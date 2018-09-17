Сенатором от Тюменской области стал бывший помощник главы Чечни

Тюмень, , 13:39 — REGNUM В Тюменской области произошла смена сенатора, представляющего исполнительную власть региона. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России Павла Тараканова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Павел Тараканов сменит Степана Киричука, который избран депутатом гордумы Тюмени. Постановление вступит в силу с 27 сентября.

Ранее Павел Тараканов занимал должность заместителя губернатора. Руководил представительством правительства Тюменской области в органах государственной власти Российской Федерации.

О новом сенаторе известно, что он родился 21 июня 1982 года в городе Кишинёве Молдавской ССР. Окончил Чеченский государственный университет, радиофизик, кандидат политических наук. С 2002 по 2007 гг. — председатель правления Чеченского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Идущие вместе». Работал помощником президента Чеченской Республики. С 2007 по 2011 годы был депутатом Государственной думы от Тюменской области. Женат, воспитывает двоих детей.

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