Чудеса и реальность

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Не твоё дело, холоп!»

Более трети россиян верят в Бога, и почти половина — в чудеса и жизнь после смерти. Иными словами, не всякий безбожник готов отказаться от религиозных чудес. Так что же происходит в жизни страны, если даже не верящие в Бога ждут чуда? Если учесть, что чудо компенсирует невозможность повлиять на ситуацию самому, вряд ли стоит радоваться причине, по которой растет мистицизм сограждан (кстати, такая же картина наблюдается во всём мире).

Долги по зарплате в России за истекший месяц выросли на 3,5% и составили более 3,5 млрд рублей (в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства). 99,5% от общего долга образовались по причине отсутствия у организаций собственных средств — рост только за октябрь составил 3,8% А вот долг по причине задержки получения бюджетных средств, напротив, уменьшился более чем на треть. Больше всего зарплату сотрудникам задерживают на обрабатывающих производствах и в строительстве, меньше всего — в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, а также транспорте и научных исследованиях.

На таком тусклом фоне продолжаются попытки вывести из тени граждан, которые работают нелегально. А таких граждан — больше 15 млн человек, и эти данные Росстата оспаривают эксперты, считающие, что реальное число граждан, зарабатывающих неофициально, скорее от 25 до 30 млн. Долгое время проблему пытались решить, но как-то неубедительно, чего стоили одни расклеенные по городам и весям плакаты с призывом «Уважай себя! Работай официально!» Непонятно, почему такой лозунг нацелен исключительно на работника, который, пожалуй, и рад бы оформиться по трудовой и получать по-белому, но работодателю его трудоустраивать и показывать в отчетности истинную зарплату — невыгодно. Недобросовестный наниматель нередко пользуется таким положением, ведь не оформленный сотрудник — абсолютно не защищён, и «кинуть» его на зарплату, особенно при увольнении — милое дело.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Попытки государства пригрозить штрафом не сработали, потому что простое сравнение показывает, что штрафы — дешевле. Налоговые поправки от 2016 года не принесли успеха, более того — в прошлом году неофициальный рынок труда показал приличный рост, по сравнению с 2015-м в него ушло еще полмиллиона граждан. Размер убытков озвучивал министр финансов Антон Силуанов весной с.г., называя цифру в 1,3 трлн рублей только подоходного налога. А потери страховой пенсионной системы, по экспертной оценке, составляют порядка 1,5 трлн рублей в год. Россиян это не убеждает, и если кто из получающих в конверте и желает работать по договору, то ради большей защищённости, а не ради того, чтобы принести свои кровные государству. Потому что всякий раз, когда доходы чиновников получают огласку, граждане изумляются — а ведь это как раз с их налогов. Декларированный доход того же Силуанова, например, за 2016 год — 95 443 280 рублей (с копейками). Так на что расчёт — на искреннее и повальное желание россиян до бесконечности оплачивать высокоэффективную деятельность чиновников? Но для чиновника в таком случае основной ресурс — это гражданин, с которого он тянет налоги, так какой аргумент нужно найти для работающих не по договору, чтобы они стали работать официально? «Заплати налоги! И дом в Швейцарии может стать моим»?.. Ах да, есть же ещё любовь к Родине, на которую указал омский политик Сергей Кондаков, брякнув:

«Стремление платить налоги необходимо прививать со школьной скамьи — это и есть патриотизм».

При этом, ещё раз, контекст был в целом верным, но и слов из песни не выкинешь…

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Пусть едят пирожные!

Масла в огонь подлил глава Хакасии Виктор Зимин, надававший советов жителям депрессивных поселений, которым не на что жить.

«Не на что жить, зачем людей смешить? Вы ничего не зарабатываете. Вы прям паразитами являетесь. Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги: «Когда нам зарплаты выплатят?» Ну заработайте, создайте производство, ну хоть что-то делайте. Вот за это обидно иногда, знаете только митинг или написать ещё в какую-нибудь блуждающую газетку или в информационное агентство, рассказать, как всё плохо в России. Ты ж сам что сделал для этой России? Что создал, какую инвестиционную программу? Собрали ягоды, переработали, продали их. Ну живёте в тайге, ну что-то делайте. Нет, сидим. Кресло, книга амбарная, он сидит. Что ты сидишь? Ну, сутками, что там прозябать? Выходи с инициативой, что-то создавай, процветай. … Ну есть же всё сейчас, элементарные вещи, сварите тушёнку, продайте на рынке, точку устройте».

Прямо как у Гоголя — «крепость черных мясов просто наводит изумление»… Всё у этих паразитов есть для процветания, а они знай себе голодают! Как тут не вспомнить анекдот о рассуждениях правительства: «Надо ввести налог на бедность. Быть бедным станет невыгодно, и все разбогатеют». Возьмут пример вот хотя бы с Зимина: он не ленился — и свой доход увеличил с 2,8 млн в 2015 году до 6,1 млн в 2016-м. Сам он, правда, сообщил, что это он земельный участок продал, но, как говорил дядя Фёдор из Простоквашино, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сперва купить что-нибудь ненужное…

Kremlin.ru Виктор Зимин

Тем временем Госдума приняла во втором чтении законопроект о самообложении россиян, хоть и с опасением, что оно станет новым налогом. Есть мнение, что законопроект смогут расценить как перенос ответственности с государства на граждан, впрочем, такое же подозрение высказывается и об инициативе властей Костромской области, где прошел первое чтение законопроект, при отсутствии исчерпывающих уточнений чреватый сбросом с государства ответственности за пожилых людей — а то и чем похуже. Эта новость пришла почти одновременно с известием о введении «налога на смерть», — такую инициативу проявил российский Минстрой. Обязательный налог якобы призван обеспечить гражданам достойное погребение.

«Это не первая, к сожалению, попытка правительства РФ «залезть» в карман простым гражданам и таким образом нивелировать финансовые потери при бездарной экономической политике. В очередной раз бремя экономических ошибок возлагают на граждан. Хотя можно было бы, например, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, и вопрос дефицита бюджета решился бы на раз. Это с экономической точки зрения, а вот с нравственной — это просто кощунство. Система здравоохранения и так сегодня «убивает» население своими реформами, так ещё нам предлагают хоронить себя за собственный счёт. Очередная бесшабашная и бездумная инициатива от правительства», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Мирохин (ЛДПР).

Алексей Кудрин тем временем заговорил о необходимости повышения пенсионного возраста. По его мнению, исчерпанные ресурсы на выплату пенсий одним только увеличением налогов не восполнить. Бывший министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок непреклонен: денег больше нет, повышать пенсионный возраст необходимо. Даже текущие пенсии платить не с чего. По его словам, сейчас правительство обсуждает ограничение выплат работающим пенсионерам (а ведь буквально две недели назад Минтруд сообщил, что ни о каких изменениях в пенсионной системе и речи не идёт). Иначе, предупреждает Кудрин, придётся отказаться от вложений в сферы развития инфраструктуры, образования, здравоохранения. Имеет ли смысл этим пугать, когда с инвестициями в здравоохранение и так всё сложно, и буквально недавно были сделаны первые робкие шаги для перевода его на платные рельсы. Правда, Кудрин считает, что здоровье у наших пенсионеров — на ура, и в 60 они чувствуют себя так, как раньше чувствовали в 50, так что, видимо, можно на ту же сумму сбавить финансирование здравоохранения. А развивая эту логику, конечно, проще добиться того, чтобы граждане меньше жили и меньше получали пенсии. На которые, кстати, они платили налоги, которые, похоже, государство не сохранило. И аргументом про «обеспеченную старость» будут пытаться решить проблему нелегальной занятости?..

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Для восполнения дефицита бюджета, возможно, помогло бы введение прогрессивной шкалы налогообложения, которая, по подсчетам, как раз и закроет все дыры в бюджете, но об этом Кудрин не сказал. Равно как и о том, до каких пор придётся повышать пенсионный возраст, не решая насущных проблем в экономике. Может, лучше подумать над чем-то нелепым, например, меньше тратить не на образование и медицину, а, скажем, на стадионы ценой в полсотни миллиардов, премии чиновникам по сто миллионов и далее по мелочи?..

Знаменитая фраза «Денег нет, но вы держитесь» стала удачнейшим мемом, но стоит ли делать её основой внутриполитического курса? Тем более, как сообщил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, остатки средств на счетах федерального бюджета на 1 октября 2017 года составляют 7,2 трлн рублей:

«Господин Кудрин, который 11,5 лет был министром финансов Российской Федерации, не может не знать того, что знает любой гражданин России, способный пользоваться интернетом. Для этого достаточно открыть страничку Минфина и посмотреть статистику исполнения федерального бюджета. … Говорить, что у правительства нет денег, в то время, когда у него лежат без движения резервы в размере половины годовых доходов, это значит чудовищно лгать или полностью игнорировать реальность».

Короткой строкой

— Тяжелое ДТП произошло 16 ноября в республике Марий Эл. Микроавтобус попал в снегопад, водитель выехал на встречку для совершения обгона, но не успел вернуться на свою полосу. Столкновение с лесовозом привело к гибели пятнадцати человек. В республике объявлен траур.

— Новый закон о бюджете позволяет правительству ежегодно повышать верхнюю границу государственного долга на триллион рублей. Это — много, если учесть, что запланированные доходы бюджета на 2018 год составляют 15 трлн рублей, а расходы — на 1 трлн больше.

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— Самарский Фонд капремонта прокрутил взносы в коммерческом банке и полученные проценты в несколько десятков миллионов направил на зарплаты и хозрасходы. При том, что, как написал депутат областного парламента, деньги на эти цели Фонд и так получает из бюджета в виде субсидий. Судебная коллегия постановила средства вернуть.

— В Севастополе показатели смертности превышают средние по стране, отсутствуют жизненно важные лекарства. Отсутствует инсулин, препараты для лечения эпилепсии, онкобольные — под угрозой болевого шока, говорится в аналитической записке политсовета местного отделения «Единой России». Высказывается предположение, что столь заметное ухудшение ситуации связано с деятельностью нового главы департамента здравоохранения, губернатора просят взять дело на личный контроль.

— В некоторых регионах фиксируется нехватка вакцины от полиомиелита. При довольно высокой вероятности заноса инфекции из стран Средней Азии и недостаточной иммунной прослойке населения существует вероятность эпидемии.

— На очистку и предотвращение загрязнения Волги нашлись средства: соответствующее поручение правительству и депутатам отдал Путин, деньги на одну из важнейших водных артерий России найдены в т. н. закрытых статьях бюджета.

— Отель Hyatt в Ростове-на-Дону, где во время чемпионата мира по футболу-2018 должны жить представители FIFA, до сих пор не достроен. Он строится уже десять лет, и несмотря на то, что график строительства не единожды менялся, отель так и не исключили из программы подготовки к первенству. Полетят ли головы чиновников?

— Министр культуры Владимир Мединский устал от фейковых новостей. Указав на дилетантизм СМИ, Мединский посетовал, что приходящие к нему на интервью «задают вопросы о том, что нового в культуре, о «Матильде» и о диссертации министра», и других вопросов к нему нет. Печально низкий уровень культуры, отлично работает ведомство господина Мединского!

— Дмитрий Медведев отшутился на вопрос о том, примет ли он участие в выборах президента в этом году: глава правительства со смехом напомнил, что выборов в этому году нет. От прямого ответа Медведев ушел, как и Дмитрий Песков, сказавший, что спрашивать об этом надо самого Медведева, а его уже спросили и он уже ответил. Нагнав таким образом интриги, пресс-секретарь президента посоветовал информацию о выдвижении Медведева, идущую по Telegram-каналам, воспринимать с иронией.

— Владимир Путин про выборы тоже пошутил. На приглашение ректора ВГИКа посетить ВГИК в сентябре 2019 года, найдя место в своем плотном графике, Путин ответил:

«Владимир Сергеевич, спасибо большое. У нас в марте выборы, а вы мне в 2019 году говорите о серьезном графике».

Впрочем, насколько весела эта шутка? Ведь понимать её можно двояко ‑ и как указание на ждущий будущего президента плотный график, и с точностью до наоборот. О своем намерении баллотироваться Путин пока ещё не сообщал, а до старта избирательной кампании остаются считанные недели.

Новости этой недели поневоле напоминают бессмертное произведение «Мёртвые души». На вопрос «Русь, куда несёшься ты?» современная Россия, вот уже четверть века мчащаяся в колесе «строительства капитализма», отвечает со всей крепостнической прямотой: «Не твоё дело, холоп!» Знакомые интонации гоголевских помещиков начинают проскакивать в речах царевых людей на местах, а всем остальным остаётся выбор без выбора — или дожидаться ревизора, или надеяться на чудо. Граждане, судя по всему, окончательный выбор ещё не сделали, хотя в чудеса верят всё больше.