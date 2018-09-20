В Тюменской области решили судьбу региональных пенсионных льгот

Тюмень, , 12:46 — REGNUM Депутаты Тюменской областной думы законодательно закрепили сохранение всех мер социальной поддержки, установленных для лиц пенсионного возраста. Речь идёт о льготах для женщин при достижении 55 лет, для мужчин — после 60 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас идет активная работа по формированию бюджета Тюменской области на 2019-й и на плановый период 2020, 2021 годов. Все социальные обязательства в главном финансовом документе региона будут непременно учтены», — пояснил вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов.

Необходимость принятия регионального закона продиктована пенсионной реформой, которая предполагает продлить срок выхода на пенсию для граждан России на пять лет.

Как пояснил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, в прежнем законе произошла лишь смена формулировок: словосочетание «пенсионный возраст» заменено на «при достижении 55 для женщин и 60 лет для мужчин».

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