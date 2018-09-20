Иски на миллионы и уголовное дело: страхование автомобилей полиции в Тюмени

Тюмень, , 11:28 — REGNUM В Тюмени расследуется громкое дело замруководителя регионального отдела «Росгосстраха». Женщина обвиняется в присвоении 7 млн рублей компании на контрактах по страхованию полицейских машин. Она находится под стражей с 25 июля и ей вновь продлили арест — до 23 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По версии СУ СКР по Тюменской области, весной 2016 года замруководителя регионального отдела «Росгосстраха» систематически делала денежные переводы с расчетных счетов страховой компании на счета подставных лиц из числа страховых агентов. Те якобы снимали деньги со счетов и передавали ей. Речь идёт о фиктивном страховании полицейских автомобилей. Как сообщает портал 72.ru, обвиняемая показания не даёт, пользуясь 51 статьёй Конституции России. Свою причастность к мошеннической схеме отрицает.

Тем временем Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Тюменской области требует через суд с «Росгосстраха» 4,3 млн рублей. Полицейские считают, что переплатили за страховку: при оформлении ОСАГО на транспортные средства не был учтен сельский коэффициент.