В Тюменской области работа нелегалов выливается в миллионные штрафы

Тюмень, , 14:26 — REGNUM С начала 2018 года в Тюменской области на первичный миграционный учет поставлено более 55 тысяч иностранных граждан. Из них работать в область приехали более 38 тысяч. Об этом сообщил начальник управления по вопросам миграции регионального УМВД полковник полиции Дмитрий Мамонтов на заседании Общественного совета 19 сентября.

Основная причина привлечения гастарбайтеров в регион — это невозможность заместить вакансии гражданами России, состоящими на учете в службе занятости. Мигранты идут на низкооплачиваемую или трудоёмкую работу, которую не хотят выполнять тюменцы.

С начала 2018 года управлением по вопросам миграции регионального УМВД проведено 2821 оперативно-профилактическое мероприятие. В итоге, около двух тысяч иностранцев лишены права въезда на территорию России на срок от 5 до 20 лет. Штрафуются и юридические лица, привлекающие к работе нелегалов. К примеру, одной из тюменских компаний пришлось выплатить штраф в 250 тыс. рублей за каждого из 13 нанятых нелегальных мигрантов, то есть 3 млн 250 тыс. рублей.

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