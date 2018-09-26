Тюменская область за десять минувших дней приобрела нового сенатора и город. В регионе разбираются с миллионными хищениями, нелегалами и врачами, которые, по версии следствия, загубили ребёнка. Финальным аккордом средней декады сентября стала оргия в ночном клубе, ославившая Тюмень на всю Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Новое: сенатор от области и город

В Тюменской области произошла смена сенатора, представляющего исполнительную власть региона. Губернатор Тюменской области Александр Моор наделил полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России Павла Тараканова, который известен своей работой в Чечне с 2002 по 2007 годы председателем правления республиканского отделения общероссийской общественной организации «Идущие вместе» и помощником Рамзана Кадырова. Отметим, что Павел Тараканов сменил в сенате Степана Киричука, избранного 9 сентября 2018 года депутатом гордумы Тюмени. С вхождением в муниципальную думу экс-сенатора, который был последним всенародно избранным мэром Тюмени, а также авторитетного заместителя губернатора Евгения Заболотного наблюдателями оценивается как новый узор в политической жизни региона.

Цитата из видео «Депутат Павел Тараканов о встречах с молодежью» (MoiPortal) Павел Тараканов

Отметим, что на конференции «Единой России» 21 сентября путём тайного голосования партийцы определились с кандидатурой на должность председателя Тюменской городской думы: подавляющее большинство голосов было отдано за Евгения Заболотного. Гордума, в которой большинство единороссов, проголосует, без сомнения, «как надо».

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Тем временем в областной тюменской думе законодательно закрепили сохранение всех мер социальной поддержки, установленных для так называемых «предпенсионеров». В прежнем законе словосочетание «пенсионный возраст» заменено на «при достижении 55 для женщин и 60 лет для мужчин».

Излишне напоминать, что необходимость принятия регионального закона продиктована пенсионной реформой, которая предполагает продлить срок выхода на пенсию для граждан России на пять лет.

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Стало быть, останется для «предпенсионеров» освобождение от оплаты налога за имущество на один объект владения, скидка на земельный налог и транспортный, льготы на поездки общественном транспорте и по оказанию медицинской помощи.

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И в довершение рабочей недели в Тюменской области исчез Голышмановский район и появился новый городской муниципальный округ с центром в посёлке Голышманово. Административно-территориальное укрупнение позволит сэкономить по оценкам специалистов до 15 млн рублей в год, так как вместо 16 сельских администраций станет одна. Соответственно у 16 поселений будет единый бюджет, дума и нормативная база. Глава городского округа будет избираться 20 депутатами местного парламента.

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Ранее в Тюменской области статус муниципального округа имели пять муниципалитетов: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск и Заводоуковск. Сейчас к ним примкнуло Голышманово с населением в 15 тысяч человек.

Без чистосердечного признания

В регионе за минувший период громко обсуждалось два уголовных дела, связанных с многомиллионными хищениями. Заместителю руководителя регионального отдела «Росгосстраха» Александре К. продлили арест. Женщину держат в заключении с июля 2018 года, обвиняя в присвоении семи миллионов рублей компании на контрактах по страхованию полицейских машин. Друзья, которых у обвиняемых немало в прессе и культурных кругах областной столицы, не верят, что тонко чувствующий искусство прекрасный фотограф, волонтёр и благотворитель могла ловчить с чужими финансами. Мол, чужого не возьмёт, но и своих прав не уступит.

Хотя, по версии СУ СКР по Тюменской области, именно она весной 2016 года систематически делала денежные переводы с расчетных счетов страховой компании на счета подставных лиц из числа страховых агентов. Те якобы снимали деньги со счетов и передавали ей, не ведая об истинных целях обвиняемой. Они же её и изобличили. Обвиняемая показания не даёт, пользуясь 51 статьёй Конституции России. Свою причастность к мошеннической схеме отрицает. Из краткой информации, которую выдаёт СМИ адвокат обвиняемой, можно сделать вывод, что ясности об истинных похитителях миллионов на страховании полицейских машин нет.

Защитники топ-менеджера «Росгосстраха» указывают на явные нестыковки в доказательной базе следствия. Об этом говорится в открытом обращении в защиту Александры К. в следственные и надзорные органы, а также уполномоченным по правам человека и по защите прав предпринимателей.

Тем временем Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Тюменской области заподозрил сам «Росгосстрах» мягко скажем в завышении стоимости своих услуг и требует через суд с компании 4,3 млн рублей. Силовики считают, что переплатили при оформлении ОСАГО, так как при страховании не был учтён сельский коэффициент.

Цитата из мф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Жулики

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Вернулось на круги своя в третий раз на судебное разбирательство дело экс-директора «Сибдорстроя». Нынешнего жителя Екатеринбурга будут судить в тюменском Тобольске за долги размером в 70 млн рублей и намеренную ликвидацию предприятия. Обвиняемый заявляет о своей невиновности.

По версии следствия, в 2011 году руководитель «Сибдорстроя» предоставив заведомо ложные сведения о положении предприятия и ситуации с уплатой налогов, незаконно получил в банке два кредита на сумму 25 и 45 миллионов рублей. Также мужчина довёл процветающее, оснащенное современным оборудованием предприятие до фактической ликвидации. Высвобождено 300 рабочих мест.

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Дело пытаются довести до финала с 2016 года, но оно дважды возвращалось к прокурору. Воистину, Бог троицу любит.

Дорогие нелегалы

Нелегалы традиционно одолевают состоятельную Тюменскую область. С начала 2018 года в регионе на первичный миграционный учет поставлено более 55 тысяч иностранных граждан. Из них работать в область приехали более 38 тысяч. Об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции регионального УМВД полковник полиции Дмитрий Мамонтов на заседании Общественного совета 19 сентября.

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На самом деле гастарбайтеров чуть ли не вполовину больше. С начала 2018 года управлением по вопросам миграции регионального УМВД проведено 2821 оперативно-профилактическое мероприятие. В итоге около двух тысяч иностранцев лишены права въезда на территорию России на срок от 5 до 20 лет.

Гастарбайтеры

Юридические лица, привлекающие к труду в регионе гостей из ближнего зарубежья, жестоко штрафуются. К примеру, одной из тюменских компаний пришлось выплатить штраф в 250 тыс. рублей за каждого из 13 работающих на его объекте нелегальных мигрантов, то есть 3 млн 250 тыс. рублей. Но труд неузаконенных гастарбайтеров остаётся востребованным, несмотря на риск быть пойманным.

На мигрантах наживаются, вопреки законодательству, и рядовые тюменцы. На минувшей неделе на 150 тыс. рублей оштрафовали женщину, умудрившуюся прописать на своей жилплощади 430 мигрантов в квартире, где проживают её родители, сестра с мужем и трое их детей. Таким образом она «приютила» граждан Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

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По наблюдениям полицейских, мигранты привлекаются в основном в строительную сферу и выполняют низкооплачиваемую и трудоёмкую работу, которую игнорируют тюменцы.

Смерть от клеща

В Тюменской области от укуса клеща умерла 10-летняя девочка. Её случай напомнил, что запущенный энцефалит смертелен. Почему врачи областной больницы № 12 города Заводоуковска за сильными головными болями ребёнка, высокой температурой не увидели истинную причину плохого самочувствия ребёнка? Почему в тяжелом состоянии девочку отправили в больницу Тюмени? На эти вопросы ищет ответы следствие.

«По результатам проведенной проверки Заводоуковским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.1 18 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — сообщает пресс-служба ведомства.

В связи со смертью ребёнка рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав преступления.

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По данным Роспотребнадзора, в Тюменской области с начала сезона зарегистрировано 64 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 11 детей. А также 76 случаев заболевания клещевым боррелиозом, из них пять — у несовершеннолетних. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Клещ

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С начала эпидсезона 2018 года исследовано 2 340 снятых с людей клещей. Из них лишь 1% оказался заражённым вирусом клещевого энцефалита и 31% имело в наличие возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Всероссийский скандал на ровном месте

Самым заметным событием второй декады сентября в Тюменской области стал отнюдь не нефтегазовый форум, где решались сотни сложных вопросов отрасли, а вечеринка в одном из ночных клубов Тюмени. Как тематическая развлекательная программа «Посвящения в студенты» превратилась в оргию, наверное, вопрос не к посетителям клуба, которым за входной билет пришлось выложить от 350 до тысячи рублей. Видео с обнажёнными молодыми людьми облетело все социальные сети. Полиция выясняет, участвовали ли в конкурсе на раздевание несовершеннолетние. Очевидцы утверждают, что гуляли студенты двух университетов Тюмени.

В вузах заявляют о непричастности к вечеринке клуба, который благодаря вирусному ролику прославился на всю Россию. Также говорится об отсутствии сведений, что обнажённые молодые люди, раздевшиеся за сертификат в тату-салон, являются студентами. Один из организаторов вечеринки, оправдываясь в местных СМИ, тоже утверждает, что несовершеннолетних студентов на вечеринке, заснятой на видео, не было. Наблюдательные тюменцы отметили, что разогревали публику две блондинки, которые далеки от высшего образования.

Стриптиз

Представители тюменских вузов практически в один голос заявляют, что необходимо разбираться не со студентами, а с развлекательными программами в ночных клубах. В социальных сетях после гневных слов о «будущем России» волна возмущения накатилась на организаторов подобных конкурсов.

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