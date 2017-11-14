Таисия Тимофеева, , 10:20 — REGNUM

В Ростове-на-Дону разгорается скандал, который может стоить некоторым чиновникам должности. Нешуточные страсти в очередной раз кипят вокруг отеля Hayatt, в котором во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году должны поселиться представители FIFA. Так гласит легенда. Но, судя по всему, гостиница класса «люкс» так и останется пустовать в центре столицы юга России. Как сообщает ИА REGNUM, стройка на объекте долгое время не ведётся, а недавно «главные герои» затянувшегося «сериала» повздорили в одном из ресторанов.

А на минувшей неделе «гостиничный сериал» дополнили новые «серии». Так, стала известна ещё одна новость — в России возбуждено уголовное дело, связанное с подготовкой города-организатора к мундиалю. И этим самым городом как раз стал Ростов-на-Дону с горе-отелем. Очевидно, что ставить точку в этой истории рано, самое интересное ещё предстоит.

А фигуранты кто?

О том, что сбыться планам региональных властей до конца 2017 года не суждено, одним из первых сообщил Telegram-канал «Мутко против». Интернет-информатор проинформировал о том, что заместитель председателя правительства России Виталий Мутко якобы предложил отказаться от строительства отеля, несмотря на то, что на возведение объекта (на минуточку!) уже потрачено 3,5 млрд рублей, из которых 500 млн рублей — бюджетные средства.

«Hayatt должен был нас порадовать сначала в 2015 году, потом в 16-м, потом в 17-м. В общем, угадайте, они успевают? Очередной срыв стал последней каплей. Стройка настолько затянулась, что Мутко предложил тупо забыть о ней», — пишет Telegram-канал.

Практически следом за этой новостью посыпалось несколько других. В частности, Telegram-канал Rnd_news заявил, что возбуждено уголовное дело на генерального директора Управляющей компании Don-Plaza Андрея Демишина и председателя совета директоров компании Don-Plaza Игоря Горина по статье 159 УК РФ. Они подозреваются в том, что получили возмещение НДС в размере 100 млн рублей, а вместо «Внешэкономбанка» (ВЭБ) по положению вывели деньги для себя. Официально эта информация не подтверждена.

Сдали нервы

Стоит отметить, что совсем недавно, в конце октября, уже названный Игорь Горин (или человек, очень похожий на него) оказался одним из участников конфликта, который произошёл в одном из ресторанов Ростова-на-Дону. На просторах всемирной паутины появился ролик. Судя по записи, кадры были засняты камерой видеонаблюдения того самого кафе. Человек, который отважился выложить компромат в интернет, зашифровал своё имя под ником Кирилл Барменов (найден ли этот человек или нет, неизвестно).

Видео заинтересовало тысячи пользователей Сети. Ещё бы! Фигурантами перепалки стали люди, как две капли воды похожие на заместителя губернатора Ростовской области Юрия Молодченко, российского бизнесмена Вадима Варшавского и, собственно, Горина, который и впал в немилость второго, но вёл себя крайне сдержанно. Словесная перепалка переросла практически в рукоприкладство. Варшавский (или человек, очень похожий на него) швырнул в Игоря Горина бокалом, поднял на него голос. О чём говорили трапезничающие, неизвестно, так как звук на видео отсутствует. Третейский судья, которым постарался выступить Молодченко, конфликт погасить не смог, а Игорь Горин в результате встал и вышел из кафе.

Как пишет портал 1rnd.ru, причиной ссоры стало обсуждение строительства отеля Hyatt. В частности, финансирование. Вся суть базарной ругани состояла в финансовом аспекте этого проекта. Сам Горин интернет-изданию donnews.ru сообщил, из-за чего состоялся сыр-бор.

«Мы с Варшавским обсуждали затягивание сроков строительства, из-за которых получили критику от губернатора. На каком-то этапе я думал, что мы объединяем усилия, а на самом деле у оппонента какие-то другие цели. Вы сами видите, в ролике я веду себя спокойно, а мой оппонент абсолютно беспокоен», — прокомментировал Горин, заверив, что отель при любых обстоятельствах будет сдан к ЧМ-2018.

Губернатор обещал…

Если чуда не произойдёт (что пока более вероятно) и отель так и не будет сдан до конца 2017 года, возникает вопрос — полетят ли головы чиновников за срыв программы подготовки к первенству планеты по футболу. И первым, кто будет отвечать за это, — губернатор Ростовской области Василий Голубев. В июле сообщалось, что возобновлено строительство долгоиграющей гостиницы.

«На сегодняшний день готовность отеля в целом — 85%. Приоритетная задача — завершить все работы, связанные с коммуникациями, а затем уже начнутся отделочные работы. Проект строительства данного отеля находится в зоне особого внимания правительства», — сообщал ранее Юрий Молодченко.

Затем принявший участие в заседании Координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года Василий Голубев подтвердил эти данные.

«Финансирование работ по строительству гостиницы Hyatt пошло, сдача готового отеля планируется 31 декабря текущего года. На площадке сейчас работают около 100 человек, позже будет задействовано до 500 человек, которые будут одновременно работать. И я убежден, что при нынешней готовности более 80% гостиничный комплекс будет сдан вовремя, а значит, будет принимать гостей чемпионата мира», — заверил ТАСС глава региона в августе 2017 года.

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Как отмечают сам Игорь Горин и Андрей Демишин, строители гарантируют, что объект завершить за полгода вполне реально. Для этого необходимо выполнить два вытекающих одно из другого условия. Чтобы получить от Внешэкономбанка дополнительный кредит в размере 1 млрд рублей, необходимо на условиях софинансирования вложить ещё 300 млн рублей.

В ситуацию уже готов вмешаться известный ростовский бизнесмен Иван Саввиди, предлагая внести 200 млн рублей. Но каковы его условия вложения средств и пойдут ли на это все стороны процесса, пока неизвестно. Вполне вероятно, что такой вариант прорабатывается, и кто-то всё-таки должен будет уступить, так как в противном случае за отель Hyatt краснеть придётся лично губернатору.

Второй юбилей отеля

Тем временем долгострой Hyatt отмечает своё 10-летие. Отсчёт ведётся с подписания соглашения о строительстве, которое состоялось в октябре 2007 года. Тогда эксклюзивный проект стороны договорились построить и ввести в эксплуатацию до конца 2009 года, затем 2010 года. Но отель международного класса, который должен быть рассчитан примерно на 200 номеров, а также оснащён конференц-залами, ресторанами, спа-салоном, фитнес-центром и 20 апартаментами класса «люкс», остался в замороженном состоянии.

Несмотря на неоднократные изменения графика строительства, гостиница так и не была исключена из утвержденной правительством РФ программы подготовки к мундиалю. Хотя один из отелей — Sheraton, долгие годы стоящий в виде стеклянной коробки, — всё-таки остался за бортом.

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В сентябре 2016 года Андрей Демишин заверил ИА REGNUM, что через год объект примет первых гостей. По его словам, на сроки строительства повлияла цена проекта. Окончательная стоимость составляет 6,5 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше первоначальных расчетов.

«Других объектов такого масштаба в центре города и на финальной стадии строительства просто нет. Отель готов на 80%: завершаются фасадные работы, лифты и инженерные системы введены в строй», — обратил внимание он.

Товарищ по несчастью

Но не только Ростов-на-Дону оказался в такой провальной ситуации. Строительство двух гостиниц Hyatt на Корабельной набережной и мысе Бурный Владивостока претерпевает такие же изменения. Сроки сдачи объектов в эксплуатацию постоянно переносятся, хотя организаторы второго Восточно-экономического форума рассчитывали на его номерной фонд. Изначально комплекс Hyatt должен был открыться к саммиту АТЭС 2012 года.

Отель-долгострой также оброс скандалами. В частности, гостиничный комплекс хотели пустить с молотка, несмотря на заявление врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Чиновник заявил, что не намерен продавать недострой, в который была вложена уйма средств, за бесценок (2,9 млрд рублей). В объекты инвестировали 7,5 млрд рублей, но за прошедшие годы сумма вложенных средств увеличилась до 18,5 млрд рублей. Губернатор заверил, что соинвестор будет найден и объект всё-таки доведут до ума.

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Напомним, что в России расположено три действующих отеля сети Hyatt — в Москве, Екатеринбурге и Сочи.