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В Тюменской области появился новый город

Политика

Голышмановский район стал муниципальным округом с центром в посёлке Голышманово

Тюмень, 21 сентября 2018, 10:14 — REGNUM  В Тюменской области исчез район: Голышмановский стал муниципальным округом, не изменив прежних территориальных границ. Административно-территориальное укрупнение было принято депутатами Тюменской областной думы 20 сентября 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Преобразование района в городской округ позволит сэкономить по оценкам специалистов до 15 млн рублей в год.

Ранее в районе прошли публичные слушания, где было получено одобрение населения на укрупнение. Вместо 16 сельских администраций станет одна. Это означает единый бюджет, единую сельскую думу и нормативную базу. Глава городского округа будет избираться депутатами местного парламента.

Отметим, что в Тюменской области статус ранее имели лишь пять муниципалитетов: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск и Заводоуковск. Сейчас к ним примкнуло Голышманово. В административном центре района, к сведению, проживает около 15 тысяч человек.

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Реформа местного самоуправления
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