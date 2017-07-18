Марат Шибутов, Лязат Шибутова, , 15:28 — REGNUM

Казахстан вошел в топ-10 стран, гражданам которых запрещен въезд на территорию Турции. В турецкий черный список попали 1 914 казахстанцев, которые подозреваются в связях с террористами.

Министерство внутренних дел Турции опубликовало доклад «Борьба Турции с ДАИШ*» (*организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором порядка 53 781 частных лиц внесены в список людей, которым запрещен въезд в страну, так как они подозреваются в связях с террористами и могут попасть в зону конфликта через территорию Турции.

В десятке стран, представленных в докладе, Казахстан занял восьмое место. Возглавили список Саудовская Аравия, Тунис, а также Российская Федерация. Кроме того, в топ-10 вошли Марокко, Таджикистан, Франция, Ирак, Азербайджан и Бельгия.

Топ-10 стран, гражданам которых запрещен въезд на территорию Турции

Страна Количество Саудовская Аравия 7 523 Тунис 4 605 Российская Федерация 4 128 Марокко 2 831 Таджикистан 2 651 Франция 2 622 Ирак 2 085 Казахстан 1 914 Азербайджан 1 677 Бельгия 1 519 Другие страны 22 226 Всего: 53 781

Отдельно можно рассмотреть аналогичный список для стран ЕС: на первом месте оказалась Франция, затем идут Бельгия и Великобритания. Также в десятке стран ЕС, гражданам которых запрещен въезд на территорию Турции, находятся Германия, Голландия, Испания, Швеция, Дания, Австрия и Болгария.

Топ-10 стран TC, гражданам которых запрещен въезд на территорию Турции

Страна Количество Франция 2 622 Бельгия 1 519 Великобритания 1 172 Германия 657 Голландия 520 Испания 325 Швеция 300 Дания 196 Австрия 153 Болгария 77 Другие страны ЕС 387 ВСЕГО: 7 928

В докладе также отмечается, что по данным на 16 июня 2017 года, всего из Турции при попытке пересечь границу зоны конфликта в провинциях рядом с Сирией, арестовано и депортировано 4 957 граждан разных стран. Список этих стран возглавила Российская Федерация — депортации подверглись 804 россиянина. На втором месте Индонезия с 435 депортированными гражданами. Замыкает первую тройку лидеров Таджикистан с 308 гражданами. Также в первой десятке стран, граждане которых подверглись депортации из Турции, оказались Ирак, Франция, Азербайджан, Марокко, Египет, Саудовская Аравия и Германия.

Топ-10 стран, граждане которых были депортированы из Турции

Страна Количество Российская Федерация 804 Индонезия 435 Таджикистан 308 Ирак 278 Франция 254 Азербайджан 252 Марокко 183 Египет 150 Саудовская Аравия 141 Германия 133 Другие страны 2 019 Всего: 4 957

Разумеется, публикация этих данных привела к реакции со стороны официальных лиц Казахстана. Дело в том, что общую численность казахстанцев в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организациях оценивали в 300−500 человек (последняя цифра — 500 человек — была озвучена заместителем КНБ РК Нургали Билисбековом на совещании в Актюбинской области). Поэтому потребовалось объяснение.

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Его дал МИД Казахстана. В частности ситуацию разъяснил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков:

«По нашим данным, МВД Турции опубликовало книгу, которая называется «Турция в борьбе с ДАИШ*» (*организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этой книге приводятся различные мероприятия, которые турецкие власти проводят в борьбе с этой террористической организацией», — сказал Ануар Жайнаков.

По его словам, в книге приводится статистика с указанием количества граждан разных стран, которые в период с 2011 по 2017 годы были задержаны по обвинению или по подозрению к причастности к этой террористической организации. То есть это данные за семь лет, а не на конкретный момент.

Почему же у Турции столько данных по людям, стремящимся в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Свое мнение казахстанский политолог Ерлан Карин изложил в книге, написанной в соавторстве с Джейкобом Зенном «Между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ): центральноазиатские боевики в сирийской войне», вышедшей в 2017 году. Там есть целая глава «Возникновение центральноазиатской сети ячеек в Турции». В ней говорится следующее (приведем содержание в виде тезисов):

Турция стала главным транзитным центром для боевиков, направляющихся в Сирию и Ирак;

Турция практически не препятствует миграции радикалов, действующих на северо-западе Сирии, в то числе коалиции «Джейш аль-Фатех» и «Джабхат аль-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ);

на юге Турции действует целая сеть приемных пунктов для боевиков. В районе Стамбула «махала Иенигун» и в районе Анкары «махала Исметпаша» открыто действуют представительство ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и осуществляется вербовка радикалов;

в течение некоторого времени боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свободно ездили отдыхать и закупать припасы в Турцию. Затем эта практика прекратилась, отсюда и террористические акты внутри Турции;

Турция поддерживала ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы не допустить распространения влияния курдов на севере Сирии и перекроить карту Ближнего Востока, что резко увеличило бы влияние Турции в регионе.

То есть Турция контролирует сеть ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на своей территории и поэтому имеет наиболее полные данные по количеству иностранцев, которые туда направляются.

В самом же Казахстане количество осужденных (но не подозреваемых) террористов и экстремистов можно узнать по «Перечню организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», который ведет Комитет по финансовому мониторингу министерства финансов.

В перечне, по данным на 17 июля 2017 года, числится 22 организации, запрещенные в Казахстане, 63 организации, запрещенные на территории СНГ, и 868 человек. Вот на них остановимся подробнее:

54 из них не являются гражданами Казахстана — у них нет индивидуального идентификационного номера;

814 из них граждане Казахстана.

Возрастной состав следующий:

родившиеся ранее 1950 года — 1 человек (0,123%)

родившиеся в 1950—1959 годах — 11 человек (1,35%)

родившиеся в 1960—1969 годах — 54 человек (6,63%)

родившиеся в 1970—1979 годах — 156 человек (19,16%)

родившиеся в 1980—1989 годах — 396 человека (48,65%)

родившиеся в 1990—1999 годах — 196 человек (24,08%)

Потенциал для спецслужб Казахстана еще большой — весь список граждан, которым запрещено въезжать в Турцию, — это одна большая оперативная разработка.

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