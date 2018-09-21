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В Тюменской области клещевой энцефалит захватил все крупные города

Общество

Из общего числа заболевших клещевой энцефалит обнаружен у 11 детей. Один ребёнок скончался

В Тюменской области клещевой энцефалит захватил все крупные города
Клещ

Тюмень, 21 сентября 2018, 08:42 — REGNUM  В Тюменской области с начала сезона зарегистрировано 64 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 11 детей. А таже 76 случаев заболевания клещевым боррелиозом, из них пять — у несовершеннолетних, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала сезона 2018 года, то есть с 26 марта, к 17 сентября в медицинских организациях Тюменской области зафиксировано 16 272 граждан, обратившихся по поводу присасывания клещей, в том числе 3 185 детей. Данные показатели не превышают среднемноголетние значения, отмечают в Роспотребнадзоре.

Наибольшая активность клещей наблюдалась в городах Тюмень, Ишим, Тобольск, Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском, Вагайском районах. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

С начала эпидсезона 2018 года исследовано 2 340 снятых с людей клещей. Из них лишь 1% оказался заражённым вирусом клещевого энцефалита и 31% имело в наличие возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Эпидемиологи Тюменской области предупреждают, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в тюменском городе Заводоуковске скончалась 10-летняя школьница, укушенная клещом во время сбора грибов в лесу. Ребёнку вовремя не поставили диагноз «клещевой энцефалит». В отношение врачей возбуждено уголовное дело.

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Клещевой сезон
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