Узбекистан и Казахстан официально начали межрегиональное сотрудничество

Ташкент, , 09:43 — REGNUM Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о межрегиональном сотрудничестве вступило в силу, сообщает МИД Узбекистана.

Документ был подписан 23 марта 2017 года в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан.

«Документом предусматривается расширение и развитие взаимовыгодного сотрудничества между регионами двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в областях сельского хозяйства, здравоохранения, содействия занятости населения, туризма и охраны окружающей среды, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в ходе государственного визита Мирзиёева в Казахстан также были подписаны Совместная декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между двумя странами, Стратегия экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2017−2019 годы, протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана об избегании двойного налогообложения доходов и имущества и другие документы.

В Казахстане сегодня функционируют около 800 действующих предприятий с участием узбекистанского капитала.