Казахстану для захоронения радиоактивных отходов понадобилась помощь СНГ

Астана, , 14:19 — REGNUM В Астане прошло специальное заседание комиссии стран — участниц СНГ, на котором Казахстан выступил с инициативой о включении страны в межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». Данная инициатива, озвученная директором департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Казахстана Батыржаном Каракозовым, была одобрена.

В ближайшее время заказчик-координатор программы — российская госкорпорации «Росатом» совместно с министерством энергетики Казахстана приступят к разработке предложений и подготовят изменения в программу для внесения их на рассмотрение в Исполнительный комитет СНГ.

Межгосударственная целевая программа «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» разработана для решения проблем, связанных с урановыми хвостохранилищами на территориях Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Госкорпорация «Росатом» определена заказчиком-координатором программы, национальными заказчиками выступают министерство энергетики Казахстана, министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии, федеральное медико-биологическое агентство России, министерство промышленности и новых технологий Таджикистана.

Напомним также, что ранее в Казахстане была разработана, но не осуществлена Программа консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001−2010 годы. Дело в том, что в советское время в Казахстане велась разработка около 20 урановых месторождений, за этот период было добыто приблизительно 40% урана бывшего СССР. Причем разработка велась преимущественно шахтным способом. В результате, общая площадь, подверженная воздействию радиоактивных отходов предприятий урановой промышленности, оценивается в 10 000 га, суммарная активность — приблизительно 250 000 Кu; начиная с 50-х годов на территории Казахстана накопилось около 170 млн м3 радиоактивных отходов в виде хвостов обогатительных фабрик, штабелей кучного выщелачивания, хвостохранилищ гидрометаллургических заводов, отвалов беднотоварной (забалансовой) и непереработанной товарной (балансовой) руды, подлежащие утилизации или захоронению (консервации).

Параметр Северный Казахстан Центральный Казахстан Южный Казахстан Западный Казахстан Всего по стране Хвостохранилища, штук 1 1 0 1 3 Отвалыбалансовых руд, тысяч кубометров 785,6 0 0 0 785,6 Отвалы забалансовых руд, тысяч кубометров 1 972,7 468,3 4 948,1 0 7 389,1 Смешанные отвалыбалансовых изабалансовых руд, тысяч кубометров 41,9 0 0 0 41,9 Смешанные отвалызабалансовых руди пустой породы, тысяч кубометров 262,8 48,3 1 928,4 0 2 239,5 Отвалы неизвестного состава, тысяч кубометров 194,2 76,7 37,8 308,7 Хвостырудо-обогатительныхфабрик, тысяч кубометров 749,8 0 0 0 749,8 Штабели кучноговыщелачивания, тысяч кубометров 1 045,8 0 2 210,0 0 3 255,8 Хвостохранилища, тысяч кубометров 49 450,0 420,0 0 104 000,0 153 870,0 Всего отходов, тысяч кубометров 54 502,8 1 013,3 9 124,3 104 000,0 168 640,4

Экс-президент АО НАК «Казктомпром» Мухтар Джакишев (в настоящее время осужден и отбывает наказание в исправительном заведении) в 2002 году предлагал захоронить казахстанские радиоактивные отходы за счет совместного захоронения иностранных низко‑ и среднеактивных радиоактивных отходов. Деньги, полученные от иностранцев за захоронение их отходов, предполагалось тратить на захоронение своих отходов в шахтах и карьерах. Однако из-за противодействия различных неправительственных организаций данный проект не пошел, захоронения казахстанских радиоактивных отходов так и не было.

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