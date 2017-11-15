В Севастополе провальная ситуация с медпрепаратами для льготников

Севастополь, , 15:44 — REGNUM Чиновники от здравоохранения не проводят закупки препаратов для льготников — в Севастополе нет жизненно важных лекарств. Показатели смертности населения Севастополя в 2017 году от различных заболеваний превышают российские. Об этом говорится в аналитической записке политсовета регионального отделения «Единой России», направленной губернатору города, передает корреспондент ИА REGNUM.

За 10 месяцев текущего года в Севастополе возросли показатели смертности на 100 тыс. населения: общей смертности (13,5 против 12,6 в Российской Федерации), смертности от злокачественных новообразований, туберкулеза, болезней органов пищеварения и других.

«Смертность от болезней системы кровообращения (за 10 месяцев 2017 года показатель в Севастополе 798,3 на 100 тыс. населения, в РФ 590, на 100 тыс. населения). За 9 месяцев показатель в Севастополе был — 795,5», — говорится в документе.

Политсовет «Единой России» также делает вывод об ухудшении ситуации в городской системе здравоохранения и связывает это с деятельностью нынешнего директора департамента Антона Бахлыкова, который возглавляет ведомство последние полгода.

Политсовет регионального отделения обратился к губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову с просьбой вмешаться и взять под личный контроль сложившуюся ситуацию.

В частности, согласно приведенным данным, в Севастополе полностью разрушена система льготного лекарственного обеспечения: в городе нет льготных точек отпуска лекарственных препаратов. Отсутствуют необходимые жизненно важные препараты: тасигин, инсулин, препараты для лечения онкологии и заболеваний крови.

«Морфин заканчивается в конце ноября — контрактников нет, онкобольные находятся под угрозой болевого шока. Полностью отсутствуют психотропные препараты, препараты для лечения эпилепсии. Отсутствует большая часть таблетированных препаратов для пациентов, страдающих сахарным диабетом», — говорится в аналитической записке.

Причиной сложившейся ситуации называется ликвидация контрактной службы и отдела закупок в департаменте здравоохранения — уволены специалисты, ведущие торги по закупке медпрепаратов.

Читайте также: Скандал в севастопольской больнице показал провалы местного здравоохранения

Охраняется хамством: Здоровье детей чиновников Севастополя под контролем

В Севастополе уволили главу департамента здравоохранения