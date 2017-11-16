В России долги по зарплате за октябрь выросли на 3,5%

Москва, , 20:33 — REGNUM Задолженность по заработным платам среди организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за октябрь увеличилась на 3,5% и на 1 ноября 2017 года составила 3,505 млрд рублей. Об этом сообщает 16 ноября Росстат.

Задолженность по заработной плате по причине отсутствия у организаций собственных средств увеличилась за месяц на 3,8% и составила 3,489 млрд рублей или 99,5% от общего долга.

Долг по причине несвоевременного получения средств из бюджетов различных уровней уменьшился за месяц на 34,5% и составил 16 млн рублей. Задолженность из федерального бюджета снизилась за октябрь на 33,5% и составила 4 млн рублей, из региональных бюджетов — 11 млн рублей (снижение на 33,2%), из местных бюджетов — 1,3 млн рублей (снижение на 45,6%).

Среди общего долга по заработной плате 42% приходится на обрабатывающие производства, 28% — на строительство, 11% — на добычу полезных ископаемых, 6% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, по 4% — на транспорт и научные исследования и разработки.

По итогам октября 2017 года, самый большой долг по заработной плате был сосредоточен в Приморском крае — 447,4 млн рублей. Всего на Дальний Восток приходилось 1114,4 млн рублей, что являлось самым высоким показателем среди макрорегионов.

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