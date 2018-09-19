В Тюменской области — третья попытка осудить экс-директора «Сибдорстроя»

Тобольск, Тюменская область, , 17:44 — REGNUM Экс-директора «Сибдорстроя» будут судить в тюменском Тобольске за долги размером в 70 млн рублей и намеренную ликвидацию предприятия. Обвиняемый в ходе следствия заявлял, что считает себя невиновным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тобольского городского суда.

Генеральный директор ЗАО «Сибдорстрой», ныне проживающий в Екатеринбурге, предстанет перед судом в Тюменской области. Его обвиняют в получении кредита путем предоставления заведомо ложных сведений и в преднамеренном банкротстве предприятия.

По версии следствия, в 2011 году руководитель «Сибдорстроя» предоставив заведомо ложные сведения о положении предприятия и ситуации с уплатой налогов, незаконно получил в банке два кредита на сумму 25 и 45 миллионов рублей.

Кроме того, мужчина довёл процветающее, оснащенное современным оборудованием предприятие до фактической ликвидации. В итоге, почти 300 человек потеряли работу.

Это уже третья попытка осудить экс-руководителя «Сибдорстроя» с 2016 года. Дело дважды возвращалось к прокурору.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурсный управляющий ЗАО «Сибдорстрой» был оштрафован на 25 тыс. рублей. Также прокуратура принудила его выплатить 225 бывшим работникам предприятия 5 млн рублей долгов по зарплате.

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