Врач: вероятность «заноса» полиомиелита в Россию весьма велика

Новосибирск, , 18:22 — REGNUM То, что вакцины от полиомиелита нет в некоторых регионах России — очень плохо, считает детский доктор Игорь Червяков.

«В России крайний случай полиомиелита отмечался в 2015 году. Болезнь пришла из Таджикистана. Заболевание выявлено у 9-месячной девочки, которая вместе с родителями приехала в Иркутскую область. Три дня спустя появились симптомы полиомиелита, и ребенка срочно госпитализировали. В Иркутской областной инфекционной больнице подтвердили первоначальный диагноз. Это первый за 13 лет случай заболевания полиомиелитом в нашей стране. Впоследствии были выявлены ещё четыре носителя вируса полиомиелита. Так что вероятность «заноса» инфекции из стран Средней Азии, Китая и других весьма велика, что в условиях недостаточной иммунной прослойки населения может привести к эпидемии», — отметил ИА REGNUM Червяков.

Как рассказал детский врач, оральная полиомиелитная вакцина (живая) начала применяться после клинических испытаний в 1960-х годах. Эта вакцина содержит живые штаммы трёх типов вируса полиомиелита. Чтобы вирусные тела потеряли свои поражающие свойства и стали ослабленными, их многократно выращивают в культуре клеток обезьян, которая является для них неподходящей. В результате вирусы остаются живыми, но становятся неспособными вызвать болезнь.

«Введение этой вакцины оральным путём осуществляется неспроста. Дело в том, что полиомиелитом можно заразиться именно пищевым, водным или бытовым путём. То есть инфекция попадает в организм через рот. Живая вакцина против полиомиелита имитирует естественное поступление вирусов в организм человека. Она вызывает формирование не только гуморального иммунитета, когда вырабатываются специфические антитела, но и клеточного (фагоциты и лимфоциты, препятствующие проникновению вируса в организм). Минусом этой вакцины является то, что в некоторых случаях ослабленные вирусные тела могут вернуть себе патогенность (причинение вреда организму). То есть из пассивных перейти в активные формы. Тогда есть риск возникновения постпрививочного вакциноассоциированного полиомиелита. В этом случае контакт с привитым от полиомиелита может быть опасен для непривитого человека, так как он может заразиться» — подчеркнул Игорь Червяков.

Из п. 9.5.приказа СП 3.1.2951−11 «Профилактика полиомиелита»: «В медицинских организациях, дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных организациях детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших менее трёх доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитыми вакциной ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина) в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми последней прививки ОПВ».

«После оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ) ребёнок может выделять вирус во внешнюю среду до 60 дней. В эти сроки при тесном контакте возможна передача живого вируса, и не привитый ребёнок может заболеть. Однако если он был хотя бы двукратно привит инактивированной вакциной против полиомиелита, то риск развития вакциноассоциированного полиомиелита сводится к нулю, а значит, контакты с детьми, получившими оральную живую вакцину, в этом случае безопасны», — говорит эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области общественные активисты обратили внимание на нехватку вакцин от полиомиелита. Министерство здравоохранения области опасения общественности подтвердило, указав, что из заявленных 100 000 доз инактивированной полиомиелитной вакцины на 2017 год на 4 сентября поступило лишь 2 300 доз (2,3% от заявки). Как указывают в новосибирском минздраве, информация об отсутствии вакцины от полиомиелита была доведена до Минздрава России, где заявили, что «поставка инактивированной полиомиелитной вакцины в количествах, необходимых для нужд российских несовершеннолетних граждан, оказалась невозможной из-за недостаточного количества произведённой за рубежом импортной вакцины».

Межрегиональная организация «Гражданский патруль» направила обращение врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой взять ситуацию под свой контроль.

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В то же время читатели ИА REGNUM сообщили, что проблема с нехваткой вакцины от полиомиелита актуальна и для других регионов страны. Проблема заключается не столько в отсутствии вакцины, сколько в том, что при блокировке поставки вакцины искусственно создаётся очаг болезни.

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