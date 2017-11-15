Законопроект о самообложении граждан прошел II чтение Госдумы

Москва, , 16:52 — REGNUM Законопроект о самообложении граждан Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. Инициатива доработана при подготовке ко второму чтению.

Так, предлагается внести изменения, допускающие возможность принятия решений о введении и об использовании средств самообложения граждан не только на местном референдуме в отдельном муниципальном образовании, но и на сходе граждан — жителей отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, внутригородского района, внутригородской территории федерального значения. Ко второму чтению законодатель уточнил: решение о самообложении может также приниматься жителями населенного пункта «расположенном на межселенной территории в границах муниципального района».

Госдума отказалась уточнять число жителей, которые могут принимать решение о самообложении и отклонила поправку депутата Госдумы Алексея Куринного (КПРФ), который предложил установить, что при проведении схода граждан численность жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, не может превышать 100 человек.

«Законопроектом не ограничивается количество граждан, которые имеют право принимать решение. Если поселение — 100 человек, то сход собрать можно. Но при большем количестве собрать сход практически нереально», — отметил депутат, предложив в этом случае проводить референдум.

В первом чтении предлагалось установить возможность принятия решений о введении и об использовании средств самообложения граждан не только на местном референдуме в пределах территории отдельного муниципального образования (поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, городского округа), но также и на сходе граждан — жителей отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, внутригородского района, внутригородской территории федерального значения.

Сегодня российское законодательство предусматривает такую форму участия граждан в благоустройстве своих поселений, как самообложение — сбор личных средств под конкретный проект: прокладку коммуникаций, строительство инфраструктуры, обустройство мест массового отдыха, установку памятников и многое другое, отметил ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев. Чаще всего самообложение применяется в тех случаях, когда проект слишком дорог для местного бюджета или предложен жителями как внеочередной, не предусмотренный планами и сметами. Муниципалитет добавляет к сумме, собранной гражданами, недостающие средства в определенной пропорции и проводит благоустройство.

В Госдуме высказывались опасения, что самообложение станет неким новым налогом.

Отметим, что размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30% от общего числа жителей муниципального образования и для которых размер платежей может быть уменьшен.

Читайте также: Новый налог? Госдума поддержала самообложение граждан

Читайте ранее в этом сюжете: Шапку снова пустят по кругу: в Татарии ставку делают на кошелёк жителей