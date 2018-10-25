В Нижегородское заксобрание внесен проект бездефицитного бюджета-2019

Нижний Новгород, , 20:26 — REGNUM В Законодательное собрание Нижегородской области внесен проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Документ в окончательном чтении депутаты примут на сессии 23 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте.

По словам спикера областного Заксобрания Евгения Лебедева, профильные комитеты по всем направлениям будут обсуждать документ в течение 60 дней и вносить поправки.

«После принятия законопроекта в первом чтении в течение семи дней в профильный комитет по бюджету и налогам вносятся поправки к проекту закона. Главный финансовый документ региона должен быть принят во втором чтении на заседании Законодательного Собрания не позднее 23 декабря», — уточнил Лебедев.

Бюджет 2019 года планируется бездефицитным: доходы и расходы составят по 153,4 млрд рублей, в 2020 году власти региона также планируют обойтись без дефицита — доходы и расходы запланированы на уровне 156,3 млрд рублей. Бюджет 2021 года планируется профицитным: по доходам — 161,4 млрд рублей, по расходам — 159,9 млрд рублей. Профицит составит 1,5 млрд рублей или около 1% от доходной части.

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Как отметила глава областного минфина Ольга Сулима, бюджет сохраняет социальную направленность — 70% расходов будут направлены на социальную сферу.

«В бюджете впервые заложена бездефицитная программа гарантий по здравоохранению, впервые с момента существования фонда медицинского страхования и самой программы. В бюджете серьезно увеличены средства на АПК, заложено повышение заработной платы как по старым указам, так и по неуказным категориям с 1 октября 2019 года, в бюджете проиндексированы все социальные выплаты, причем мы тоже это впервые делаем сразу, а не в течение года», — пояснила министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первоначально бюджеты 2017 и 2018 годов также были запланированы профицитными.

Так, при формировании бюджета на 2017 год областное правительство приложило максимум усилий, чтобы он стал профицитным. Изначально доходы бюджета должны составить 125,2 млрд рублей, расходы — 123,3 млрд рублей, профицит — 1,9 млрд рублей.

На тот момент профицитный бюджет являлся одним из важнейших требований, выполнение которых позволяло региону надеяться на предоставление бюджетных кредитов, которыми областное правительство намеревалось заместить кредиты коммерческих банков, выданных под более высокую процентную ставку.

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Уже в марте в бюджет внесли изменения и дефицит сразу перевалил за 2,3 млрд рублей. В Заксобрании утверждали, что увеличение дефицита областного бюджета носит технический характер. В соответствии с изменениями распределены средства, которые сформировались в виде остатков на счетах на начало 2017 года.

Бюджет 2018 года был принят со следующими параметрами: доходы — 141,571 млрд рублей, расходы — 141,46 млрд рублей, в том числе программные расходы — 135,4 млрд рублей. Профицит — 111 млн рублей. В феврале в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу бюджет стал дефицитным — 1,556 млрд рублей. В документе указывалось, что увеличение дефицита не ведет к росту долговых обязательств региона.