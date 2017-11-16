Анастасия Степанова, , 17:05 — REGNUM

Ожидания властей, что миллионы самозанятых граждан, работающих нелегально, ринутся легализовываться и брать себе на иждивение ещё по паре чиновников и пенсионеров, не оправдались. Налоговые поправки 2016 года, призванные вызвать этот вал, оказались нежизнеспособны. Это уже признали в правительстве РФ, потому было решено кардинально править нормативную базу. На какой «пряник» планируют выманивать из тени граждан, работающих на себя уже не первое десятилетие?

«Серый» рынок труда

По итогам 2016 года Росстат озвучил данные неформальной экономики, и оказалось, что почти 30% всего зарплатного фонда России платятся «в конверте». Минуя налоговые органы и без отчислений в «социалку», на сегодня живут порядка 15,4 млн человек (около 21% всех занятых). При этом эксперты не согласны с Росстатом и называют цифры в 25—30 млн человек. И это при численности экономически активного населения около 77 млн человек. А омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков вообще говорит о том, что в стране «неофициально доход получает каждый четвёртый житель».

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Эти цифры сформировались в стране не сиюминутно, а ежегодно нарастая, особенно в последние 20 лет. Все эти годы власти предпринимали довольно робкие попытки решить проблему, и почему-то большей частью используя «кнут». Уклонение от оформления трудового договора на сегодня грозит штрафом от 10 тыс. рублей для предпринимателей и от 50 тыс. рублей для юрлиц. Это мало кого пугает из нелегалов, так как, работая в белую, налогов им пришлось бы заплатить в несколько раз больше. Потому угрозы штрафных санкций к работодателю и работнику, не платящему налоги, всерьёз не воспринимаются.

В январе 2017 года ВЦИОМ в своём трудовом опросе уделил внимание и так называемому «чёрному налу», тому самому, что платится «в конверте». Оказалось, что в 2016 году 26% респондентов работали «в серую», при этом у 10% зарплата была полностью неофициальной, у остальных присутствовали обе формы оплаты. В опросе тогда приняли участие 1,6 тыс. человек из 130 населённых пунктов.

Усиление надзора через созданные межведомственные комиссии, выявляющие работников без оформления, закручивание гаек в законе не привели к ожидаемому властями эффекту. За 2016 год объём неофициального рынка относительно 2015 года вырос на полмиллиона человек. И это только те данные, что смогли посчитать органы статистики.

Чтобы оценить масштаб вопроса, достаточно вспомнить цифры, которые привёл на апрельской коллегии в 2017 году министр финансов РФ Антон Силуанов. Он заявил, что, по оценкам ведомства, «в конвертах» уходит свыше 10 трлн рублей зарплаты. Если грубо прикинуть один лишь размер подоходного налога, который миновал казну, то цифра будет порядка 1,3 трлн рублей. Впечатляет, не так ли?

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В комментариях РБК директор Института труда и страхования РАНХиГС Александр Сафонов оценил ежегодные потери только страховой пенсионной системы на уровне 1,5 трлн рублей. Это же сколько новых дворцов могли построить региональные отделения Пенсионного фонда?!

Кнут или пряник? Патент!

В апреле 2015 году премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии министерства финансов заявил о планируемом вводе патентов для самозанятых граждан.

Патентная система налогообложения — это специальный режим для индивидуальных предпринимателей (ИП), при котором упрощённый налог, исчисляемый как процент от потенциально возможного дохода, платится авансом. Подтверждение уплаты аванса — это и есть патент, срок которого может быть от месяца до года. Если говорить по-простому, то по разным видам деятельности власти (сейчас это отдано на уровень регионов) установят уровень дохода, который они считают реальным к получению, отнимут от него свой процент авансом и отпустит самозанятого гражданина «на вольные хлеба» до следующего раза. А получит ли он этот доход на самом деле, это дело десятое, государство такие мелочи не волнуют.

Возвращаясь к инициативе Медведева, отметим, что подобную схему предлагали реализовать в рамках «антикризисного плана» в «самое ближайшее время».

«Мы собираемся расширить возможности применения специальных налоговых режимов, ввести патент для самозанятых граждан и установить возможности уплаты самозанятыми гражданами налогов и страховых взносов по принципу одного окна», — заявил премьер-министр в 2015 году.

А министр финансов Антон Силуанов на том же заседании уточнил по самозанятым, что это «будет новая форма взаимодействия с налогоплательщиком, когда на отдельные виды услуг, оказываемых сегодня, достаточно будет приобрести патент, не становясь индивидуальным предпринимателем».

Снова о патенте для самозанятых речь завели в конце июля 2015 года, уделив ему внимание в «Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов». Тогда же Минфин РФ и озвучил своё видение основных причин ухода «в тень» самозанятых физлиц и неуплаты ими налогов в бюджет. Это, по мнению ведомства, происходит из-за сложных процедур регистрации и снятия с регистрации, а также из-за необходимости уплаты страховых взносов физическими лицами. Последние, к слову, «съедают» из доходов индивидуальных предпринимателей больше, чем те же налоги.

«С целью упрощения процедур уплаты налогов такой категорией самозанятых лиц антикризисным планом правительства Российской Федерации предполагается предусмотреть особенности применения системы патентного налогообложения. Такая система по своему замыслу должна позволить этим лицам уплачивать налог в связи с применением патентной системы налогообложения и обязательные платежи по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды по принципу «одного окна» одновременно с регистрацией в качестве самозанятых лиц (возможно, без получения статуса индивидуального предпринимателя), а также регистрироваться по упрощённой процедуре на срок, за который уплачен соответствующий платёж, и без права заниматься иными видами деятельности, кроме тех, за которые уплачен соответствующий платёж. Такая система специальной регистрации необходима также и для того, чтобы избежать привлечения к уголовной и административной ответственности за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации самозанятыми лицами», — отмечалось в документе.

Говорили в 2015 году много по этой теме, но по факту разговорами дело и ограничилось — глобальных инструментов для взаимоприемлемого решения проблемы не разработали и «в жизнь» не запустили.

Снова к этому вопросу в юридическом русле вернулись лишь 30 ноября 2016 года. Тогда в Налоговый кодекс было внесено сразу два пункта. Первый определял порядок постановки на учёт и снятие с него физлица, которое индивидуальным предпринимателем не является и само, без наёмных работников, оказывает услуги другому физлицу для личных, домашних и иных подобных нужд, а второй предоставлял «налоговые каникулы» для некоторых категорий самозанятых россиян. Вот только круг потенциальных «каникуляров» жёстко ограничили по абсолютно непонятному никому принципу. В него попали: репетиторы, сиделки, няни для детей и пожилых граждан в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (заключение об этом из медорганизации было обязательным условием), и те, кто оказывает услуги по уборке жилых помещений, ведёт домашнее хозяйство для чужой семьи.

Комментируя данную правовую «инновацию», разные эксперты сходились во мнении, что список чрезмерно ограничен. Так, бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал его расширить до 45 видов деятельности, но пока эта идея не реализована.

Налоги есть, а термина нет?

Тему самозанятых граждан поднял и президент РФ Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года. Он отметил, что нужно ориентировать налоговую систему на стимулирование деловой активности и взял под своего рода защиту эту категорию россиян.

«Уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконной предпринимательской деятельности. Не нужно цепляться к ним по надуманным поводам. А чтобы таких поводов вообще не было, прошу в течение следующего года чётко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать. Каждый, кто честно трудится в своём бизнесе или как наёмный работник, должен чувствовать, что государство, общество на его стороне. Справедливость не в уравниловке, а в расширении свободы, в создании условий для труда, который приносит уважение, достаток и успех. И, наоборот, несправедливо всё то, что ограничивает возможности, нарушает права людей», — отметил президент.

Прямое поручение главы государства (!), озвученное в послании народу, по сути (!), до сих пор не реализовано, хотя прошёл почти год и скоро пора отчитываться в том числе и президенту.

Федеральный закон «О занятости населения в РФ», принятый в апреле 1991 года и неоднократно дополненный, так и не содержит внятного толкования термина «самозанятые граждане». Нет его и в других документах.

Соответствующие поправки, уточняющие терминологию, Минюст РФ предложил лишь в мае 2017 года, но документ пока так и остаётся на стадии обсуждений. По нему к самозанятым отнесут тех граждан, которые ведут какую-то личную трудовую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, во время, свободное от исполнения обязанностей по основному трудовому договору. При этом граждане не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, отметили свой 16-й день рождения и представили уведомление о своей деятельности в налоговый орган. В июле 2017 года глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил снизить возрастную планку до 14 лет — возраста частичной дееспособности и получения первого паспорта. Инициатива пока также на обсуждении.

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Минюст к своей майской инициативе уточнил, что разработка законопроекта произведена для упрощения порядка деятельности самостоятельных россиян и предоставления им льгот. И правда, кто же открыто скажет, что надо как-то пополнять бюджет и самозанятые — самый реальный источник дополнительных доходов.

Льготы, конечно, хорошо, вот только об одном важном нюансе подзабыло большинство авторов законопроектов о самозанятых, пекущихся за их вывод в белый сектор. Это вопрос доверия к власти, который в свете падающих реальных доходов населения, инициатив о продлении пенсионного возраста и прочего встаёт в полный рост. Вспомнить хотя бы заявление экс-министра финансов РФ, а ныне руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что «российским правительством исчерпаны ресурсы на обеспечение населения пенсией».

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О кризисе доверия говорит и бизнес-омбудсмен Борис Титов в своей статье в «Российской газете», опубликованной еще осенью 2016 года.

«Вспомним историю 2013 года, когда после повышения страховых взносов моментально с рынка ушло более полумиллиона самозанятых. Они тогда просто снялись с учета как индивидуальные предприниматели, но своим делом, конечно, заниматься не прекратили. Вот этих людей, самый маленький микробизнес, нам надо вывести из тени, убедить их снова поверить государству, сделать полноценными членами общества, которые смогут участвовать в пенсионной системе, брать кредиты, расширять свое дело и многое другое. Цель эта понятная, но вот методы все предлагают разные, и пока доминирует метод «кнута», — отмечает Титов.

Вопрос доверия поднял и депутат Госдумы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев («Справедливая Россия»).

«Важнейшим звеном в выстраивании взаимоотношений государства и самозанятых является доверие. Конечно, оно должно быть основано на некой статистике действий и результатов по этим действиям. Но очевидно, что именно доверие может задать существенно высокие темпы движения в направлении вовлечения теневого сектора в официальный оборот. Устанавливая приемлемые для самозанятых предпринимателей низкие налогооблагаемые доходы, необходимо законодательно предусматривать социальные гарантии (пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание и пр.) в будущем. Стоит говорить прежде всего о простоте, понятности, стабильности законодательства как в текущем моменте, так и в перспективе», — заявил он ИА REGNUM.

Часто в социальных сетях и даваемых различными экспертами в СМИ комментариях говорится, что единственный бонус от легализации, который получат самозанятые — это очистка совести. Между тем депутат Олег Николаев с этим не согласен.

«В настоящий момент, по разным оценкам, от 23 до 30 миллионов человек заняты теневом секторе экономики. Очевидно, что эти люди рискуют в будущем столкнутся с проблемами пенсионного обеспечения», — отметил Николаев.

Самозанятые и их трактовка

Пока инициатива Минюста «бродит» по согласительным процедурам и ждёт последнего росчерка пера, на официальном сайте Пенсионного фонда РФ и налоговой службы есть собственные определения термина для «не предпринимателей». Так, ПФР к самозанятому населению относит индивидуальных предпринимателей, глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов, арбитражных управляющих, нотариусов с частной практикой, а также других граждан, которые занимаются частной практикой, но индивидуальными предпринимателями не являются.

Фискальный орган, хоть Налоговый кодекс РФ и не содержит термина, упоминает самозанятых граждан в своём мартовском пресс-релизе от 2017 года, где сообщает о «налоговых каникулах». Последние, как мы помним, ввели законом от 30 ноября 2016 года, который на срок до 2019 года освободил ряд категорий физлиц от уплаты НДФЛ.

«Управление обращает внимание, что данная льгота распространяется только на тех самозанятых граждан, которые уведомили налоговые органы о своей деятельности и не привлекали наемных работников для оказания услуг», — уточнялось в пресс-релизе и предлагалось встать на учёт, подав уведомление по месту жительства.

При оцениваемом экспертами количестве самозанятых от 15 до 30 млн человек, в налоговые органы за 2017 год заявили о себе менее 600 человек. Не помогли обещанные «налоговые каникулы», так как и круг профессий был весьма и весьма ограничен, и от регистрации в качестве ИП после каникул никто не избавил, да и недоверие у россиян к обещаниям власти ещё велико. Осталось также непонятным потенциальным налогоплательщикам, придётся ли после финиша «каникул» платить обязательные взносы в пенсионный и прочие фонды, или будет послабление для них. Вопросов оказалось больше, чем ответов, и в итоге вышел пшик.

Правовой «кирпич» в основание

В начале января 2017 года группа депутатов Госдумы РФ, опередив Минюст РФ, которому соответствующее поручение дал президент РФ, выдвинула собственную инициативу по самозанятым. В июле 2017 года документ был принят и создал некоторые предпосылки для закрепления самозанятости в правовом поле.

Поправки были внесены в статьи 2 и 23 ч. 1 Гражданского кодекс РФ — «в целях совершенствования регулирования деятельности самозанятых граждан». В них говорилось, что «в отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

В пояснительной записке к этому документу авторы отметили, что он «позволит снизить уровень неформальной занятости экономически активного населения и станет правовой основной для выполнения поручения президента РФ, данного на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21.09.2016 года — «исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством».

На том заседании, о котором вели речь авторы-законотворцы, Владимир Путин действительно заявил, что «к 2018 году численность работников, занятых в малом и индивидуальном предпринимательстве, должна вырасти до 20 миллионов человек», высказав своё мнение и о причинах, вынуждающих людей работать «в тени».

«Люди просто вынуждены оставаться в «тени», чтобы не сталкиваться с бюрократией, поборами, постоянными проверками, да и с нагрузками — может быть, избыточными для этого вида деятельности. Считаю, что самозанятым гражданам нужно предложить понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством, чтобы они могли спокойно, так сказать, в белую вести, развивать своё дело, пусть и небольшое, но собственное, зарабатывать честно благодаря своему труду и способностям», — добавил президент РФ.

В качестве мер поддержки самозанятых президент назвал возможность «на определённый период, скажем, года на два, вообще освободить самозанятых от уплаты налогов и обязательных взносов с тем, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы и чтобы для них это не было обременительно», а также устранить возможность отнесения этих граждан к незаконным предпринимателям.

Для этого президентом было предложено при необходимости внести поправки в действующее законодательство. Но пока, увы, этого всё ещё не произошло.

Зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец в своём выступлении на этом же заседании назвала важную цифру — возможный минимальный порог налогов и взносов.

«Мы с коллегами договорились о том минимальном пороге в год, который сегодня позволит создавать нормальные рабочие места для самозанятых, но не будет входить в противоречие с конкуренцией на рынке труда. Эта общая сумма сегодня составляет 22 тысячи рублей в год», — отметила Голодец, уточнив, что «можно было бы говорить о некоторой преференции для самозанятости, но нет границы между самозанятым и сегодняшним наёмным работником».

Она также высказала опасение, что имеется риск, что нынешние индивидуальные предприниматели и их работники по найму, платящие нормальные взносы, перейдут в категорию самозанятых, и бюджет получит реальное падение доходов. А возможность подобного хода подтверждают события 2013 года, о которых говорил Борис Титов. Тогда при увеличении официальной фискальной нагрузки более полумиллиона индивидуальных предпринимателей снялись с учёта и ушли «в тень».

К слову, в некоторых регионах даже не надо отматывать на четыре года назад. К примеру, в Чувашии, по словам министра финансов, почти 20% трудоспособного населения в «серой» зоне.

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А в Самарской области этот показатель и того больше — 28%. При этом доля неплательщиков по налогам в малом бизнесе доходит до 30—40%, в итоге бюджет региона недополучает 23 млрд рублей.

На сегодня в России идёт доработка законодательства, в том числе и критериев для самостоятельных россиян. И авторы документов понимают уже, что просто вывести и обложить налогами не выйдет, придётся соблюсти и интересы второй стороны — самих работников.

В своём докладе от февраля 2017 года Минюст РФ отмечает, что изменения должны быть направлены на вывод физлиц из тени не для того, чтобы обложить налогами и взносами, а для защиты их прав.

«При повышенной фискальной нагрузке не будет достигнута цель легализации самозанятых, стимулы для регистрации в качестве самозанятых будут отсутствовать», — отмечено в докладе.

Единства мнений по вопросу самозанятых нет. К примеру, Минтруд занял немного странную позицию для ведомства, призванного защищать трудовые интересы россиян: министр труда то ратует за налог для тунеядцев по 20 тыс. рублей со всех «неработающих», то требуют при налогообложении самозанятых учитывать всё имущество граждан.

«При обложении налогом самозанятых необходимо учитывать все доходы россиян, в том числе имущество, землю и другую собственность», — цитируют «Вести» министра труда Максима Топилина, сделавшего подобное заявление в ходе ВЭФ осенью 2017 года.

Про законопроект Минюста Топилин высказался ещё более резко, заявив, что он по непонятной причине разработан без их участия, и назвал его «очередным тупиком» и «законом о «технологиях поддержки безработных граждан».

Кто может стать самозанятым?

Много копий сломано о вопрос — кого нужно и можно относить к самозанятым, и надо ли ограждать «берлинской стеной» от них всех ИП подряд.

По этому вопросу с интересным предложением в комментариях ИА REGNUM выступил депутат Госдумы РФ Олег Николаев. Он предложил, помимо занятых в теневом секторе экономики, к самозанятым относить и людей, в настоящий момент осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, но не использующих наёмный труд и получающих доходы ниже 500 тыс. рублей.

«Почему такие критерии? Во-первых, при таком уровне доходов им просто не на что нанимать сотрудников, во-вторых, чем доходы ниже указанного уровня, тем большую долю их доходов составляют установленные законом обязательные взносы. Стоит отметить, что в 2014 году мощнейший отток индивидуальных предпринимателей был именно после введения фиксированных страховых взносов. Думаю, поэтому один из вариантов придания правого статуса самозанятым — это их регистрация в качестве ИП с особым налоговым режимом», — уточнил депутат.

Ещё одно видение частичного решения проблемы легализации самозанятности предложил Совет Федерации. Он выступил с поправками в Налоговый кодекс РФ. По ним самостоятельным россиянам из числа тех, кому на два года предоставили «налоговые каникулы», предлагается после их завершения (с 1 января 2019 года) покупать патент. Стоимость патента, а также налоговую базу по нему отдали на откуп регионам, а вот по взносом уточняется, что они будет понижены и привязаны к МРОТ, составив 5% от него. Сейчас ИП платят примерно в шесть раз больше.

Это не единственный законопроект о самозанятых. В Госдуме есть еще две инициативы, направленные также на регулирование страховых отчислений, составляющих «львиную долю» расходов индивидуальных предпринимателей, в число которых зовут самозанятых россиян.

По одному проекту, поданному правительством РФ 29 сентября 2017 года, предпринимателю фактически предложено увеличить отчисления в разные фонды за самого себя на 16%, второй же предлагает зафиксировать платежи ИП с доходами 300 тыс. рублей и ниже на справедливом, предусмотренном законом об упрощенной системе налогообложения, уровне — не более 6% от дохода плательщика.

По правительственной инициативе, с 2018 года взносы планируется отвязать от МРОТ и ежегодно их пересматривать. Например, на первый год работы новой нормы справочный доход составит 8 508 рублей в месяц. Считать взносы для ИП будут на основании пенсионных баллов и утверждённого коэффициента. К примеру, в следующем году за себя гражданину нужно будет внести в бюджет более 32,3 тыс. рублей, из которых — 26 545 рублей на будущую пенсию, а остальные на медицинское страхование. Если же годовой доход ИП будет больше 300 тыс. рублей, то его обяжут доплатить сверх всего 1% с разницы.

В пояснительной записке ко второму законопроекту отмечается, что «действующая система дестимулирует предпринимательскую активность» и «при уровне доходов ниже некоторого предела начинать и вести деятельность не имеет экономического смысла». И среди основных проблем называется то, что самозанятым гражданам необходимо уплачивать страховые взносы в фиксированном размере. И те, чей доход меньше 40 тыс. рублей в месяц, в итоге вынуждены отдавать большую долю своего «заработка», чем те, кто зарабатывает больше этой планки. Например, при упрощённой системе налогообложения, если выбрана налоговая база в виде доходов, при доходе на уровне МРОТ (он составлял до 1 июля 2017 года 7,5 тыс. рублей) ИП платит свыше 30% от всего дохода.

«Например, если издержки указанного выше предпринимателя составляют 70% дохода (т.е. добавленная стоимость, создаваемая непосредственно предпринимателем — 30%), то в этом случае за год своей деятельности человек получит 27 000 рублей «чистого дохода» (при 90 тыс. рублей выручки), а уплатить в бюджет в виде фиксированных страховых взносов он обязан 27 990 рублей, т. е. больше, чем получил дохода», — отмечается в пояснительной записке и уточняется, что «предприниматель с доходами более 500 тыс. рублей в год должен уплатить лишь 6% от своего дохода».

В документе также приводится расчёт выгоды государства: так, при вовлечении хотя бы 1 млн человек в легальную деятельность доходы внебюджетных фондов пополнятся на 10 млрд рублей.

По словам одного из авторов этого документа, депутата Госдумы Олега Николаева, он перекликается с предложениями деловых сообществ о форме вовлечения самозанятых в легальный сектор.

«Предлагаемые правительством изменения Налогового кодекса РФ в части регулирования обязательных страховых взносов могут вызвать очередной мощный отток зарегистрированных ИП в теневой сектор самозанятых», — отметил депутат.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, в свою очередь, предлагает давать самостоятельным гражданам статус ИП в уведомительном порядке, но без возможности найма кого-либо и с приобретением патента. Минимальная цена последнего — 10 тыс. рублей в год. Подобную инициативу Титов в октябре 2017 года направил в правительство РФ. В ней же уточняется, что следует избавить данную категорию граждан от сдачи налоговой, статистической отчётности, а перечень видов деятельности расширить с нынешних трёх до 45.

Между тем представители «Опоры России» в комментариях «Коммерсанту» ратуют за то, что регистрировать самозанятых не нужно, а вот «максимально расширять перечень и снижать фискальную нагрузку» необходимо.

Инициативу Титова поручили рассмотреть и разработать предложения под неё первому вице-премьеру Игорю Шувалову, а также руководителям Минэкономики и Минтруда.

В ноябре 2017 года еще и Минздрав РФ выступил с законопроектом об отдельных аспектах обязательного медицинского страхования самозанятых граждан. Для последних предполагается страхователями на 2017—2018 годы оставить органы исполнительной власти регионов, которые сейчас отвечают за страхование неработающего населения, но определить собственную долю средств из выделяемого объема. Норму предлагают распространить на тех, кто уведомил о своей самозанятости, а это, как мы помним, всего три вида деятельности (няни, сиделки, домработницы). То есть фактически не уведомившие всё также будут входить в число неработающих, и для них ничего не изменится.

К слову, регионы могут самостоятельно расширять перечень «видов деятельности самозанятых граждан, доходы от осуществления которых освобождаются от налогообложения». Но право в свете дефицитности региональных бюджетов не особо популярно, ведь НДФЛ — один из основных доходов казны.

История вопроса: всё началось с безработных

Впервые термин «самозанятость» прозвучал в 2011 году, когда решался вопрос поддержки малого и среднего бизнеса, а также содействия самозанятости безработных граждан. Речь шла о том, чтобы обеспечить работой безработных, официально стоящих на учёте, и содействовать их самозанятости. На открытие своего дела стали давать единовременную финансовую помощь (от 50 до 150 тыс. рублей в зависимости от региона), но только тем, кто официально оформил свой статус юрлица или индивидуального предпринимателя. Предполагалось, что, получив небольшую стартовую помощь под конкретный проект с бизнес-планом, позднее они будут кормить себя и ещё парочку «иждивенцев».

По информации из доклада Минтруда РФ, в 2016 году госуслугу по содействию самозанятости оказали 83,1 тыс. граждан (2,9% от безработных, стоящих на учёте), а в 2015 год их было 76,3 тыс. человек (2,6% от общего числа).

К сожалению, данных о том, сколько из них в итоге закрылись, «проев» первый взнос и не потянув налоговое бремя, официальные органы не приводят. А такие были.

«Надзорные каникулы» со странностями

Очень занятно выглядит попытка «выманивания» на разнообразные обещания самозанятых россиян на фоне того, что они наблюдают в адрес малого бизнеса, в который их, собственно, фактически и приглашают перековаться.

В июле 2015 года был подписан президентский указ о трёхлетнем моратории на плановые проверки малого бизнеса со стороны органов государственного и муниципального контроля. «Надзорные каникулы» должны были продлиться с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Вот только на деле реализуются они довольно странным образом.

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В Нижнем Новгороде предприниматели, которые сами являются директорами и учредителями в одном лице, не получающие окладов, начали жаловаться на массовую блокировку счетов ИП. Дело в том, что раз оклада нет, то и они, соответственно, не платят НДФЛ, а ФНС уже на основании этого обращается в банки и блокирует счета.

По словам президента «ОПОРЫ России» Александра Калинина, проблема характерна не только для Нижнего Новгорода, но и для других регионах.

Похоже, что таким способом фискальные органы пытаются «дособрать» налоги, фактически застопорив работу микрокомпаний. Довольно странный метод воздействия, не находите?

На фоне таких событий улыбка доброго дядюшки с обещанием льготы и заботы самозанятым как-то довольно быстро превращается в меркантильный фискальный оскал. И опять в полный рост встаёт вопрос доверия к властям и их обещаниям.