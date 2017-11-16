Мединский как Трамп: устал от «фейков» и журналистов

Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский устал от «фальшивых» новостей. Об этом он заявил 16 ноября на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мединский пожаловался на то, что он назвал «системой fake news», по примеру президента США Дональда Трампа.

«Количество проблем в СМИ превышает качество того, что мы читаем», — сказал Владимир Мединский.

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Напомним, во время подготовки форума Министерство культуры неоднократно опровергало факт наличия «черных списков» деятелей культуры и искусства, чье присутствие на форуме ведомство якобы сочло нежелательным. В СМИ утверждалось, что эти списки якобы составлялись руководителями Минкультуры. Последняя подобная информация появилась в прессе накануне открытия Культурного форума.

«Я устал бороться с историей, когда все СМИ, в том числе и влиятельные, начинают переписывать новость, и кто-то под номером 90 догадывается позвонить в пресс-службу и провести верификацию», — сказал министр.

«Все читают фейк, но никто не читает опровержение», — добавил он.

Каналы в мессенджере Telegram он назвал «фейком, возведенным в абсолют». «В 90% случаев это в лучшем случае фэнтези», — сказал Мединский.

Напомним, информация о «черных списках» попала в СМИ из Telegram-канала главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

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Владимир Мединский посетовал на крайне низкий уровень подготовки молодых журналистов, в связи с чем, по его мнению, уровень непрофессионализма в СМИ «зашкаливает».

"Я не об умении быстро нажимать на клавиши, а об умении думать над созданием материалов», — уточнил министр культуры.

По его словам, к нему приходят на интервью после трехмесячных согласований и задают вопросы о том, что нового в культуре, о «Матильде» и о диссертации министра. «Других вопросов у них ко мне нет», — констатировал Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра культуры Александр Журавский в день открытия Культурного форума официально опроверг наличие каких-либо списков «нежелательных» или «нецелесообразных» участников этого мероприятия.

Как сообщалось, в этом году в Культурном форуме участвуют 79 стран, зарегистрировались 34 тыс. участников. VI Санкт-Петербургский международный культурный форум будет проходить с 16 по 18 ноября 2017 года.

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