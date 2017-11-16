Кудрин: Ресурсы на выплату пенсий уже исчерпаны

Москва, , 10:35 — REGNUM Российским правительством исчерпаны ресурсы на обеспечение населения пенсией. Повышение пенсионного возраста просто необходимо, заявил в интервью «Аргументам и фактам» бывший министр финансов РФ, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли наблюдается нехватка ресурсов для выплаты текущих, весьма небольших пенсий, экс-министр ответил утвердительно. В Пенсионном фонде — дефицит средств, напомнил он.

«Скажу прямо: да, не осталось», — сказал Кудрин. «Смотрите, в 2016 году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров», — добавил он.

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По словам главы ЦСР, в настоящее время правительство обсуждает ограничение выплат работающим пенсионерам. За счет других мер, например, увеличения налогов, покрыть нехватку средств невозможно.

Чтобы обеспечить текущий уровень пенсий, власти должны отказаться от инвестиций в сфере образования, здравоохранения, развития инфраструктуры. Только Узбекистан и Россия из числа стран бывшего СССР еще не повысили возраст выхода на пенсию, пояснил экс-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно о вероятных планах правительства увеличить минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пенсии по старости. Федеральные чиновники отмечают, что общество не одобрит резкого повышения пенсионного возраста, потому и рассматривается альтернатива, которая должна сподвигнуть население на более долгую трудовую деятельность и выход из «серого» сектора.

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