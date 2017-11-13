Налог на смерть: выкачивание денег и кощунство?

Оренбург, , 16:51 — REGNUM В Оренбургской области инициативе Минстроя РФ о так называемом налоге на смерть дали неоднозначную оценку. Трое из четырёх экспертов категорически против нововведения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это не первая, к сожалению, попытка правительства РФ «залезть» в карман простым гражданам и таким образом нивелировать финансовые потери при бездарной экономической политике. В очередной раз бремя экономических ошибок возлагают на граждан. Хотя можно было бы, например, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, и вопрос дефицита бюджета решился бы на раз.

Это с экономической точки зрения, а вот с нравственной — это просто кощунство. Система здравоохранения и так сегодня «убивает» население своими реформами, так ещё нам предлагают хоронить себя за собственный счет. Очередная бесшабашная и бездумная инициатива от правительства», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Заксобрания региона Владимир Мирохин (ЛДПР)

Противниками налога на смерть выступили также коллеги Мирохина по региональному парламенту — лидер фракции КПРФ Максим Амелин и лидер фракции «Справедливой России» Владимир Фролов. По словам коммуниста, если инициативу претворят в жизнь, то это станет очередным выкачиванием денег от населения.

«Скоро так введут и налог на воздух в скрытой форме!» — предположил он и не исключил возможности того, что инициативу лоббируют ритуальные службы.

Фролов иронично заметил, комментируя предложение Минстроя РФ, что следует вводить тогда и налог на жизнь. В равных пропорциях делать отчисления за жизнь и на смерть.

Профессор ОИ МГЮА, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что подобная услуга со стороны государства вряд ли будет воспринята положительно, поскольку это ещё один обязательный получается налог. Между тем в России существует испокон веков традиция, когда бабушки и дедушки откладывают себе на смерть заранее, если они не относятся к категории маргинальных пожилых людей, то есть из серии ведущих асоциальный образ жизни.

«Если люди сами откладывают себе на смерть — это нормально. А если с зарплаты высчитывать у трудоспособного населения — это ещё один налог. Думаю, что это не самая лучшая законодательная инициатива, которую можно предложить», — сказала Шешукова.

Также она выразила мнение, что перед принятием такой инициативы хорошо бы провести изучение общественного мнения, экспертизы, а также эксперимент в некоторых регионах, а потом уже принимать окончательное решение.

Вместе с тем эксперт отметила, что сейчас 30% работающего населения живут от зарплаты до зарплаты, а 27% жителей Оренбуржья находится в серой зоне, то есть они не платят налоги за все свои доходы. Но это не значит, что все они не работают. Официально очень многие среди них имеют зарплату в 7—8 тысяч, остальные деньги получают «в конверте», но эта категория также входит в теневую зону.

Председатель комитета по здравоохранению Заксобрания Оренбургской области Татьяна Шукурова («Единая Россия») не столь категорична в суждениях, как её предшественники. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она подчеркнула, что тема очень сложная и щепетильная.

«Нужен грамотный подход, чтобы инициатива не превратилась в очередной обязательный налог, который уйдёт в неизвестность», — считает депутат.

По её словам, сейчас многие мошенники пользуются беззащитностью пожилых людей, доверчивые старики отдают бессовестным гражданам последние накопления. Если начнут с зарплаты отчислять взносы, то проблемы с достойным погребением не возникнет. Также Шукурова обратила внимание на то, что государство сейчас выделяет деньги на погребение определённых категорий граждан, но этого крайне мало для организации достойных похорон.

Напомним, что в Оренбурге в настоящее время погребение на безвозмездной основе для малообеспеченных слоёв населения обходится городскому бюджету в 6936,59 рубля. В 2016 году социальные похороны были организованы для 154 горожан. Общая сумма, затраченная на их погребение из казны, составила 2 193 400 рублей.

Добавим, в СМИ появилась информация, что Минстрой РФ подготовил законопроект «О погребении и похоронном деле». Они предусматривают, что с зарплаты граждан будут взиматься платежи для накопления на спецсчёте. При необходимости они покроют все расходы на похороны в рамках гарантированного перечня услуг. В результате гражданам не придётся «копить на похороны» при жизни, за них это централизовано сделает государство.

В Госдуму законопроект пока не внесён. Отметим, действующий закон был принят в 1996 году.

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