На 51,5 млрд рублей выросла доля налогов в бюджете Казахстана

Астана, , 18:23 — REGNUM В Казахстане по итогам первого полугодия доходы государственного бюджета составили 3,407 трлн тенге (619,45 млрд рублей) или 106,8% к плану. Расходная же часть исполнена на 99,2% и составила 4,406 трлн тенге (801,09 млрд рублей), что на 0,5 трлн тенге больше чем за аналогичный период 2016 года. Такую информацию сегодня, 18 июля, представил на заседании правительства Казахстана и.о. министра финансов Республики Казахстан Берик Шолпанкулов.

Он пояснил, что исполнение доходов в бюджете составило 103,8%, а по местным бюджетам — 114,3%. В структуре доходов республиканского бюджета доля налогов составила 96%, при этом сумма налогов выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 283 млрд тенге (51,45 млрд рублей) или на 14%. Наибольший прирост обеспечила экспортная таможенная пошлина, которая выросла на 92 млрд тенге. Следом идет рост на 77 млрд тенге (14 млрд рублей) налога на добычу полезных ископаемых. Почти такой же рост показал и налог на добавленную стоимость на импорт, который вырос на 76 млрд тенге (13,82 млрд рублей). Еще один пункт прироста — корпоративный подоходный налог, который вырос на 54 млрд тенге (9,82 млрд рублей). С учетом того, что прирост по всем перечисленным пунктам составил 299 млрд тенге, а общий прирост 283 млрд тенге, получается снижение по ряду пунктов на 16 млрд тенге (2,91 млрд рублей), однако данный вопрос докладчиком не был раскрыт.

Берик Шолпанкулов уточнил, что на рост и перевыполнение налоговых поступлений повлияло увеличение сумм авансовых платежей и уплаченных сумм КПН по декларациям. По его сведениям, основная сумма приходится на отрасль «горнодобывающая промышленность и разработка карьеров», где сумма выросла на 45,9 млрд тенге (8,35 млрд рублей) за счет того, что цены на металлы выросли в среднем на 20,8%. При этом, наиболее крупные суммы увеличения продемонстрировали ТОО «Казцинк» — на 14 млрд тенге (52,55 млрд рублей), АО «ТК Казхром» — на 13 млрд тенге (2,36 млрд рублей) и ТОО «Altyntau Kokshetau» — на 5,2 млрд тенге (0,95 млрд рублей). На отрасль «финансовая и страховая деятельность» приходится увеличение КПН на 27 млрд тенге (4,91 млрд рублей). Это связано по большей части с получением дохода по курсовой разнице и переоценке валютных активов. Наиболее крупные суммы увеличения продемонстрировали АО «Народный сберегательный банк» — 11,3 млрд тенге (2,05 млрд рублей) и АО «Казкоммерцбанк» — 10,2 млрд тенге (1,85 млрд рублей).

Еще один фактор, способствовавший увеличению налоговых поступлений — это рост оборотов по реализации на 5% или на 623 млрд тенге (113,27 млрд рублей). Помимо этого, произошел рост и объема импорта на 13,1%, где основными товарными группами стали «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы)» и «Топливно-энергетические товары». Первая группа выросла на 20,5% или 240,1 млн долларов США, а вторая на 51,1% или 197,2 млн долларов США.

По местным бюджетам перевыполнение плана в суммарном выражении составляет 132 млрд тенге (24 млрд рублей), его рост обеспечен налоговыми и неналоговыми поступлениями.

«По основным местным налогам: индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налоги на собственность и по внутренним налогам плановые назначения перевыполнены и наблюдается рост», — отмечается в докладе Берика Шолпанкулова.

По расходной части сэкономленные средства составили 4,9 млрд тенге (0,89 млрд рублей), а на долю неосвоенных средств пришлось порядка 0,7% от общего объема или 30 млрд тенге в денежном выражении (5,45 млрд рублей).

Лидером по неосвоению средств является Министерство культуры и информации Казахстана, на которое приходится 7,2 млрд тенге (1,31 млрд рублей). Данная сумма сложилась из-за несвоевременного предоставления актов выполненных работ в рамках бюджетных программ ведомства.

На втором месте, как ни странно, само Министерство финансов. Сумма неосвоенных средств ведомством, контролирующим освоение бюджета, составляет 7,1 млрд тенге (1,29 млрд рублей). Поясняется, что неосвоение касается в основном расходов, направленных на обеспечение функционирования информационных систем и информационно-технического обеспечения государственного органа. Причина же неосвоения — несвоевременное проведение конкурсных процедур. Также средства не освоены по оперативно-розыскной деятельности, в категории «особые затраты», по коммунальным расходам, по закупке горюче-смазочных материалов и прочих запасов. Причина, на которую ссылается ведомство — «не представлены счета — фактуры на оплату».

Также в лидерах по неосвоению Министерство сельского хозяйства — 4,1 млрд тенге (0,745 млрд рублей), Генеральная прокуратура — 2,7 млрд тенге (0,49 млрд рублей) и Министерство энергетики — 2,2 млрд тенге (0,4 млрд рублей).

Отмечается, что 64 республиканских бюджетных программы находятся в зоне риска «возможного неосвоения», так как по ним еще не заключены договоры на сумму 119 млрд тенге (21,64 млрд рублей).

«Из них 19 млрд тенге (3,45 млрд рублей) — это не распределенные средства по совместным проектам, осуществляемым с международными финансовыми организациями. Это показывает нежелание госорганов работать с международными организациями. Конечно, легче запросить напрямую деньги из бюджета. Из-за незаинтересованности госорганов в 2015—2016 годах по данной программе были не использованы 60 млрд тенге (10,91 млрд рублей). И мы их вернули в Нацфонд», — пояснил Берик Шолпанкулов.

На уровне местных бюджетов неосвоение средств составило 15,5 млрд тенге (2,82 млрд рублей). При этом наибольшее неосвоение сложилось по Астане, где неосвоено 6,3 млрд тенге (1,15 млрд рублей). Следом идет город Алма-Ата, где сумма неосвоения составила 3,6 млрд тенге (0,65 млрд рублей). Затем идут Кзыл-Ординская область с суммой в 1,7 млрд тенге (0,31 млрд рублей) и по 1,1 млрд тенге (0,2 млрд рублей) приходится на Акмолинскую и Джамбульскую области. Основная причина неосвоения — это отставание от графика работ, позднее заключение договоров.

Также было доложено, что проведенные аудиторские мероприятия позволили своевременно выявить нарушения на сумму 371 млрд тенге (67,45 млрд тенге).

«Объектам аудита направлено 1539 рекомендаций. Из них исполнены 1296 рекомендаций. Уже устранены нарушения на сумму 214 млрд тенге (38,91 млрд рублей) путем поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет, отражения по учету и приведения в соответствие. Продолжается камеральный контроль процедур государственных закупок на портале. Охвачены 390 тысяч 879 процедур на общую сумму 5,7 трлн тенге (1,04 трлн рублей). Установлены нарушения законодательства по 24 560 процедурам на общую сумму 499 млрд тенге (90,73 млрд рублей). Объектам государственного аудита направлено 16 119 уведомлений об устранении нарушений. Устранены нарушения на общую сумму 472,3 млрд тенге (85,87 млрд рублей) путем отмены решений итогов государственных закупок», — отчитался и.о. министра финансов по тематике государственного аудита.

Напомним, по итогам 2016 года дефицит казахстанского бюджета составил, по официальным данным, 9,62% или 133,75 млрд рублей. Однако при подсчете озвученных министром финансов Бахытом Султановым показателей, данная цифра составляет 144,5 млн рублей, что составляет примерно 10,4%. И это при том, что в мае 2016 года правительство Казахстана заняло порядка 1 млрд долларов США на покрытие дефицита бюджета.

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