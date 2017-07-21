Казахстану для захоронения радиоактивных отходов понадобилась помощь СНГ

Астана, 21 июля 2017, 14:19 — REGNUM В Астане прошло специальное заседание комиссии стран — участниц СНГ, на котором Казахстан выступил с инициативой о включении страны в межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». Данная инициатива, озвученная директором департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Казахстана Батыржаном Каракозовым, была одобрена.
В ближайшее время заказчик-координатор программы — российская госкорпорации «Росатом» совместно с министерством энергетики Казахстана приступят к разработке предложений и подготовят изменения в программу для внесения их на рассмотрение в Исполнительный комитет СНГ.
Межгосударственная целевая программа «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» разработана для решения проблем, связанных с урановыми хвостохранилищами на территориях Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Госкорпорация «Росатом» определена заказчиком-координатором программы, национальными заказчиками выступают министерство энергетики Казахстана, министерство чрезвычайных ситуаций Киргизии, федеральное медико-биологическое агентство России, министерство промышленности и новых технологий Таджикистана.
Напомним также, что ранее в Казахстане была разработана, но не осуществлена Программа консервации уранодобывающих предприятий и ликвидации последствий разработки урановых месторождений на 2001−2010 годы. Дело в том, что в советское время в Казахстане велась разработка около 20 урановых месторождений, за этот период было добыто приблизительно 40% урана бывшего СССР. Причем разработка велась преимущественно шахтным способом. В результате, общая площадь, подверженная воздействию радиоактивных отходов предприятий урановой промышленности, оценивается в 10 000 га, суммарная активность — приблизительно 250 000 Кu; начиная с 50-х годов на территории Казахстана накопилось около 170 млн м3 радиоактивных отходов в виде хвостов обогатительных фабрик, штабелей кучного выщелачивания, хвостохранилищ гидрометаллургических заводов, отвалов беднотоварной (забалансовой) и непереработанной товарной (балансовой) руды, подлежащие утилизации или захоронению (консервации).
|Параметр
|Северный Казахстан
|Центральный Казахстан
|Южный Казахстан
|Западный Казахстан
|Всего по стране
|Хвостохранилища, штук
1
1
0
1
3
|Отвалыбалансовых руд, тысяч кубометров
785,6
0
0
0
785,6
|Отвалы забалансовых руд, тысяч кубометров
1 972,7
468,3
4 948,1
0
7 389,1
|Смешанные отвалыбалансовых изабалансовых руд, тысяч кубометров
41,9
0
0
0
41,9
|Смешанные отвалызабалансовых руди пустой породы, тысяч кубометров
262,8
48,3
1 928,4
0
2 239,5
|Отвалы неизвестного состава, тысяч кубометров
194,2
76,7
37,8
308,7
|Хвостырудо-обогатительныхфабрик, тысяч кубометров
749,8
0
0
0
749,8
|Штабели кучноговыщелачивания, тысяч кубометров
1 045,8
0
2 210,0
0
3 255,8
|Хвостохранилища, тысяч кубометров
49 450,0
420,0
0
104 000,0
153 870,0
|Всего отходов, тысяч кубометров
54 502,8
1 013,3
9 124,3
104 000,0
168 640,4
Экс-президент АО НАК «Казктомпром» Мухтар Джакишев (в настоящее время осужден и отбывает наказание в исправительном заведении) в 2002 году предлагал захоронить казахстанские радиоактивные отходы за счет совместного захоронения иностранных низко‑ и среднеактивных радиоактивных отходов. Деньги, полученные от иностранцев за захоронение их отходов, предполагалось тратить на захоронение своих отходов в шахтах и карьерах. Однако из-за противодействия различных неправительственных организаций данный проект не пошел, захоронения казахстанских радиоактивных отходов так и не было.
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