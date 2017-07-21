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Казахстану для захоронения радиоактивных отходов понадобилась помощь СНГ

Экономика

170 миллионов кубометров радиоактивных отходов из-за кампании НПО и бездействия госведомств до сих пор не захоронены

Астана, 21 июля 2017, 14:19 — REGNUM  В Астане прошло специальное заседание комиссии стран — участниц СНГ, на котором Казахстан выступил с инициативой о включении страны в межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». Данная инициатива, озвученная директором департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Казахстана Батыржаном Каракозовым, была одобрена.

В ближайшее время заказчик-координатор программы — российская госкорпорации «Росатом» совместно с министерством энергетики Казахстана приступят к разработке предложений и подготовят изменения в программу для внесения их на рассмотрение в Исполнительный комитет СНГ.

Межгосударственная целевая программа «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» разработана для решения проблем, связанных с урановыми хвостохранилищами на территориях Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Госкорпорация «Росатом» определена заказчиком-координатором программы, национальными заказчиками выступают министерство энергетики Казахстана, министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии, федеральное медико-биологическое агентство России, министерство промышленности и новых технологий Таджикистана.

Напомним также, что ранее в Казахстане была разработана, но не осуществлена Программа консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001−2010 годы. Дело в том, что в советское время в Казахстане велась разработка около 20 урановых месторождений, за этот период было добыто приблизительно 40% урана бывшего СССР. Причем разработка велась преимущественно шахтным способом. В результате, общая площадь, подверженная воздействию радиоактивных отходов предприятий урановой промышленности, оценивается в 10 000 га, суммарная активность — приблизительно 250 000 Кu; начиная с 50-х годов на территории Казахстана накопилось около 170 млн м3 радиоактивных отходов в виде хвостов обогатительных фабрик, штабелей кучного выщелачивания, хвостохранилищ гидрометаллургических заводов, отвалов беднотоварной (забалансовой) и непереработанной товарной (балансовой) руды, подлежащие утилизации или захоронению (консервации).

ПараметрСеверный КазахстанЦентральный КазахстанЮжный КазахстанЗападный КазахстанВсего по стране
Хвостохранилища, штук

1

1

0

1

3

Отвалыбалансовых руд, тысяч кубометров

785,6

0

0

0

785,6

Отвалы забалансовых руд, тысяч кубометров

1 972,7

468,3

4 948,1

0

7 389,1

Смешанные отвалыбалансовых изабалансовых руд, тысяч кубометров

41,9

0

0

0

41,9

Смешанные отвалызабалансовых руди пустой породы, тысяч кубометров

262,8

48,3

1 928,4

0

2 239,5

Отвалы неизвестного состава, тысяч кубометров

194,2

76,7

37,8

308,7

Хвостырудо-обогатительныхфабрик, тысяч кубометров

749,8

0

0

0

749,8

Штабели кучноговыщелачивания, тысяч кубометров

1 045,8

0

2 210,0

0

3 255,8

Хвостохранилища, тысяч кубометров

49 450,0

420,0

0

104 000,0

153 870,0

Всего отходов, тысяч кубометров

54 502,8

1 013,3

9 124,3

104 000,0

168 640,4

Экс-президент АО НАК «Казктомпром» Мухтар Джакишев (в настоящее время осужден и отбывает наказание в исправительном заведении) в 2002 году предлагал захоронить казахстанские радиоактивные отходы за счет совместного захоронения иностранных низко‑ и среднеактивных радиоактивных отходов. Деньги, полученные от иностранцев за захоронение их отходов, предполагалось тратить на захоронение своих отходов в шахтах и карьерах. Однако из-за противодействия различных неправительственных организаций данный проект не пошел, захоронения казахстанских радиоактивных отходов так и не было.

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