Первокурсники в Тюмени отметили поступление в вуз вечеринкой с раздеванием

Тюмень, , 13:39 — REGNUM В Тюмени поступившие на первый курс университета молодые люди начали свою студенческую жизнь со скандала. Поступление в вуз первокурсники отметили в одном из ночных клубов города, причем не обошлось и без пикантных моментов не обошлось.

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Информация об оргии с раздеванием на сцене увеселительного заведения появилась в средствах массовой информации 22 сентября. В настоящее время по данному факту следственные органы организовали доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.

«В случае, если информация подтвердится, будет дана правовая оценка должностным лицам, а также организаторам данного мероприятия», — добавили в СКР.

Студенты какого именно вуза Тюмени попали в поле зрения следователей, не уточняется. При этом в Тюменском государственном университете заявили, вуз к этому мероприятию не имеет никакого отношения.

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Как сообщало ИА REGNUM, секс-скандал с неформальным посещением в студенты Кемеровского государственного университета с раздеванием разгорелся и осенью 2016 года. Вечеринка первокурсников проходила на региональной туристической базе в Кемеровской области.

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