожное хозяйство и общественный транспорт, а также продолжить транспортную реформу.

Справка:

Роман Колосов родился в 1984 году, является выпускником Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. С 2016 года работал в должности генерального директора ООО Управляющая компания «Строй-Партнер», которое участвовало в строительстве тоннелей на МКАД и Калужском шоссе в Москве, реконструкции участков дороги Новороссийск — Керченский пролив.

Вместо Колосова исполняющим обязанности главы МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» назначен полуфиналист федерального конкурса «Лидеры России по СФО» Александр Мякинин, который окончил Сибирскую автомобильно-дорожную академию по специальности «автомобильные дороги и аэродромы» и Новосибирский университет экономики и управления по профессиональной программе «управление компанией и предпринимательство в условиях изменения».

Владимир Панов заявил, что «все последние назначенцы были выбраны на закрытом конкурсе», но «кандидатов «присмотрели» в базе данных портала «Команда правительства».

Ходят также слухи, что кадровые перемены прошлой недели отнюдь не последние в мэрии. Нижегородские СМИ активно прочат отставку главе департамента транспорта и связи Елене Кузнецовой, которая занимает свой пост с марта 2018 года. Мэрия эти сведения не подтверждает, осторожно отмечая, что Кузнецова работает в штатном режиме.

Экономика недели

В сфере экономики можно отметить такие изменения, как подведение итогов по среднедушевому доходу за прошлый год, открытие первой в России электронной таможни и планы мэрии передать уборку города из частных рук в муниципальные.

«Теперь нижегородцы смогут ни в чем себе не отказывать! В регионе среднедушевой доход за год увеличился на целых 7 рублей и составил 30 784,4 рубля (ладно хоть не уменьшился). При этом средняя номинальная зарплата за месяц составила 32 109 рублей — это на 1722 рубля больше, чем в 2017 году. Реальная заработная плата увеличилась на 5,1%, считают в правительстве Нижегородской области. Однако количество людей, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума, увеличилось на 0,9%: в 2017 году при минимуме в 9104 рубля меньше получали 9,9% населения, в 2018 году при минимуме в 9387 рублей — 10,8%», — пишет с горькой иронией издание Newsnn.

А тем временем в Нижнем Новгороде есть и приятное событие. Регион стал первопроходцем в освоении новой технологии. В Нижнем Новгороде была открыта Приволжская электронная таможня. Старт работе первой в России электронной таможни из Москвы дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Важно, что именно в Нижнем Новгороде произошел этот шаг на пути перехода к цифровой экономике, в том числе в госуправлении, — заявил Глеб Никитин. — В первую очередь речь идет о бизнесе, снижении административных барьеров и уровня коррупционных рисков. Уверен, что электронный режим работы будет способствовать росту внешнеторгового оборота и выполнению задач, поставленных президентом, в том числе по удвоению несырьевого экспорта к 2024 году. Мы в Нижегородской области уверенно идем по этому пути».

Отметим, до конца года электронные таможни откроются на Урале и Северном Кавказе, всего их будет 16. В отличие от обычной в электронной не будет праздников и выходных, что очень удобно для бизнеса.

«90% экспорта оформляется в автоматическом режиме, что также очень удобно для бизнеса. Пиковая нагрузка на инспектора до 20 деклараций в день», — добавил начальник Приволжского таможенного управления Сергей Рыбкин.

Впереди — зима, но может в этот раз Нижний Новгород не будет переживать дорожный коллапс. Во всяком случае такую надежду даёт новая инициатива городской власти. Владимир Панов на брифинге заявил, что вместо частных компаний уборкой города займётся муниципалитет. Он добавил, что такой ход позволит улучшить качество уборки улиц, на которое каждый год выделяется около 2 млрд рублей.

«Когда мы работаем с частными компаниями, всегда будет некий конфликт интересов: задача коммерческих структур — заработать на наших заказах максимально возможное количество денег, задача муниципалитета — получить максимальное качество уборки за честные деньги. В данном случае муниципальное предприятие с точки зрения баланса интересов наиболее подходит для решения этой задачи», — заявил глава города, уточнив, что с 2019 года начнется переходный этап и через два года Нижний Новгород полностью перейдет на уборку территорий силами муниципалитета.

Известно, что создавать муниципальное предприятие для этих целей будут на базе действующего МП «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» и уже начат возврат муниципальной техники, отданной частным компаниям в пользование. Всего таковой порядка 300 единиц.

Депутаты нарешали

Очередная сессия Заксобрания прошла 25 октября. На ней была весьма широкая повестка, центральным событие которой, а также и ряда профильных совещаний до и после неё, стал главный финансовый документ 2019 года.

«Бюджет бездефицитный два года, 2019 и 2020, и на 2021 бюджет профицитный. В нем предусмотрены средства по софинансированию национальных проектов, которые пока в резервном фонде. В бюджете впервые заложена бездефицитная программа гарантий по здравоохранению, впервые с момента существования фонда медицинского страхования и самой программы. В бюджете серьезно увеличены средства на АПК», — представила документ министр финансов области Ольга Сулима, добавив, что в нём проиндексированы все социальные выплаты, «причем это впервые делается сразу, а не в течение года» и «70% всех расходов пойдет на социальную сферу».

Депутаты рассмотрят документ в первом чтении на сессии 29 ноября, где и представят его параметры. А второе чтение пройдёт не позднее 23 декабря.

«В тройке лидеров по финансированию — программа «Развитие образования» — почти 37,5 миллиардов рублей, «Социальная поддержка граждан» — около 30 миллиардов, «Развитие здравоохранения» — 25 миллиардов рублей, — заявил глава региона Глеб Никитин, добавив, что «принципиально по новой схеме будет оказываться помощь муниципалитетам». — Это будет делаться на основе модельных бюджетов, что позволит почти в 1,5 раза увеличить финансирование муниципальных образований».

Напомним, доходы областного бюджета на 2019 год сформированы в объеме 153,4 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составят 17,4 млрд рублей.

При этом нижегородские СМИ отмечают, что «средства для строительства новых станций метро в трехлетнем бюджете Нижегородской области не предусмотрены» и «остаётся надеяться лишь на федеральное финансирование». Министр финансов отметила, что адресно-инвестиционная программа пока не утверждена окончательно и «есть общие лимиты» — 4,1 млрд рублей. Между тем, на строительство станций метро «Оперная» и «Сенная» в Нижнем Новгороде необходимо около 27 млрд рублей.

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Также на сессии депутаты внесли поправки в бюджет 2018 года — была поддержана инициатива губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о выделении в течение трех лет 162 млн рублей, 200 млн рублей и 50 млн рублей соответственно для увеличения уставного капитала АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода».

Напомним, в середине октября правительство Нижегородской области приняло из муниципальной в областную собственность 100% акций Объединенной дирекции для дальнейшего наделении этой организации функциями регионального оператора. Предприятие единственное соответствует критериям оператора.

«Решение о докапитализации регионального оператора — это один из элементов большой системной работы по достройке самого крупного проблемного объекта в регионе — ЖК «Новинки Smart City» — для привлечения инвесторов и кредитных организаций. Это вопрос получения жилья для более 1800 обманутых дольщиков. Увеличение уставного капитала позволит Объединенной дирекции пройти аккредитацию в качестве организации, которая имеет право достраивать такой масштабный проблемный объект», — отметил Глеб Никитин.

Помимо этого, областное правительство увеличило перечень объектов залогового фонда региона за счет включения в него акций 12 акционерных обществ, а также восьми объектов недвижимости. Они будут использованы для привлечения средств банков и финансирования незавершенного строительства домов.

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На этой же сессии областного парламента был продлён срок действия программы регионального маткапитала до конца 2021 года. По ней выплату в размере 100 тыс. рублей от бюджета могут получить семьи, где появился третий ребёнок.

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Также депутаты расширили перечень получателей льгот при уплате взносов на капремонт в Нижегородской области, включив в список получателей ежемесячной денежной компенсации расходов 70-летних собственников, в семье которых только неработающие пенсионеры, или неработающие инвалиды I или II групп, а также 80-летних собственников, которые живут в семье, где только неработающие пенсионеры или инвалиды одной из вышеперечисленных групп. Первые получат 50% компенсации, вторые — 100%. Для реализации закона дополнительно в 2019 году потребуется 163,7 млн рублей.

Внесли изменения в первом чтении депутаты и в закон «о тишине». Предложено уточнить периоды времени, на которые распространяются требования в отношении производства ремонтных работ в многоквартирных домах.

«В будние дни предлагается установить такой период с 20.00 до 7.00 часов (в действующей редакции регионального закона — с 22.00 до 7.00). В субботу, воскресенье и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни — с 20.00 до 10.00 (в действующей редакции регионального закона — с 23.00 до 10.00)», — отметили в пресс-службе парламента.

В первом чтении был откорректирован и закон «Об обеспечении продовольственной безопасности в Нижегородской области».

«Закон направлен на поддержку добросовестных производителей, предпринимателей, продукция которых отвечает всем современным требованиям. Не секрет, что им порой трудно конкурировать с теми, кто, не разбираясь в средствах, производит продукт, который может быть опасен для здоровья граждан. Наша задача как законодателей создать условия, чтобы каждый рубль государственных средств шел на закупку качественной и безопасной продукции», — сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

Озаботились депутаты и кадровым потенциалом сельской отрасли, приняв поправки в первом чтении в закон «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области». В отрасли с 2015 по 2018 год произошло снижение численности занятых в сельскохозяйственном производстве с 25,8 до 22,3 тыс. человек, и в регионе сохраняется дефицит специалистов. Среди тех, кого остро не хватает, — агрономы, зоотехники, ветеринарные специалисты и инженеры. Кроме этого, требуется около 2 тыс. рабочих кадров. Для привлечение молодёжи на село депутаты предложили меры поддержки молодых специалистов, имеющих образование: высшее образование «даст» ежемесячную выплату в 8 тыс. рублей в течение двух лет, а среднее профессиональное — 6 тыс. рублей.

«Речь идет о специалистах, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации в год окончания образовательной организации по наиболее востребованным специальностям. Ежегодно в первые три года молодому специалисту с высшим образованием предлагается установить пособие в 100 тысяч рублей, среднее профессиональное образование — 70 тысяч рублей», — уточнили в парламенте, добавив, что для «мотивации выпускников сельских школ к получению образования аграрного профиля проектом закона предусмотрена выплата аграрной стипендии для студентов-очников, обучающихся за счет бюджета по наиболее востребованным сельскохозяйственным специальностям» — 3−4 тыс. рублей.

И наконец, областной парламент принял решение направить обращение министру транспорта РФ Евгению Дитриху о внесении изменений в одно из постановлений правительства РФ, включив в состав субсидируемых затрат российских организаций расходы на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции водным транспортом. В частности, речь идет о речных и морских судах, а также судах смешанного плавания, построенных российскими судостроительными организациями, с правом плавания под флагом России.

За несколько дней до сессии парламента прошло заседание правительства области, на котором было принято постановление «О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов)».

На нём глава региона заявил, что «в регионе отмечается оживление инвестиционной активности».

"За первое полугодие объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 14% по сравнению с 2017 годом. Стабильно чувствует себя промышленность. Индекс промышленного производства за январь-июль 2018 года составил 103%, в обработке — 103,5%. Был отмечен рост потребительского спроса, обусловленный проведением Чемпионата мира по футболу. Оборот розничной торговли вырос более чем на 5%, а оборот предприятий общественного питания на 8%. Целевой вариант развития предполагает существенный, порядка 10% в год, прирост инвестиционной активности. Рост экономики должен составлять не менее 5% прироста ВРП (внутреннего регионального продукта) в год», — сообщил Глеб Никитин.

Общественный «надзор»

Среди проблем, поднятых нижегородской общественностью на прошедшей неделе, стоит особо отметить две.

На улице Анри Барбюса стоит дом за номером 19/31, построенный еще в 1917 году. Дом ветхий, и с 2007 года числится таковым. И по-прежнему в нём живут люди, в основном пенсионеры. Вместо того, чтобы предпринять спешные меры по спасению здания, или хотя бы расселить ветхое жилище, создав условия для жильцов, власти пообещали отремонтировать его. Правда, не скоро — до 2041 года.

«Двухэтажный дом №19/31 по улице Анри Барбюса построили в 1917 году. В 2007 его признали ветхим и включили в муниципальную адресную программу по сносу и реконструкции. Изначально администрация города обещала расселить дом в течение 5 лет, но срок постоянно откладывается. До сих пор ни один из жителей не получил новую жилплощадь, хотя дом постройки 1917 года автоматически должен переходить в статус аварийный. Его износ составляет 80%», — пишет издание newsnn, ужасаясь безразличию чиновников.

Сообщается, что, согласно ответу минстроя жильцам, дом включен в программу расселения ветхого жилья до 2025 года, но на сайте «Реформа ЖКХ» указано, что «фонд капитального ремонта Нижегородской области планирует отремонтировать дом по адресу Анри Барбюса, 19/31 до 2041 года».

Жильцы 101-летнего дома жалуются, что «проводка искрилась не раз, много с ней проблем», а также в доме — «расщелины, гнилые доски» и «страшная сырость».

Но дом-ветеран не единственная городская проблема, поднятая на прошлой неделе. Обсуждаемой темой стал тендер на вырубку деревьев в центре Нижнего Новгорода, объявленный мэрией. Аукцион пройдёт 6 ноября, его начальная цена — 498,891 тыс. рублей. Источник финансирования — программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода». Исполнитель должен будет выполнить работы до 24 декабря 2018 года.

«В списке сносимых деревьев числятся тополя, липы, вязы, боярышники, рябины, клены и ясень. В сметном расчете уточняется, что будут выполнены работы по сносу как зелёных, так и сухостойных насаждений. При этом, точное количество подлежащих вырубке деревьев не уточняется. Также не приложены заполненные акты обследования состояния зеленых насаждений и экспертные заключения по сносу деревьев», — сообщает издание «НТА-Приволжье».

Горожане удивлены таким шагом и напоминают властям, что в центре города итак мало зеленых насаждений. Этот тендер даже стал поводом для некоего народного творчества.

«Не спрошу у ясеня, где моя любимая, т.к. нету ясеня, все деревья спилены», — пишет автор одного из телеграм-каналов.

Многострадальная Балахна

И снова Балахна, получившая печальную известность уголовным делом братьев Глушковых, один из которых — Александр — был ранее главой администрации, а второй — депутатом земского собрания района, попала в медиаповестку. И снова повод негативный.

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Чтобы в городе не пришлось вводить ЧС, вынуждена была вмешаться областная прокуратура.

В декабре 2017 года глава Балахнинского района в качестве гарантирующей организации центральной системы водоснабжения города определил ООО «Балахнинская коммунальная компания» («дочку» «Нижегородской областной коммунальной компании»). Осенью 2018 года стало известно, что компания накопила долгов перед поставщиками электроэнергии, что стало поводом для ограничения услуги. Размер долга составил 12 млн рублей.

«Из-за долга в 12 млн руб. кредиторы ограничили предприятию поставки электроэнергии, что могло спровоцировать чрезвычайную ситуацию в городе с населением около 50 тыс. человек», — сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прокуратуру.

Энергетикам было внесено представление.

Напомним, в Нижегородской области долги потребителей услуг ЖКХ превысили 10 млрд рублей, из них 8,3 млрд рублей — долги населения.

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Кран упал на детсад

24 октября днём на территорию детсада №361 на улице А. Григорьева в Канавинском районе Нижнего Новгорода упал автокран. На тот момент в детсаду находились около 100 воспитанников и 20 сотрудников, они не пострадали. Техника обрушилась на подсобное строение, в котором на тот момент никого не было.

Подрядчик выполнял работы по ремонту кровли жилого дома на улице Витебская, откуда и «прилетела» техника.

«В момент подъема строительных материалов на крышу дома при помощи автокрана «Ивановец», грунт под строительной техникой деформировался, и автокран опрокинулся», — сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, которое проводило проверку по данному делу.

Чуть позднее депутат Госдумы Алена Аршинова обратилась в Генпрокуратуру в связи с этим событием, попросив «установить причины и виновных» в ЧП, в котором «по счастливой случайности никто не пострадал, но данное происшествие могло закончиться большой трагедией».

Нижегородские СМИ в тот же день со ссылкой на главу района Михаила Шарова писали, что причиной падения автокрана стало «нарушение техники безопасности».

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ЧП на дороге

22 октября около 7:15 на автодороге «Нижний Новгород — Касимов» в Богородском районе Нижегородской области водитель KIA Sorento не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Виновник аварии погиб на месте, всего же в ДТП пострадали 18 человек, 17 из которых получили травмы. Первоначально сообщалось о 14 пострадавших.

«Погибший виновник аварии с 14 пострадавшими в Богородском районе Нижегородской области ранее неоднократно привлекался за нарушения ДТП», — пишет издание НТА-Приволжье и уточняет, что водитель имел стаж вождения 17 лет.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, включая переломы и черепно-мозговые травмы. С места аварии были госпитализированы водитель автобуса 59 лет и двое пассажирок 19 и 57 лет.

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