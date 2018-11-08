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В Нижегородской области число коррупционных преступлений выросло на 21%

Происшествия

Сумма ущерба превышает 240 млн рублей

Нижний Новгород, 8 ноября 2018, 21:34 — REGNUM  В Нижегородской области в течение января-сентября количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 21%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В структуре преступлений основную долю составляют мошенничества — 39%, доля фактов взяточничества — 32%.

Общая сумма ущерба составляет 243 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 148% увеличился уровень добровольно погашения материального ущерба, стоимость арестованного имущества выросла на 448%.

К уголовной ответственности привлечено 181 лицо, в суд с обвинительным заключением направлено 306 уголовных дел.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в I квартале 2018 года на фоне снижения общего числа преступлений в Нижегородской области количество преступлений коррупционной направленности выросло почти на 59%. Также в регионе стали чаще причинять тяжкий вред здоровью, совершать мелкие хищения — рост сразу на 216,1%.

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