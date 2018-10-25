Путин перевел ОАК в распоряжение «Ростеха»

Москва, , 01:52 — REGNUM Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) будет передана госкорпорации «Ростех» согласно указу президента России Владимира Путина, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что во владении государства находится 92,31% акций ОАК через Росимущество, 4,47% — в собственности ВЭБ и 3,22% акций находятся в руках частных акционеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу финансирования программы создания пассажирского самолета МС-21 за счет средств госкорпорации «Ростех». При этом еще тогда в СМИ появилась информация о возможном включении ОАК в группу «Ростех».

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