Казахстан на неделе подводил итоги полугодия в разных сферах. Общественность же пыталась понять, что же значат произошедшие на прошлой неделе кадровые перестановки и ряд предыдущих арестов.

ИА REGNUM Казахстан

Напомним, на прошлой неделе были прекращены полномочия ряда депутатов Сената (верхняя палата) Парламента, в числе которых экс-председатель Комитета национальной безопасности Нуртай Абыкаев.

Главный редактор биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» политолог Данияр Ашимбаев отмечает ужесточение борьбы за власть и конкуренции между различными группами влияния. Он полагает, что главные удары еще не нанесены, а полномасштабная информационная война еще не развернулась.

«Мы наблюдаем всего лишь отдельные залпы, достаточно громкие аресты, по которым можно только реконструировать суть событий. В этом контексте отставка Нуртая Абыкаева с поста сенатора выглядит достаточно знаковой, ведь арестованный Нартай Дутбаев (бывший глава Комитета нацбезопасности, советник президента, был задержан КНБ Казахстана по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Разглашение государственных секретов» — ИА REGNUM ) долгое время считался его человеком, ставленником Нуртая Абыкаевича на посту председателя КНБ», — говорит Ашимбаев.

По его мнению, в преддверии определенных событий — а именно транзита власти, о котором сегодня много говорят в Астане, — происходит не столько зачистка политического поля, сколько обострение конкурентной борьбы.

«Мы наблюдаем, что под прицелом оказались, с одной стороны, такие фигуры, как Тасмагамбетов и Абыкаев, с другой — распространено мнение, что арест Куандыка Бишимбаева (бывший министр нацэкономики Казахстана, задержан по обвинению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору — ИА REGNUM ) бьет по Масимову. КНБ при этом получил ряд полномочий по борьбе с коррупцией в отношении финансовой полиции, что означает возвращение позиций, потому что, как мы помним, после громкого Хоргосского дела (работники таможни и госбезопасности обвинялись в контрабанде через таможенные посты на границе с Китаем — ИА REGNUM ) произошло серьезное сокращение полномочий органов национальной безопасности», — резюмирует он.

Здесь можно добавить, что речь о транзите власти в Казахстане идет уже очень давно и междусобойные войны группировок стали привычным явлением. Однако внезапное удаление ряда крупных фигур ставит в тупик даже знатоков казахстанской политической культуры.

Протестные настроения

Произошедшие на неделе драматические события вновь заставляют уделить более пристальное внимание разделу «Протестные настроения».

Первый случай произошел в городе Кокчетаве, где, не сумев добиться рассмотрения дела в свою пользу, один из обвиняемых в хищении бюджетных средств совершил вооруженное нападение на здание прокуратуры Целиноградского района. Огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района. После этого обвиняемый скрылся с места преступления. Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР, был найден труп нападавшего. По предварительной версии, им совершен суицид.

Его звали Омирбек Жампозов, он проходил по делу, которое расследовалось антикоррупционной службой по Акмолинской области. Пострадавший сотрудник прокуратуры поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу.

«По обстоятельствам дела Жампозов, будучи генеральным директором РГП на ПХВ «Казводхоз» Минсельхоза Республики Казахстан, в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму 620 млн тенге (112 млн рублей)», — говорится в официальном сообщении, распространенном сразу после происшествия.

Сам Омирбек Жампозов накануне смерти записал ряд видеообращений, в том числе к президенту Казахстана и к главе Комитета национальной безопасности. В одной из видеозаписей он обвиняет руководителя Межрайонного управления по противодействию коррупции по Целиноградскому региону Алмата Мырзалиева и следователя Бауыржана Садвакасова в фабрикации дела. Как заявил на видеозаписи Жампозов, он обращался в Генеральную прокуратуру и нашел там поддержку, однако региональная прокуратура проигнорировала головное ведомство и передала дело в суд. Результаты судебного решения должны были быть оглашены в день совершения вооруженного нападения — 20 июля 2017 года.

Генеральная прокуратура Казахстана прокомментировала данное событие, сообщив, что дело о доведении Омирбека Жампозова до самоубийства, начатое РОВД Целиноградского района, перепоручено Министерству внутренних дел Казахстана. Также ведомство сообщило, что надзор за следствием возложен не на прокуратуру Акмолинской области, а на прокуратуру Астаны.

«Если факт доведения до самоубийства подтвердится, все, кто причастен к этому, будут привлечены к ответственности, установленной законом», — сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Второй случай протестной реакции произошел в одном из наиболее проблемных регионов Казахстана — Актюбинской области. Обвиняемый в квартирной краже Руслан Карашинов провел акцию протеста, объявив голодовку. При этом он в прямом смысле слова зашил себе рот. Родные обвиняемого распространяют в СМИ его обращение и пытаются привлечь внимание к данному делу. Карашинов предъявляет претензии к сотрудникам Саздинского ОП УВД: заместителю начальника по следствию и следователям, — а также потерпевшей по этому делу.

«Они нарушили мои права. Их работа не соответствует закону. Они оказывали на меня морально-психологическое давление, что приравнивается к «пыткам». Потерпевшая лжесвидетельствовала против меня. Я вынужден объявить акт протеста в виде «голодовки», так как написанные мною жалобы рассматривались только в пользу органов дознания», — говорится в обращении Руслана Карашинова.

Эти два случая ярко характеризуют состояние дел в региональных правоохранительных органах. С конца 2016 года Генеральная прокуратура начала проводить «чистку» кадров, которые на местах допускают грубейшее нарушение прав граждан, и объявила о начале борьбы за непредвзятое и справедливое расследование дел. Однако региональные подразделения прокуратуры сопротивляются этому. Сообщается, что были даже попытки надавить на генерального прокурора Казахстана Жакипа Асанова. Правда, кто именно пытался надавить на генпрокурора, неясно, но после заявления Асанова своей должности лишился прокурор Карагандинской области Аскар Секишев, а в Северо-Казахстанскую область был назначен временно исполняющий обязанности прокурора области.

Еще один скандал затронул акимат (администрацию) Астаны и суд Алматинского района Астаны. Суть дела такова: акимат изъял землю, на которой был построен торговый центр, а суд обвиняют в том, что он помогает чиновникам не выплачивать компенсацию, положенную по закону. Примечательно, что потерпевшие утверждают, будто суд отказывается даже принимать официальное подтверждение расходов, чем ухудшает ситуацию.

Основные события

Публичная сторона казахстанской политической жизни постепенно оживает. На неделе состоялись теледебаты между министром здравоохранения Елжаном Биртановым и экономистом, директором центра прикладных исследований «Талап» Рахимом Ошакбаевым. Они спорили на тему введения в Казахстане обязательного социального медицинского страхования. Формат теледебатов в Казахстане давно уже не поддерживается, примечательным является и то, что эфирное время для них предоставил государственный телеканал Хабар, известный в стране своей «ванильной» пропагандой.

Стали затрагиваться «неудобные» темы и в традиционных видеоконференциях, которые время от времени проводят госчиновники. В частности, известный в Караганде активист и экс-депутат Маслихата (местное законодательное собрание — ИА REGNUM ) Дмитрий Бойко в прямом эфире обозначил проблемы, связанные как с размером пенсий, так и с потребительской корзиной, и выдвинул министру труда и социальной защиты Тамаре Дуйсеновой ряд требований: увеличить прожиточный минимум до 40 тысяч тенге (7,23 тыс. рублей) и ввести государственное регулирование цен на те продукты, которые находятся в продовольственной корзине. Также он предложил включить в прожиточный минимум лекарства, так как, по его словам, за год цены на них выросли почти вдвое.

В списке важных событий недели — включение Казахстана в программу рекультивации урановых хвостохранилищ и официальное вступление в силу соглашения о межрегиональном сотрудничестве, заключенного правительствами Узбекистана и Казахстана.

Кроме того, наконец, начал решаться вопрос с возвратом денег казахстанского Единого национального пенсионного фонда, вложенных в Международный банк Азербайджана. Банк объявил о принятии плана реструктуризации, за который проголосовали 93,9% кредиторов. Отмечается, что 50,2% кредиторов проголосовали за вариант, предусматривающий обмен долга на государственные ценные бумаги Азербайджана на 15 лет со ставкой 3%, а 48,1% — за обмен на новый выпуск облигаций Азербайджанского банка сроком на 7 лет со ставкой 3,5%. Оставшиеся голоса достались варианту по обмену на государственные ценные бумаги Азербайджана со ставкой 5,125% и сроком погашения 12 лет.

«Это значит, что 71,3 миллиарда тенге (13,08 млрд руб.) пенсионных денег казахстанцев инвестированы в чужую экономику с доходом намного ниже инфляции», — объясняет реальное положение вещей в данном вопросе ресурс Sputnik Kazakhstan.

Также стало известно, что Казахстан наряду с Россией попал в топ-стран по количеству граждан, которым запрещен въезд в Турцию по подозрению в связях с террористами.

По беглому казахстанскому олигарху Мухтару Аблязову на неделе сразу две интригующие новости. Вначале появилась информация о том, что Интерпол исключил экс-председателя совета директоров казахстанского АО «БТА Банк» из списка лиц, находящихся в международном розыске. (Со списком казахстанцев, которые все еще фигурируют в списке Интерпола, можно ознакомиться в материале ИА REGNUM ). Затем стало известно, что юристы американской фирмы Kobre & Kim намерены отказаться от дальнейшего участия в споре с «БТА банком» и акиматом (мэрией) Алма-Аты, где они выступали в интересах Мухтара Аблязова.

«Kobre & Kim намерена выйти из этого дела, потому что нам на протяжении многих месяцев не платили за проделанную работу, и теперь нам сообщили, что наш клиент, который ранее организовал оплату наших юридических услуг через некоторых членов семьи, не может или не будет обеспечивать условия оплаты в будущем», — говорится в уведомлении юриста фирмы Джонатана Когана.

Остается только гадать, с чем связана финансовая несостоятельность Мухтара Аблязова, так как в Казахстане он обвиняется в причинении ущерба на сумму свыше 7,5 млрд долларов (448,9 млрд руб.), в России — в хищении 5 млрд долларов (300 млрд руб.), а на Украине — 400 млн долларов (24 млрд руб.). Чьи счета нужно проверять в данном случае — большой вопрос.

Из международных встреч можно отметить прибытие в Казахстан правительственной делегации Исламской Республики Афганистан (ИРА) во главе с заместителем советника президента ИРА по национальной безопасности Атмаром Ханифом. В ходе визита были проведены консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и Афганистана, которые прошли под председательством помощника президента — секретаря Совета безопасности Республики Казахстан Владимира Жумаканова и советника президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности — секретаря Совета Национальной безопасности Афганистана Ханифа Атмара.

Также афганская делегация встретилась с заместителем председателя КНБ РК — директором Пограничной службы генерал-майором Дарханом Дильмановым и с главой оборонного ведомства генерал-полковником Сакеном Жасузаковым.

Президент

17 июля Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Аной Пастор, которая от имени короля Испании Фелипе наградила Нурсултана Назарбаева Орденом Изабеллы Католической.

На неделе президент Казахстан провел встречу с экс-президентом Республики Корея Ли Мен Баком, встретился с народным артистом Алибеком Днишевым и направил телеграмму с поздравлением Раму Натху Ковинду в связи с избранием на пост президента Республики Индия.

Одним важных из кадровых решений недели стало продление полномочийАдильбека Джаксыбекова — руководителя Администрации президента Казахстана «со дня достижения пенсионного возраста до 26 июля 2022 года включительно».

21 июля Нурсултан Назарбаев ушел в краткосрочный отпуск.

Правительство

В обозреваемом периоде правительство рассмотрело итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2017 года.

По данным министра национальной экономики Тимура Сулейменова, в Казахстане за первое полугодие 2017 года ВВП вырос на 4,2%, из которых на производство товаров приходится 2,6%, на производство услуг — 1,3%, а на налоги и на продукты — 0,3%. Основными источниками роста стали промышленность (7,8%), строительство (5,9%), транспорт (3,9%), сельское хозяйство (3,1%), а также торговля (2,4%). В целом они обеспечили рост краткосрочного экономического индикатора на 5,8%. Более полный расклад по основному драйверу казахстанской экономики — сферы промышленности — представлен в материале ИА REGNUM «Промышленность Казахстана: Обзор за первое полугодие 2017 года».

По сведениям докладчика от министерства финансов, в Казахстане по итогам первого полугодия доходы государственного бюджета составили 3,407 трлн тенге (619,45 млрд рублей) или 106,8% к плану. Расходная же часть исполнена на 99,2% и составила 4,406 трлн тенге (801,09 млрд рублей), что на 0,5 трлн тенге больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Также правительство заслушало итоги реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер». По данным Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, в первом полугодии за счет всех источников введено в эксплуатацию 5,5 млн кв. м, что составляет 54% к плану. Это 47,7 тыс. квартир и домов, что на 11% больше аналогичного периода 2016 года. За счет государственных средств в рамках программы «Нұрлы жер» сдано 7,3 тыс. квартир. Кроме того, сообщается, что до конца 2017 года в регионах планируется подвести инфраструктурные сети к 60 тыс. земельных участков.

На неделе состоялась пресс-конференции о ходе реализации четвертой институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ». Спикерами выступилиАрыстанбек Мухамедиулы и министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлан Ермекбаев.

Также прошла пресс-конференция о ходе реализации первого направления «Формирование профессионального государственного аппарата» Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ», где спикером выступила заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

Стало известно, что в Казахстане планируется существенное повышение заработной платы эффективным государственным служащим, а казахстанцы с помощью мобильного приложения «Этика на государственной службе» смогут пожаловаться на недобросовестного чиновника. Более подробно ознакомиться с реализацией этого направления можно в материале «Как с отечественной госслужбы смывают клеймо коррумпированности».

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел рабочие поездки в Северо-Казахстанскую и Павлодарскую области.

Из кадровых изменений в правительстве Казахстана — прекращение полномочий председателя правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» Ерлана Идрисова «в связи с переходом на другую работу».

Силовики

Из громких задержаний недели — арест генерального директора АО «Казавиаспас» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Малика Досымбекова и генерального директора республиканского государственного казенного предприятия «Казавиалесохрана» Министерства сельского хозяйства Толеугазы Сексенбаева. Они были пойманы с поличным Национальным бюро по противодействию коррупции Казахстана при получении взятки в размере 50 тыс. долларов США.

Из не менее громких кадровых решений — крупное кадровое изменение в Генеральной прокуратуре — распоряжением главы государства Андрей Кравченко освобожден от должности заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан.

По одному из скандальных дел, связанных с именем бизнесмена Муратхана Токмади, новые детали — Генпрокуратура распространила информационное сообщение, в котором отмечается, что при обыске у подозреваемого изъяты финансовые документы, значительное количество незарегистрированного оружия, боеприпасов, подложные документы и другие вещественные доказательства.

Напомним, недавно в Казахстане разразился скандал, связанный с тем, что арестованного 12 июня известного казахстанского бизнесмена Муратхана Токмади якобы принуждают взять на себя убийство Ержана Татишева (банкир, председатель правления АО «Банк ТуранАлем», позднее «БТА», погибший в 2004 году на охоте в результате неосторожного обращения с оружием — ИА REGNUM ).

Генеральная прокуратура на неделе подвела итоги полугодия. В представленных данных традиционно отражены позитивные сдвиги, однако почему-то демонстрация отчаяния гражданами, как можно судить по описанным выше событиям, становится все более жесткой.

Сама Генеральная прокуратура намерена повысить внимание прокуроров к уголовному процессу для качественной реализации конституционной обязанности по осуществлению от имени государства уголовного преследования, в т.ч. через усиление роли процессуальных прокуроров. Также предполагается продолжить внедрение информационных систем е-уголовное дело, е-административное дело, АИС «Заңдылық». Это, по мнению ведомства, повысит качество производства по делам, уменьшит ненужный документооборот, исключит манипуляции с материалами дел, сократит сроки на всех этапах, а также избавит от процессуальных ошибок, как на стадии ведения дел, так и на стадии отправления правосудия. Еще одной задачей является реализация новых подходов в работе с обращениями граждан, включая открытие Центров правоохранительных услуг в регионах. Первый такой центр был презентован в день подведения итогов полугодия.

«Сервисный подход в работе с гражданами будет обеспечен путем представления широкого спектра безвозмездных правовых услуг специалистами (прокуроры, нотариусы, адвокаты, медиатор, психолог, служба пробации, сотрудники акимата) на специальных площадках прокуратуры. Это вытекает из 100-го шага Плана нации в части интеграции правовых услуг в одном месте», — поясняется относительно данной задачи.

Национальное бюро по противодействию коррупции также подвело итоги за полугодие.

«В целом, отмечено об увеличении числа пресеченных тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений, а также фактов взяточничества. Возросло количество уголовных дел, направленных в суд. С целью быстрого и полного раскрытия преступления активно применяется институт согласительного производства. Число досудебных расследований, завершенных в порядке заключения процессуального соглашения, увеличилось в два раза», — сообщает ведомство.

Подведением итогов занялись и в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Политические партии

Представители всех фракций Мажилиса (нижняя палата) на неделе провели рабочие поездки по регионам, насколько качественно они отработали данный аспект, покажет осень.

Пока стоит отметить деятельность партии ОСДП, которая нагнетает истерию среди казахскоязычных граждан Казахстан. В частности, партия разместила на своем сайте материал активиста Лесбека Байжанова, который утверждает, что Россия до сих пор использует в качестве топлива гептил и приравнивает комплекс Байконур к врагу №1 экологии Казахстана и Центральной Азии

Гражданское общество

Общественные и некоммерческие организации помогли сэкономить Казахстану 200 млн (36,17 млн рублей). Это результат двухмесячной работы в рамках проекта «Общественный мониторинг государственных закупок», где проводится анализ порталов закупок государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора.

Свои победы и у Общественных советов. В частности, по рекомендации Общественного совета Алма-Аты в городском метро не будет введен дифференцированный тариф, предусматривающий более высокие ставки при оплате наличными.

«Мы по рекомендации общественного совета убрали этот пункт с постановления о внедрении дифференцированного тарифа. В метро по-прежнему проезд при оплате наличными будет составлять 80 тенге (1,45 рублей)», — сообщили на неделе в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алма-Аты.

Из других новостей представителей НПО можно отметить старт проекта Фонда Сорос-Казахстан «Повышение правовой грамотности родителей детей с особыми потребностями».

Интересную работу представила руководитель ОФ ЦСПИ «Стратегия» и социолог Гульмира Илеуова, ознакомиться с которой можно в материале «Куда идет казахстанская нация, или кем себя считают казахстанцы?«

По деятельности общественных советов политолог Султанбек Султангалиев предложил ряд рекомендаций, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

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