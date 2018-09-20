Обвиняются врачи: в Тюменской области от укуса клеща скончался ребёнок

Заводоуковск, Тюменская область, , 16:19 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка от укуса клеща. Врачи областной больницы №12 города Заводоуковска подозреваются в несвоевременном оказании медицинской помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Энцефалитный клещ присосался к 10-летней девочке Тане из Заводоуковска во время похода за грибами 23 июня. Сильная головная боль и температура у ребёнка проявилась 2 июля. Таню госпитализировали в местную больницу, но ребёнку становилось только хуже.

И 10 июля Таню перевели из Заводоуковска в Тюмень, где и поставили верный диагноз — «клещевой энцефалит». Таня попала в реанимацию. Тюменским врачам пришлось ввести её в медикаментозный сон по причине отёка головного мозга.

Вывели её из сна через 20 дней, после спада отёка. Однако у девочки пропала речь, были проблемы с фиксацией зрения. Дальнейшее лечение не приносило улучшения её состояния. Ребёнка отправили домой в Заводоуковск, где через 10 дней, 19 сентября 2018 года, Таня скончалась.

Родители девочки обвиняют в промедлении в постановке диагноза врачей областной больницы №12 города Заводоуковска. Об своих претензиях они заявили в следственные органы ещё 8 августа.

«По результатам проведенной проверки Заводоуковским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — сообщает пресс-служба ведомства.

В связи со смертью ребёнка рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав преступления. Назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти 10-летней школьницы.