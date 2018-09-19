Тюменка умудрилась зарегистрировать в квартире 430 мигрантов

Тюмень, , 14:51 — REGNUM В Тюмени местная жительница оштрафована на 150 тысяч рублей за фиктивную регистрацию 430 мигрантов. При этом женщина не предоставляла им жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что хозяйка «резиновой» квартиры в период с 1 августа 2017 года по 23 марта 2018 года через МФЦ направила в управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области уведомления о прибытии в жильё, где помимо неё проживают её родители, сестра с мужем и трое их детей, 430 мигрантов из Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Судья приговорил тюменку за нелегальное «гостеприимство» по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ») к 150 тыс. рублей штрафа.

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